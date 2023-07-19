刃遺器 光錐 星魂 強不強值不值得抽 崩壞星穹鐵道1.2角色攻略｜人氣手遊《崩壞：星穹鐵道》剛迎來1.2版本更新，推出了全新5星角色「刃」，《香港01》科技玩物頻道提供刃全攻略，包括角色強度分析值不值得抽、要抽幾命（星魂）、遺器及光錐選擇等。



刃 角色簡介

刃是屬於毀滅命途的5星風屬性角色，是遊戲中反派（就目前劇情而言）組織「星核獵手」的成員之一。設定上刃是造藝極高的劍客，以及擁有「極強的自癒能力」，大概和「魔陰身」不無關係；此設定在遊戲中則以刃特別高的生命值、以及帶有回復生命效果的攻擊來表現。

《崩壞：星穹鐵道》刃

在1.0版本已知刃和主角一行人中的丹恆有著一段因緣；相信刃和丹恆的關係應該會在1.2版本的主線中進一步揭曉（撰文時記者自己也未玩完...）。另外有趣的是星核獵手的其中三個成員銀狼、刃和卡芙卡都已/將會加入蛋池i.e.主角陣營，之後將整個星核獵手團隊洗白的機會頗高。

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刃 基本玩法

刃的技能組主要圍繞自身體力和生命上限：每當刃失去生命值時均可獲得一層計數；累積滿計數即可發動追加攻擊。而刃的戰技可以消耗自身生命值來強化普通攻擊，大絕則可將自身HP調整至HP上限的一半，同時發動一次強力的攻擊。主要玩法就是透過戰技、大技及被敵方攻擊來反覆減少HP以盡量打出追加攻擊；而刃作為毀滅命途角色，範圍攻擊力強但單體輸出則不如（有星魂的）的4星丹恆，除非練度很高否則比較建議作副C使用。

《崩壞：星穹鐵道》刃

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刃強嗎 值得抽嗎

如果不考慮角色性別（畢竟有些男/女玩家很堅持只抽女/男角色），刃屬是相當值得入手；主要是現時遊戲風屬性角色數量很少（不計刃就只得丹恆和桑博），如果沒有/不想練丹恆的話，刃會是很好的選擇，尤其如果本身沒練其他毀滅命途角色的話就更值得入手。還有一點就是刃和布洛妮婭是非常好的組合，如果已有/有練布洛妮婭可以更積極考慮抽刃。

1.2版本刃的蛋池

但另一方面刃的機制圍繞生命及消耗血量，傷害也和生命值上限掛鉤；在練度未夠生命值、攻擊力不夠高時傷害不標青又容易暴斃，屬於較晚成的角色，在養起來之前表現可能不太顯眼。

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刃 星魂（命座）相關

刃的星魂（命座）有一定提升，但亦不算非常重要，相比命座比較建議優先抽取其光錐。

刃1命可以提升大技的傷害，固然是提升但刃的大絕對角色整體傷害佔比不是特別多（強化普攻和追加攻擊也佔不少），並不算是飛躍性太強化。2命可在戰技生效時提升15%爆擊率，爆擊率固然是多多益善、也令刃更容易達到畢業面板；不過以性價比考慮，比起抽2命更應優先抽取刃的5星光錐「到不了的彼岸」，畢竟光錐已自帶18%爆擊率，比2命給的還多。

+ 1

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4命可以在戰鬥中額外提高生命上限i.e.更多傷害，6命則令發動追加攻擊所需的層數減少至4層，同時跟據自身生命上限提高其傷害。若抽滿6命在幾個命座環環相扣之下6命和0命的表現差距會相當大；但除非是預算很多的課長，否則沒有需要強追命座，0+1就已經很足夠了。預算較多的話可以考慮2+1，當然永遠都是滿命最強的，有愛又有錢就直接抽滿吧。

順便提提1.2版本下半還有大家的媽媽「卡芙卡」、下版1.3版還有很高機會為太卜大人「符玄」，如果是以收集女性角色為優先則建議別在刃身上投資太多（除非你預算無上限啦）。

符玄

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刃光錐相關

刃的專用光錐「到不了的彼岸」相當強力，可說是現時毀滅命途的最強光錐：效果是提高角色的爆擊率和生命上限，而當裝備角色受到攻擊或失去生命值時，則可額外提升造成的傷害，直到自身發動攻擊為止。

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「到不了的彼岸」對刃的提升遠大於刃的頭兩個星魂，因此平民玩家比起抽刃的星魂（命座），更建議優先確保「0+1」抽取光錐。而此光錐給其他毀滅角色也是十分強力，尤其是主打反擊的克拉拉和「到不了的彼岸」是完美配合，每次反擊都一定可以吃到光錐的傷害加成；就算不抽刃，如果有練克拉拉、阿蘭這些毀滅命途角色為主力的話，亦可以考慮抽光錐來給他們使用。若幸運地出了多於一個亦建議先不要疊影，而是留給其他毀滅命途角色。

不過如果玩家已經換了模擬宇宙的光錐「記一位星神的隕落」，則可以不用特意撈「到不了的彼岸」給克拉拉，將星瓊留來抽其他角色/光錐。

如果抽到刃而不打算抽「到不了的彼岸」的話，可以用4星的「秘密誓心」或3星的「俱歿」；其他4星毀滅光錐大都是提升攻擊力，而攻擊力對刃的收益並不高，不太推薦使用。

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刃遺器相關

1.2版本新出的遺器「寶命長存的蒔者」和次元飾品「繁星競技場」和刃是完美配合，基本上用這新的4+2即可。但如果你已經有詞條很好的「停轉的薩爾索圖」，則可以不用特意刷新的次元飾品，直接用薩爾索圖便可。

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主詞條方面建議爆擊率/爆擊傷害身、生命值/速度鞋、風傷球和生命繩。副詞條和數值配置方面，對於刃這類攻擊頻率和段數較低的角色，爆擊率會比爆擊傷害更重要，畢竟出手次數較少一次不爆就很蝕；而新遺器「繁星競技場」要求的70%爆率正是剛剛好，條件許可下盡量將爆率調整到70多一點，然後就盡量找爆擊傷害、生命值和攻擊力。

刃組隊

刃作為副C位可以靈活加入到各個隊伍中作為風屬破盾及範圍攻擊/清卒之用；不過如果想集中提升刃本身的表現，一般都建議配合「布洛尼婭」及/或「羅剎」；前者提供雙爆及再動效果，對速度較慢的刃而言提升極大，而羅剎的低血量自動觸發補血則可以保證刃的生存率不會那麼容易暴斃。

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