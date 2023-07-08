Threads 6大中伏位｜日本Twitter用戶不滿Elon Musk欲走難卻中伏｜自從Elon Musk入主Twitter之後就爆出許多事端，不少用戶都對推特日漸失去信心。而最近的「限制每日可瀏覽推文數量」一件更是壓垮駱駝的最後一根稻草；雖然Elon Musk表示該措施僅為臨時性質，但已令許多用家對其死心。適逢Facebook公司「meta」的新服務「Threads」推出，而其性質又類似Twttier，令到不少日本推特用戶打算「走難」移民過去試用新平台，可惜未用之前無限美好想像，一用之下發現Threads有多個「中伏位」完全無法取代Twitter。



1. 綁死IG

日本推特網民對Threads其中一個不滿之處就是其綁死Instagram（IG）；meta公司方面將Threads當成附屬於IG的一個新服務，作為公司政策或者有其道理，但對用戶而言而綁死IG的問題就是沒有了暱名性，用Threads就會令自己的IG曝光；想要獨立使用Threads而不想「郁到」自己既有IG帳號的話就只能新創一個IG帳號來專門用Threads。

另外有日本網民發現如果想要刪除Threads帳號的話，必須要將整個IG帳號刪除，並發推警告其他網民。

https://twitter.com/yuimu_HUU/status/1676780199730647040?s=20

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而對此Instagram的負責人「Adam Mosseri」則出來解畫：表示用戶可以個別刪除任何Threads帖子、亦可以「deactivate」停用Threads，如此就會完全隱藏自己的Threads profile及所有內容，而不需要刪除Threads帳號。但因為Threads和IG實質使用同一帳號，因此目前而言充必需要整個IG帳號（包括其中的Threads）刪除，而不能獨立刪除Threads。目前而言在實際使用上不算太大問題；但如果有擔憂的話，可能就算麻煩還是另創專門用來玩Threads的IG帳號吧。

https://www.threads.net/t/CuXVuYvLfsj/

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2. 要求超多個資

有推特用戶在創立Threads帳戶時發現其要求超多個人資訊；Threads由meta公司經營，而meta的Facebook在兩年前發生過大規模個人資訊流出事件、超過5億個用戶帳號的資訊被放上網任人下載，令到不少網民並不希望跟meta公司分享個人資訊，亦算是一個阻力位。

https://twitter.com/GreenKnights121/status/1676753676554338304?s=20

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3. 基礎功能不足 連最基本的hashtag都無！

雖說Threads的用法大致和Twitter相若，但實際上許多功能仍未完善，尤其是和Timeline有關的功能相當有限，據日本網民試用後回報，用家目前無法在Threads的Timeline上設定不顯示特定用戶（對於Twitter用戶而言fo不follow一個人和要不要看他的推文是兩回事），也不能製作列表（List）來將想看的內容分類，連推特中最為常用的基本功能hashtag都欠奉。

https://twitter.com/RawheaD/status/1677078513264861184?s=20

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4. 搜索功能差勁

日本網民回報現時在Threads中只可搜索用戶而無法搜索推文，對於想快速找出想看的內容的人而言非常不便。另外是Threads目前也沒有DM功能（direct message，香港一般稱「pm」），不利用戶之間深入交換情報。

有網民認為單是只能搜索用戶和沒有列表功能這兩點，已經令Threads無法取代Twitter。

5. 無web版

Threads主打app版，雖然也有可說是web版的界面，但在電腦 / web browsers上只能瀏覽其他Threads用戶的profile，既不能login自己的profile，亦不能觀看自己的timeline也不能發文，基本上形同虛設；其作用基本上只是讓PC用家經其他的人profile再引導去Threads app版而已。雖說手機是大方向，但仍然有不少人喜歡用PC版/web版，畢竟很多時打字、處理圖片及影片仍然是電腦比較方便，沒有PC版始終是扣分位。

WEB版可瀏覽其他人的profile和帖子，也能複製連結分享，但就無法登入使用自己的profile。https://www.threads.net/@mosseri

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6. 不能色色

雖然以上說了許多缺點，但接下來這一個大概才是對日本推特用戶來說最為致命的，就是Threads無法色色：很多日本以至全球各地的用戶喜歡推特的一個主要原因就是對R18內容管制較為寬鬆；而meta社則向來以嚴格管制成人內容聞名，即使是完全虛構的二次元作品也同樣嚴加管，有用開Facebook的應該都會知道；不少畫師都試過因發布「不符規條的內容」而「被祖」遭到禁言。

有網民表示在Threads上搜尋「おねショタ」（以大姐姐和小男孩角色為主題的內容），卻跳出「教育」用戶兒童性虐待是犯罪的警告，而明明おねショタ並不代表就是色情圖片。

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說推特是日本宅宅的最大集中地也不為過，不少人上推特主要就是為了看色圖或Cosplay，但這些內容在Threads上基本上都難以實現。