優菈聖遺物武器組隊心得 原神3.8角色攻略 優菈強不強值不值得抽｜大人氣跨平台手機遊戲《原神》在7月5日更新至3.8版本，蛋池亦迎來了兩位蒙德5星角色「優菈」和「可莉」的復刻；《香港01》科技玩物頻道提供「優菈」全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



優菈角色簡介

優菈是《原神》1.5版本推出的5星冰屬性大劍角色。優菈自推出以來便是男性玩家的最愛之一：首先外觀方面優菈無疑是《原神》中的頂尖級數，她有著設計高雅又好看的服裝，姣好的身材、緊緻的大腿和高翹的屁屁，整體露出度不高但絕對領域加上露肩露背裝已十分色色，「硬件性能」無可挑剔。

另外優菈的性格也十分惹人憐愛，冷漠的表面下藏著溫柔的心帶來的反差萌，以及佐藤利奈演繹的傲嬌，全都都正中宅宅們的紅心。還有就是設定上優菈和安柏是好友，兩人的紅藍百合CP也令人十分興奮...

當年優菈的角色PV打一個噴嚏便迷倒了無數宅宅，包括記者。

另外值得一提優菈是原神史上復刻間隔最長的角色，離上一次復刻超過500日，不少玩家都戲稱她是「新角色」、須彌主線劇情中的重點台詞「世界徹底遺忘我」也常被拿來笑指是在說優菈。

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優菈基本玩法

優菈的玩法圍繞其元素爆發（大絕）「凝浪之光劍」：優菈施放大絕之後會創造一把跟隨自身7秒的光劍，光劍存在期間優菈的普通攻擊、元素戰技或元素爆發對敵人造成傷害時均會為光劍累積能量（每命中一次獲得一層）；而在光劍維持時間結束時就會爆發，並跟據累積的能量層數提高爆發傷害。

擅長跳舞的優菈攻擊動作也如舞蹈般優雅。

優菈基本玩法就是其他角色上好buff後，換優菈使用大絕，然後在7秒內盡量打出最多的攻擊次數來提高大絕的傷害。平民優菈的大絕可打出20~30萬的傷害，而有命座、武器精鍊的課長優菈更是能打出50萬甚至過百萬的傷害。

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優菈強嗎 值得抽嗎

很坦白的說若純以強度論，優菈在現時的原神之中並不出色。嚴格來說這並非優菈本身的問題，而是物理角色在原神中一直都弱勢；雖然最近有米卡這個物理專輔角色令環境稍有改善，但始終很多機制相關問題無法解決：畢竟《原神》很多機制都圍繞元素反應進行，像是深淵詠者，優菈可以毫無難度地打掉它第一條血，但是打死它一次之後深淵詠者會復活兼上一個元素護盾、需要用相應的元素反應才能消除，一遇到這些場合優菈就顯得十分尷尬。

3.8優菈蛋池

而更重要是還要考慮3.8版本下半有兩隻強力到可說是人權級的角色「珊瑚宮心海」和「流浪者」，在再接下來的4.0及之後版本新地區「楓丹」實裝之後會有大量新角色推出；對於平民玩家而言現在其實需要儲石的時間，因此除非有愛，否則純以強度和資源運用角度而言，優菈並不是一個十分理想的投資。

3.8版本下半蛋池

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當然說到底原神對強度的要求很低，對於抽蛋的最終建議永遠都是有愛就抽下去，不用想太多。而且直到現時為止優菈仍然是原神上限最高的角色，滿命優菈的大絕甚至可打出200萬以上的傷害；若你是有大把錢又捨得花費來追求極限的課長，可以試試抽個滿命精優菈來玩玩，體驗打出7位數字傷害的快感。

網上有滿命精大佬的優菈大絕打出400萬傷害，雖然不是在深淵高層但優菈的上限就是恐怖如斯。https://zhuanlan.zhihu.com/p/373429842

優菈要抽幾命 命之座效果分析

優菈一般建議0命、1命或6命：優菈的每一個命之座都是提升，但同時每個命之座的效果也都環環相扣有著協同效應，要去到滿命才算是完全運用之前五個命座的效果。而且最重要是優菈大絕最高可疊加30層能量，要在7秒內疊滿30層必須要滿命才有可能達成（但因為額外層數是機率觸發，一般而言也只能疊到22~23層，滿層的機率比單抽5星還低），0命優菈再怎樣打最多也只能疊到12層；再加上3命的大絕等級+3提升大絕倍率之下，0命和6命優菈的大絕傷害是差天共地。

優菈命之座。https://wiki.biligame.com/ys/%E4%BC%98%E8%8F%88

若以「0命和6命的表現差距」來比較，優菈滿命的提升對比其他5星角色大很多，有興趣玩優菈的課長建議直接拉到滿命。而只是想開圖鑑的玩家則建議0命收一隻回來玩玩即可；有一定預算又不抽命座不舒服的話可以1命，在運用得宜而下等同常駐30%物理傷害加成，也算是不錯的提升。

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優菈武器相關

優菈的專武「松籟響起之時」擁有遊戲中最高的白值攻擊力，能令優菈打出最高的上限；但另一方面由於遊戲中存在許多其他強力的五星大劍，若只以精1比較的話，松籟響起之時和其他優菈可用的五星武器相比沒有什麼差距，以至於在使用副屬性為爆擊率的武器時會更容易聖遺物畢業。

加上今次的武器池另一把武器是可莉的「四風原典」，而四風原典是普池也會出的武器，同時今次武器池的4星武器Pickup也都不太實用（昭心法球是怎麼一回事...真的想人玩物理法器？）；因此若你已有其他五星大劍，又不打算抽松籟精鍊的話，以資源效率而言今次武器池實在不抵抽。

今次武器池真的毒...

松籟以外優菈可用的武器有葦海信標、狼之末路和無工之劍：葦海信標是松籟以外的最佳選擇，副屬提供大量爆擊率令優菈的表現更穩定。若能常駐護盾無工之劍的表現也很出色，當然問題就是組隊上需要帶盾角。至於狼末效果為攻擊低血量敵人時攻擊力提高，若觸發特效時期望值最高，但問題是觸發不穩定，尤其是在面對單一目標時即使觸發了特效，亦代表敵人血量已低、即使加攻亦只是令大絕Overkill而沒有實質提升。不過整體來說以上四把武器的差距都很小，選一把喜歡的來用即可。

以外觀計當然還是松籟最配

另外天空之傲也是一個不錯的選擇，除了減輕充能壓力外優菈本身的機制也能完美運用武器效果的真空刃；4星武器則可用璃骨劍、雪葬的星銀或惡王丸。當然如果你有愛又有預算、打算精鍊松籟或是優先考慮外觀畢業的話，那就把松籟交到優菈手上吧。

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優菈聖遺物相關

優菈聖遺物最理想的選擇是蒼白之火4件；但若果不想花體力來刷整套蒼白之火的話，也可以用2蒼白+2染血的騎士道。2+2和4蒼火的分別只差了蒼白4件套效果觸發時的18%攻擊力加成；但攻擊力是很容易被稀釋的數值，尤其在使用副屬性為攻擊力百份比的武器時，18%攻擊力加成的效果並不明顯；若已有副詞條優秀的2+2，則完全沒有需要刷蒼白之火4件套。

而現時物理聖遺物也就只有這兩套，除非在4版新出的聖遺物有剛好能優菈也能用的，否則就只有4蒼火或2蒼火+2騎士這兩個選擇了。

主詞條方面用攻擊沙、物傷杯和雙爆頭；由於優菈的輸出集中在單次高傷害的大技之上，大技有爆擊和沒爆擊差距巨大，因此一般建議優先用爆率頭提高穩定性。副詞條則是雙爆優先、攻擊次之、最後充能。

不過正如剛才提到優菈的傷害集中於大絕，因此保證運轉的充能是非常重要，確保大絕能準時開啟遠比少許傷害重要。一般建議充能去到30%，若想操作更無腦的話甚至去到50%也可；以至於如果其他聖遺物都沒有充能副詞條的話，可以考慮直接不用攻擊沙而用充能沙。當然實際需要多少充能還要視乎配隊及操作（吃球時機等），例如配雷電將軍的話優菈充能壓力就會低很多。

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優菈組隊

傳統優菈大絕流



以三個輔助角色來盡量提升優菈大絕傷害的隊伍，成員相對固定；大部份情況下優菈都會和蘿莎莉亞組隊：首先蘿莎莉亞E技能為隊友提攻爆擊率加成，減少優菈大絕不爆擊的情況，同時蘿莎莉亞跟優菈同為冰屬可組出雙冰共鳴進一步提高爆擊率；若蘿莎莉亞有6命的話還能進一步減低敵人物理抗性，可說是優菈的完美隊友。

同時優菈的隊伍必須要配一隻雷屬性的角色，以雷+冰打出能減低敵人物理抗性的超導反應；一般都是配雷電將軍順便幫優菈充能，沒有電雷將軍則可用菲謝爾或雷主。

餘下一個位置則是放輔助或盾，一般都是用班尼特加攻，要用盾時則可用鍾離/迪奧娜；現在則可以用新出的米卡。以傷害而言米卡比起班尼特其實並沒有提升（甚至可能是減少），但米加的攻速加成能很好地改善大劍角色的普攻手感，也能讓班尼特去其他需要他的隊伍，以及米卡並沒有班尼特大絕有範圍限制因；此米卡並非是必選但亦是有力的選擇。如果組米卡的話，也可以用夜蘭取代蘿莎莉亞。

優菈大絕流組隊

0命優菈大絕期間疊加層數的手法為：

短E->Q->普攻4段->長E取消硬直->普攻4段



或



短E->Q->短E->普攻4段->閃避取消硬直->普攻1段->長E->普攻2段



這樣就可疊出12層能量（有攻速加成下有機會疊到14層）；但要注意在長E後馬上若普攻，會造成0.1秒內傷害重疊而疊少一層；因此在長E後可稍等小半秒，或是閃避一下再攻擊，就不會發生以上問題。

種門優菈



在只需三個核心成員的超綻放隊伍中加入優菈的組法，草神EQ->行秋QEE->小忍E後換優菈出來普攻。犧牲了優菈的大絕傷害但隊伍整體表現仍屬不錯；優菈的冰配合行秋/夜蘭的水可以凍結敵人，然後優菈的大劍攻擊又會碎冰令隊伍其他元素反應可繼續進行，對於沒有命座又想玩優菈的平民玩家而言是不錯的選擇。

種門優菈

附魔流優菈



由於優菈的普攻倍率高，因此也有利用重雲或是滿命班尼特的附魔能力，將優菈拐成元素輸出的邪道玩法；或者不是最強配置但亦不失趣味。當然如果玩附魔流的話，聖遺物也要改為對應的屬性。

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