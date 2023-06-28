Brown Dust 2 棕色塵埃 2 首抽攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜人氣手機遊戲《Brown Dust》棕色塵埃的續作《Brown Dust 2》中文版已正式Android / iOS雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



首個十連無限重置 可刷出想要組合

在《Brown Dust 2》遊戲開始時，玩家會有一個可無限重置的十連抽，而這十連抽保證至少出現一個5星角色及一個5星專屬裝備；可以不停刷直到刷出喜歡的角色為止。當然如果玩家想追求最完美開局的話，可以先在無限重置十連刷到喜歡的角色及其專屬裝備，然後再在現時遊戲開服送的獎勵中抽限定池「出貨」，以雙5星甚至3~4隻5星角色來開局。

遊戲可以用Guest遊客帳號登入，且在登出遊客帳號時即會同時刪除進度，要重刷首抽並不困難；只是《Brown Dust 2》每次重刷首抽時都要重新玩一次教學關卡，雖然劇情對白可以跳過，但戰鬥教學和每段劇情間的移動必須手動操作，刷一次首抽怎麼快都要15分鐘以上，頗為花時間。而遊戲的每個蛋池（包括限定pickup池）都會有每日免費一抽，換言之越遲開始就越蝕，請自己衡量刷首抽要用的時間和每日可獲資源的平衡了。

悠絲緹亞美如畫...

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按圖放大刷Brown Dust 2首抽方法：



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《Brown Dust 2》棕色塵埃2開局最強角色推薦：

在遊戲開荒期而言，擁有「固定傷害」能力的角色很有優勢，尤其是早期裝備及角色突破等育成尚未發展之前，可無視對方防禦的傷害是十分貴重。以下為開局最強角色介紹：

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艾瑞克：可以在無限重置十連中抽到，具有強力的固定傷害能力以及強大的對單體輸出，打Boss利器，純以強度論是無限重置十連中最好的選擇，但畢竟是男角應該對不少玩家來說都是扣分位。



悠絲緹亞：有固定傷害能力的坦克，很強力但是主線會送，如果目標是收集更多角色的話無限重置十連中可以不用抽她；但有愛的話亦沒問題，畢竟保證1突也是不錯。



西利亞：暗屬性魔法師，攻擊次數多之外更有減對方攻防的能力，非常實用。



海倫娜：光屬性輔助角色，有強力的團體減傷及增加SP效果。



另外要提提拉德爾（男主）、悠絲緹亞（女主）、莎赫拉查德、格雷、魯和奧爾施塔因這6隻角色都是主線會送，因此在首抽就盡量不要抽她們了。

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限池方面，建議抽悠絲緹亞的「劍道社」，畢竟服裝越多角色可用的技能就越多i.e.越強，既然主線會送悠絲緹亞之下再取劍道社進一步強化。

另外在無限重置十抽中也會抽到三四星角色的UR專武：特別推薦威格的UR炸彈，在早期非常強力。