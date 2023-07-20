PlayStation Store夏日特賣1300款遊戲低至2折 20隻必玩抵買之選 消費券買Game｜PlayStation今年十分積極地舉行特賣活動，由年初開始幾乎是一個接著一個促銷無停過；最近就有一年一度的大型特賣活動「夏日優惠」開跑，過千款遊戲最低2折出售。剛好2023電子消費券派發，正好用來買Game暑假狂玩。



PlayStation Store夏日特賣過千款遊戲低至2折

PlayStation今年十分積極地舉行特賣活動，由年初開始幾乎是一個接著一個促銷無停過；不過作為年度重點的夏日特賣還是會比較有看頭，今次參加特賣的完整遊戲有接近1300款，如果將DLC等其他商品也包括在內的話打折商品更是超過2100款。亦因為是夏日特賣的關係折扣率也比其他特賣活動高，又剛好消費券派發不久可用來買Game，想找遊戲在今個夏天暢玩就要看看有沒有心水作品。

今次特賣大部份遊戲的優惠期到8月2日為止，但也有一些的優惠期直到8月16日；如果有心水之選就要快些出手以免過期了。

過千款遊戲打折出售

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按圖放大PlayStation Store夏日特賣 20款必玩抵買之選：



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PlayStation Store夏日特賣 20款必玩抵買之選：



《NBA 2K23》PS5版

特價HK$54.80 原價HK$548.00（省下90%）



《霍格華茲的傳承》PS5版

特價HK$438.40 原價HK$548.00（省下20%）



艾爾登法環 PS4 & PS5

特價HK$335.30 原價HK$479.00（省下30%）



Dead Island 2

特價HK$411.75 原價HK$549.00（省下25%）



The Last of Us Part I

特價HK$403.28 原價HK$568.00（省下29%）



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《絕命異次元》 Dead Space

特價HK$384.30 原價HK$549.00（省下30%）



Horizon Forbidden West PS4&PS5

特價HK$323.76 原價HK$568.00（省下50%）



Monster Hunter Rise + Sunbreak Bundle Edition

特價HK$306.86 原價HK$458.00（省下33%）



人中之龍 維新！ 極 PS4 & PS5

特價HK$204.00 原價HK$408.00（省下50%）



超級機器人大戰30

特價HK$238.05 原價HK$529.00（省下55%）



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《漫威午夜之子》PS4版

特價HK$187.20 原價HK$468.00（省下60%）



英雄傳說 黎之軌跡 PS5版

特價HK$238.80 原價HK$398.00（省下40%）



Metro Exodus PS4&PS5

特價HK$47.60 原價HK$238.00（省下80%）



索尼克 未知邊境 PS4&PS5

特價HK$169.00 原價HK$338.00（省下50%）



『伊蘇 IX -怪人之夜-』PS4普通版

特價HK$187.20 原價HK$468.00（省下60%）



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ENDER LILIES: Quietus of the Knights 終結者莉莉

特價HK$77.00 原價HK$154.00（省下50%）



Tactics Ogre: Reborn 皇家騎士團高清版

特價HK$239.40 原價HK$399.00（省下40%）



Mega Man 30th Anniversary Bundle (中日英文版)

特價HK$214.00 原價HK$428.00（省下50%）



Odin Sphere Leifthrasir (中韓文版)

特價HK$128.40 原價HK$428.00（省下70%）



Gungrave G.O.R.E PS4＆PS5

特價HK$119.40 原價HK$398.00（省下70%）



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