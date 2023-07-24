80萬網購「未開封」Pokemon卡打開是50包果汁｜炒價買假貨蝕入骨｜《精靈夢可夢》Pokemon風靡全球、是現時全球最受歡迎的IP之一，不單本篇遊戲銷量動輒過千萬，眾多衍生商品中，集換式紙牌遊戲 Pokémon Trading Card 更炒到成行成市，成為炒家追捧對像，一些稀有卡牌可以賣到過百萬甚至千萬港元的天價。如此瘋狂的炒風亦引來不法份子，最近就有日本網民分享自己上網購買Pokemon卡時中伏實況影片。



Pokemon卡騙案日增 網上買「未開封」卡盒打開是橙汁

現時Pokemon卡官方並無公布稀有卡牌的實際數量和封入機率，但以買家們集合的數據統計，每一盒Pokemon卡都最少會有一張SR卡級別的稀有卡片，而這張牌也有機會是「SAR」（Super Art Rare，規則上和SR版本是同一張卡，分別是插圖不同）；以至有低機率出現「爆配」，即一盒裡面有兩張SR或者是1 SR + 1 SAR。

Pokemon炒風極瘋狂，就算不計初代噴火龍、Pokemon Illustrator等傳奇卡片，近年的稀有卡片也是瘋狂喪炒，如推出不到幾年的莉莉艾就炒到逾3000萬日圓一張。

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因此一些預算比較多的Pokemon卡玩家，就不會逐包卡而是一整盒甚至一整箱購買，這樣就能保證獲得SR卡牌，不用去拚「抽不抽到稀有卡」而是拼「開到的稀有卡是什麼」。每個版本的Pokemon卡封裝、售價都不一樣，以去年12月推出的「VSTARユニバース」天地萬物VSTAR為例，1包550日圓、一盒10包、一箱24盒；因此一盒就是5500日圓，一箱就是13萬2000日圓。

天地萬物VSTAR

而因為受歡迎角色的稀有卡牌可賣出天價，無意試自己運氣的炒家往往會在整盒/箱Pokemon卡購入後加價轉售；而市面上也有許多有錢的玩家花費得起整箱Pokemon卡購入這些Pokemon卡，來賭賭看會不會開出自己想要的或是稀有的超高價卡牌。

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mercari上隨便一搜都能找到原箱出售的Pokemon卡，比官方價炒貴三倍以上，然而仍可見到大量成交。

正因為「買到原箱」Pokemon卡就必賺的心態，一盒/一箱Pokemon卡在各網購平台都能以高價出售，亦引來騙徒入場搞事。不法份子會將Pokemon卡盒/箱裡面的東西掉包成重量相近的東西，然後將盒/箱重新打包後放上網以炒價發售，一旦有人誤買假貨，就等如平白送了數十萬日圓給騙徒。

80萬網購約60盒「未開封」Pokemon卡

最近就有外國玩家經代購網站「Zenmarket」在mercari上購買了大量的「未開封」天地萬物VSTAR Pokemon卡（苦主經多返追問都不肯吐露所花金額，80萬日圓為市價約數，抑合約$4萬4千港元），並在到貨後拍攝開箱影片；不料他購買的60多盒「未開封」卡牌中，有50盒其實曾被人打開再重新封口，一打開卡盒，裡面裝著紙包果汁或牛奶，並加送一些用來固定飲品的廁紙。

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https://www.reddit.com/r/PokemonTCG/comments/14jw7rm/vstar_universe_juice_reseal_scam_on/

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將Pokemon卡盒裡的卡牌掉包後重封好放售已非新鮮行騙手法，但騙徒最少都是掉包一些沒那麼值錢的包裝卡牌，比如：遊戲王卡、Magic卡、已拆開的Pokemon廢卡、中文版Pokemon卡（炒賣價值比日文/英文版低一大截），以果汁掉包Pokemon卡這種兇殘、無良的手法並不常見，過去一年也有多個YouTube頻道開箱「未開封」Pokemon卡時中伏。

表面是伊貝英雄，打開發現是遊戲王。https://www.youtube.com/watch?v=pHBMURbVxeU

而其實只要有合適的器材，將已開封的卡盒重新封上膠膜並不是十分困難；加上騙徒若是有心的話，可將掉包的內容物調整至重量和原本真正未開封的卡盒相約，單靠秤重亦難辨真偽，這類騙案可說是防不勝防。

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便宜莫貪炒家莫撐 去返官店買最安全

若玩家不想中招被騙或助長炒風，唯一方法就是不要在網上購買其他人轉售的卡牌、去任天堂 / Pokemon官方商店購買就最放心。若萬不得而真的必須需要在網上買卡，最好也盡量安排面對面交收、即場驗貨，減少被騙的機會。

而在二手交易平台購買高價/未開封Pokemon卡則屬最高危；即使是所謂「鑑定機構鑑定卡」也一樣可以做假，近幾個月在日本就有多宗假冒PSA鑑定高價Pokemon卡騙案，買家高價購入「已鑑定」的稀有卡牌，到貨後發現僅是貼上貼紙的廢卡。尤其在香港經代購在日本的二手平台購買的話，一旦被騙隔了個海是極難追討損失，買之前要好好衡量風險。