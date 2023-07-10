Switch 2發售時間 台灣財經網站明確給出檔期 當年曾準確爆料NS｜Switch已面世踏入第7年，一般而言已到主機生命周期的尾段，任天堂Fans以至全球各地機迷也都十分關心Switch後繼機。最近就有新聞明確提及Switch後繼期的推出時間，引起網民關注和討論。



台灣財經網站明確指出Switch後繼機發售檔期

台灣財經新聞網站「MoneyDJ」稍早時份發表一則新聞「擁iPhone、遊戲機、散熱動能，鴻準下半年營運增」，內文主要分析台灣的「鴻準精密工業股份有限公司」（屬於台灣跨國資訊科技公司「鴻海科技集團」旗下）在未來半到一年時間內的利好優勢；但其中有一句內文「任天堂規劃明年Q1推出Switch」，特別引起機迷關注。

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=a5f533f3-bf84-47d5-a353-4276c3fce33b

Switch後繼機尚未有任天堂官方正式發布，圖為Switch後繼機概念圖片

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值得一提是MoneyDJ曾在2016年準確爆料任天堂Switch的推出（當時代號為Nintendo NX），而當時也同樣是為鴻準撰寫的未來展望預計，因此或許不應將其當成完全無的放矢的消息。

https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=a070d7c8-5898-451d-b989-67dfdf3603ae

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任天堂Switch在2017推出，至今已踏入第七個年頭，在推出當時機能已經不強的Switch在多年後的今日性能已遠落後於時代，機迷們都希望任天堂能盡快推出下一代主機，讓玩家能在效能更好的平台上遊玩任天堂的遊戲。

不過另一方面，在今年稍早時份任天堂社長「古川俊太郎」就在業績報告會上明確表示任天堂Switch不會在2023財政年度內i.e. 2024年3月31日前推出；嚴格地說和MoneyDJ所提出的明年Q1時間衝突。當然，也不排除任天堂在明年4月或5月就公布Switch後繼機，如此一來和2024 Q1也不算相差太多。

任天堂社長古川俊太郎讚好110000

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