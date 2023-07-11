傳《原神》玩家人數3個月急跌51% 玩家數5宗罪：新角色都是Gay佬｜由米哈遊開發的跨平台手機遊戲《原神》自2020年推出以來獲得空前的成功，不論玩家人數還是吸金量都是全球手遊界中最頂尖級數；不過最近卻有消息指出《原神》在紅極一次之後有「回塘」跡象，更有消息直指《原神》的中國玩家數量在3個月急跌超過一半，引起網民討論。



2022年原神大熱 但到23年有回落跡象中國玩家數激減

有傳近期中國內地《原神》的玩家數量急跌：在2023年3月到6月期間下跌了足足51%。當然這並非官方的數據，在5ch的原文中僅提到來源為中國內地的原神資訊網站，而且也沒有提到減少的到底是DAU、WAU或是MAU，還是整體的總登入遊玩時間等，此數字的真實性實在不得而知。

不過就算數據並非完全真實也好，大概近期的《原神》在玩家之間也著實累積了不滿，因而此消息反而引起在日本玩家討論，在日本留言版5ch就有相關討論串，不少日本網民紛紛走出來數最近《原神》的不足之處。

據說最近《原神》在bilibili上打了許多叫玩家回歸的廣告，可以認為就算沒有51%那麼多，玩家人數也的確是有減少了。

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日本、內地玩家齊數5宗罪 色色不再是主因

最近在5ch的討論和內地大型遊戲論壇NGA上都可見到不少批評最近《原神》令玩家不滿的地方；在YouTube上亦有玩家將5ch上關於《原神》中國玩家數量減半的討論重點整合成影片。玩家對近半年《原神》主要不滿點有幾個：

1. 主線劇情差



《原神》的主線劇情向來水準飄忽，最初蒙德的劇情被批太短，後來璃月的劇情評價回升，但到稻妻的主線劇情質素大為插水許多玩都表示不滿。然而在3.0至3.2版本剛進入須彌國的一段主線劇情則是迎來了新高度，劇情極出色獲玩家一致好評。

然而經過3.2的高峰後，由3.3開始《原神》主線劇情的質素又再次插水，尤其是3.3版本主線「傾落伽藍」因強行洗白原本是反派、但在女性玩家間人氣極高的角色「散兵」（流浪者），而令不少認真看劇情的玩家大為反感。

傾落伽藍

而3.4版本之後的主線劇情也乏善足陳，劇情較短基本都沒重大事件發生，以至有些版本僅得大型活動劇情而沒有主線（魔神任務）。

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2. 連續幾次更新新地圖都是沙漠地區欠缺新意



原神3.0版本新增了面積極大的地圖，須彌雨林+沙漠地區的面積約等如整個蒙德和璃月的總和，這還不計須彌有面積很大的地底世界，也有大量機關解迷供玩家挑戰。對於喜歡探索地圖的玩家來說是一個福音，但也有玩家對開放世界玩法並不那麼熱衷；另外由於須彌是先出雨林再出沙漠，而3.0版本起後續的幾次地圖更新都是沙漠地區，有玩家認為略欠新意、倒不如抽出一些版本來擴張蒙德及璃月的地圖。也有玩家直接表示對沙漠地底探險毫無興趣，亦有玩家表示對於探索地圖已開始感到疲倦。

須彌雨林+沙漠地區的面積約等如整個蒙德和璃月的總和

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3. 女性角色數量減少 色色程度也下降



這個大概是最多人不滿的地方：在營運的頭一兩年《原神》的角色性別比例一直為女性略多於男性；然而來到3.0版本之後男性角色的數量就直線上升，而女性角色不單數量減少，就連露出度和色氣度為大為下降。有人認為整個3.0須彌版本中，唯一比較「色色」的女角只得妮露，其他女角固然不是不好看，但就沒有給人「色色」的感覺。畢竟《原神》的一大吸引力來自角色，具吸引力的女角減少自然令到男玩家觀感不佳。

原神來到3.0大版本須彌地區之後，女性限定角色（5星）數目大幅減少，男角比例則大為提高。

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4. 太著力媚腐 「黑絲小男孩」惹反感



男性角色增加對男玩家來說其實亦非大問題，畢竟遊戲一直以來都有很多在男女玩家之間都很受歡迎的角色，像是「公子」、「鐘離」等等，其他男角色就算不是特別受歡迎也一般不會有男玩家反感。但是遊戲進入須彌版本之後，男性角色的造型就越來越「媚腐」，連續推出美少年、美型男等女性向遊戲風格的角色，一些男角色如賽諾的露出度更是相當高，很難令人不認為是特意服務女性玩家的設計。

而最近公開4.0楓丹版本的PV亦於內地遭到「炎上」，不單有女角色的雙胸之間的「事業線」被消失，特別是林尼的黑絲+露背裝男孩子角色被許多玩家炮轟，甚至有人直指其造型像是穿上情趣裝的男妓。

服務女性玩家不是問題，但《原神》畢竟一開始是較為男性向的遊戲、早期玩家也是男性比例佔多，若果太著重服務後來加入的女性玩家群，早期入坑的玩家難免會有被背叛的感覺。

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5. 力推卡牌遊戲但不是人人喜歡



《原神》營運相當著重其自創卡牌遊戲「七聖召喚」，自七聖召喚推出以來每次改版都有新卡牌加入，甚至剛過去的3.7版整個就是以「七聖召喚」為主題，以至於米哈遊還自己舉辦有獎金的七聖召喚官方比賽。有心經營遊戲內容固然是好事，但另一方面也有玩家表示自己對七聖召喚根本毫無興趣，與其用力推卡牌遊戲不如專心做好遊戲其他內容，並指責米哈遊「試圖用卡牌遊戲來轉移男玩家對於女角數量減少的注意力」是不會行得通。

七聖召喚

除了以上原因之外，也有人提出可能是部份原神玩家跑了去玩同為米哈遊開發的新作《崩壞：星穹鐵道》，不過星穹鐵道在4月26日才推出，而中國原神玩家人數下跌是由3月開始，因此星穹鐵道的推出或者不無關係，但應該不能算是最主要的原因。

不過星穹鐵道開服數日就突破2000萬下載、首月營收超過1億美元，也是一場完全勝利。

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版尾長草期 4.0版本強勢回歸可期

《原神》的玩家數量到底減少幾多大概只有官方才知道，不過正所謂「瘦死的駱駝比馬大」，就算《原神》真的少了一半中國玩家，仍然是世界上最受歡迎、玩家群最大的手機遊戲之一。

另一方面，遊戲活躍人數減少的原因也不一定是對遊戲有所不滿，也可以單純是因為現時遊戲進入須彌版本末段、屬於「長草期」的關係，少了非玩不可的新內容之下減少上線亦很正常；接下來即將推出的4.0版本將會開放全新地區「楓丹」及推出一系列屬於該地區的新角色後，相信屆時人氣便會回升一波。