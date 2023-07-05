PS5 Slim今年內推出？微軟聽證會上爆料 Sony歐洲地區這個操作更添可信性｜PS5在今年初解決貨源短缺問題可以walk-in任買，但另一方面PS5推出也已經快要3年，比照過往的主機生命週期應該差不多是時候推出新版本（PS5 Slim）以至半代升級（PS5 Pro）；而最近在微軟FTC訴頌案中又有新的PS5 Slim爆料。



微軟聽證會文件爆料PS5 Slim發售日及價錢 Sony未有回應

微軟收購動視暴雪的FTC訴頌案仍是方興未艾，幾乎每日都有相關的資訊和遊戲界內幕爆料。最近就有人發現在微軟在收購案的聽證會上提交的檔案（可於外國公開法院文件的網站中找到）中寫到「Xbox Series S的售價比Switch OLED版低50美元。而PlayStation同樣以399.99美元的價格銷售價格較低的數位版；微軟預計今年稍後時份PlayStation將以相同價格發佈PlayStation 5 Slim。」

簡言之就是微軟認為Sony將在今年內推出PS5 Slim，定價將為399.99美元。另外是在同一頁檔案的腳註中，微軟則指出Sony的PS5用串流掌機Project Q預期價格將低於300美元。而PlayStation方面對此暫時未有回應。

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.413969/gov.uscourts.cand.413969.177.0_1.pdf

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歐洲PS5突然減價 疑清貨準備Slim版推出

另外值得一提是據pushsquare.com報導，PlayStation 5在歐洲部份地區的Amazon商店上減價促銷，減幅更是高達100歐元（約850港元）；而減價的地區則包括西班牙和葡萄牙等。結合最近微軟的爆料，令人很合理地懷疑PlayStation是想借減價清掉PS5的庫存，以準備接下來PS5 Slim的推出。

記者自己去Amazon查看則發現PS5光碟版的售價為500歐元，雖然未到便宜100歐元的程度但也平了50歐。（官方定價為550歐元）https://www.amazon.es/Playstation-Consola-PlayStation-5/dp/B08KKJ37F7

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準機主唔急住玩可等多陣

結合以上資訊和各方爆料，Sony在今年尾發布PS5 Slim / 新版PS5的機會不低；如果你並不追求一定要Pro機、只是想要一部PS5，而又不趕著要玩特定遊戲（如FF16）的話，可考慮再多觀望一段時間，之後直接買PS5 Slim就不用接舊貨。但另一方面如果今年尾出Slim版的話，Pro機大概就要再隔一段時間（隨時是一至兩年） 才會見街，想買Pro機的人要不要等就見仁見智了。

不過PS5體型笨重的原因是需要散熱，Slim版如果機身縮細時能否有同樣散熱表現令人關心。（概念圖片）

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