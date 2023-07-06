Diablo 4暗黑破壞神4 六大最稀有神裝掉落機制解說 提高獲得機率｜《Diablo 4》暗黑破壞神4已推出一段時間，相信大部份玩家們都已經爆機在邁向終盤以至已在endgame不停農裝。早前官方就公開了遊戲中的6大最稀有神級裝備，以及它們的獲得方法。



Diablo 4官方公認6大最稀有神裝

在《Diablo IV》暗黑破壞神4，裝備有分神聖以及更高級的「遠古」裝備；而遠古等級的獨特裝備（暗金裝）則是最為稀有。不過即使同樣是暗金裝，也有分不同強度及稀有度；而在暗金裝中更存在著幾件掉落率極低的超稀有逸品。暴雪遊戲設計師「Adam Jackson」早前就在推特上親自揭曉這6件超稀有神級裝備，以及它們的獲取方法。

https://twitter.com/AZJackson85/status/1672465211159363584?s=20

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據《暗黑破壞神 4》職業設計師主管Adam Jackson在推特分享，目前遊戲中最稀有的6件獨特遠古暗金裝備分別是「末日使者」、「祖父」、「無星夜空之戒」、「安達利爾的儀容」、「賽利格的融心」以及俗稱軍帽的「諧角之冠」。

按圖放大《Diablo 4》官方公認6件最稀有神裝：



Adam Jackson也分享了這些神裝的掉落方式，指它們和其他暗金裝的掉落方式相同，換言之即是可通過在惡夢地城擊殺精英敵人或打倒世界boss等方式獲得；不過這6件神裝只會於85級以上的敵人身上掉落，而它們的物品等級亦必定為IL820。

至於這些裝備有多稀有，目前見到網上回報「軍帽」的掉落僅得兩頂；想想看每天有多人在日以繼夜地刷裝，這些神裝的掉落率之低可以想像...

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提高神裝獲得方法

網上有人整理資訊，原來在《Diablo 4》中不同種類的怪物，掉落物品的機率和種類都不一樣，每種怪物都會有傾向特別容易掉落某些種類底部位的裝備，例如「蜘蛛」類和「野獸」類的敵人會較容易掉落「身體防具」。因此如果目標是這些稀有神裝，針對地刷容易掉落該神裝種類的敵人就可提高獲得機會；例如你的目標也是軍帽的話，食人族和邪教徒類敵人較容易掉落頭部防具，去刷這兩種敵人較為密集的地下城便相對地更容易出到軍帽。（當然最後掉不掉仍是全看臉）

https://maxroll.gg/d4

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隨著將來版本更新，可預期《Diablo 4》還會持續推出更多新裝備以至新職業，大家仍然可以有排刷。