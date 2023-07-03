《高達水星的魔女》24集大結局反高潮，高達卡利班並沒有大戰連場，蘇媽的Quiet Zero跟報仇大計啪一聲就沒了，大台BBQ大團圓結局令不少人很不滿，來傾傾《水星魔女》的優點與不足。



魔女5大罪之1｜賣百合同性戀、可悲又可憐

《高達水星的魔女》在商業上很成功，HG風靈高達模型人人搶，主題曲《祝福》唱到全球都有人識，SNS討論度前無古人地多。但它也是很多不足和缺點的作品，尤其蘇萊塔、米奧莉奈雙女主角在第一集就定下同性婚約，這觸動到很多高達迷的神經：「係咪睇緊高達流星花園？仲要賣囡囡搞百合戀引人睇！搞成咁真係可悲又可憐！」

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蘇萊塔、米奧莉奈雙女主角在第一集就定下同性婚約，最後也真的結婚了。

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反同高達迷誇張到連最後主角機「高達卡利班」的 PERMET SCORE達到頂峰時發出的七色彩虹光，也聯想成代表關心LQBT社群的「彩虹旗」。

主角機「高達卡利班」的 PERMET SCORE達到頂峰時發出的七色彩虹光，被網民與關心LQBT社群的「彩虹旗」聯想起來。

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蘇蘇：「外間很多反對我愛你的聲音」

網上不少人批評高達以百合配（女同性戀元素）吸引觀眾，又批判女主角蘇蘇高大、深色皮膚是「政府正確」的做法。事實上這種說法只表示說的人沒有看過真正的「百合、BL」作品，也沒真正看過《水星》。因為片中除了第一集米米揀蘇蘇做老公，劇中並沒有太刻意鋪陳兩人的感情生活，連接吻也未試過，24集劇情有暗示二人真的「結婚」了，但感覺更像一對互相激發對方思想成熟、一起共過患難的「家人」，是超越性別、超越了戀愛的深層次關係。

明白有人不喜歡高達存在同性戀元素，但其實早在《鐵血的孤兒》第2季，《高達獨角獸》原作小說，就已經有更明顯的同性戀情節，相比下《水星》內的百合分量真的少之又少，極其量只是比《Lycoris Recoil》這類「輕百合」作品多出一點點，也不是作品唯一賣點。



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魔女5大罪之2：我要打仗呀！

《高達水星的魔女》故事由主角蘇萊塔駕駛媽媽製造的「風靈」（它不是高達！）入讀「阿斯提卡西亞高等專門學園」開始，蘇萊塔是個天真的鄉下妹，入學是想識朋友、談戀愛、慶祝生日，每天在學校盡是在駕駛MS決鬥，互相下一個賭注，斬斷對方機體的天線就勝出，成為新的決鬥衛冕者。巧妙的是，1994年誕生、當時被高達迷罵是垃圾的《機動武鬥傳G高達》，頭半季都在玩1對1的Gundam Fight高達格鬥，但20幾年後主角機RG 神高達模型卻人人都搶，死未？

事實上，這所學校是由幾家財團派系、軍事工業企業開設，目標是訓練新人、試驗新的軍事武器，暗中在搞些政治角力，但編劇就未能成功描寫出在和平校園生活背後，那份暗藏一場宇宙vs地球的大戰即將爆發，山雨欲來的緊張氣氛。雖然寫不好，但絕對不是別人所說：「成套戲都係小學雞用高達決鬥」。



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魔女5大罪之3：沒有令人留下深刻印象的大戰

第1季花了很多集數去玩單對單的決鬥，風靈高達改修型出場後也沒有甚麼精彩的戰鬥，去到23、24集，原定的大魔王「蘇媽」未發功已經被女兒阻止，主角機最後各level，安裝好全部武器之後，竟然連一場大戰都沒打過就草草收場，變朋TVB BBQ開心大團圓路線。

《水星》集數只得24集，卻鋪陳了十多廿款機體，很多只出場幾分鐘，沒有表現機會；而且不同軍事組織的機體特徵也很弱，難令人留下深刻印像，也令到一批配角機反應麻麻，大堆貨在鋪頭無人買，的確是本作較弱的一部份。但也不能否認HG風靈高達的「鋪貨量」超越了以往任何一部高達作品，是作品一大功績。



魔女5大罪之4：伏線不解話

雖說，現在的年輕動漫迷，最關心的角色是否安好、喜歡的CP能不能一雙一對，不太介意作品有沒有詳細解開所有謎團。但也要考慮想知道真相的觀眾吧？本來期待作品會更深入描寫全劇重點「數據風暴」是甚麼一回事，蘇媽復仇計劃和創造Data Storm世界給愛女一個歸宿，所有背後起因都沒好好交代！消失了的靈魂去了那裡？蘇蘇是怎樣誕生的？米米老豆忽然洗白，他製造Quiet Zero的動機是甚麼？米米媽媽是怎死的？為何最後Quiet Zero跟幾部高達會消失？大聖堂、各國企業、地球後續何去何從？單單說金毛頂下所有罪名就化解事件真難自圓其說。這些問題，編劇大河內一樓都沒有去解釋。

為何最後Quiet Zero跟幾部高達會消失？

就算不去回收伏線，《水星》既然賣角色為主，人物描寫是否可以更具深度？蘇媽十幾年空白期沒有去寫、伊蘭學長的真身最後想點？古爾學長的描寫也有點「唔湯唔水」！限米煮限飯之下要處理這樣多角色，實在不容易，只能期待日後以其他媒體去補完了。

蘇媽到最後都沒有同時擁抱「兩個女兒」，記者覺得她很自私。

魔女5大罪之5：高達全部都新不如舊！

不只《水星》，其實每次有非U.C.正傳《高達》作品誕生，一般都會引發「新不如舊」的討論，每個人最愛的都是自己最早入坑那一部才是「真正的高達」，總會說：「呢個故事都唔錯、機設都好靚，但點解一定要叫高達？佢唔係高達！」反而想問，新作叫高達會仲到老fans有甚麼損失嗎？

連登關於高達圈老屎忽文化的討論反應熱烈，要開到第2個po

也有人反駁說，「點解唔接受新作就係老屎忽？差既作品都要接受？」其實不要分新舊，40幾年高達作品眾多，一定有些你喜歡的、有些你不喜歡的，反正高達這IP作品多商品多，有《水星的魔女》之餘仍然有《閃光凱撒威》，《0079》有安彥大師的電影《德安之島》，出年又有《Seed Freedom》。（《Marcoss》8年才有1套全新作品呀）

看看BANDAI ，也建造了不同世代的1：1高達，有元祖、有Unicorn、有Freedom，百花齊放才有生路。推廣你喜歡的高達，尊重別人喜歡的高達吧。