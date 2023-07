PlayStation Store夏日特賣1300款遊戲低至2折 20隻必玩抵買之選 消費券買Game|PlayStation今年十分積極地舉行特賣活動,由年初開始幾乎是一個接著一個促銷無停過;最近就有一年一度的大型特賣活動「夏日優惠」開跑,過千款遊戲最低2折出售。剛好2023電子消費券派發,正好用來買Game暑假狂玩。



PlayStation Store夏日特賣過千款遊戲低至2折

PlayStation今年十分積極地舉行特賣活動,由年初開始幾乎是一個接著一個促銷無停過;不過作為年度重點的夏日特賣還是會比較有看頭,今次參加特賣的完整遊戲有接近1300款,如果將DLC等其他商品也包括在內的話打折商品更是超過2100款。亦因為是夏日特賣的關係折扣率也比其他特賣活動高,又剛好消費券派發不久可用來買Game,想找遊戲在今個夏天暢玩就要看看有沒有心水作品。

今次特賣大部份遊戲的優惠期到8月2日為止,但也有一些的優惠期直到8月16日;如果有心水之選就要快些出手以免過期了。

過千款遊戲打折出售

消費券2023課金買Game教學|八達通等舊四大平台通用 PayMe亦得

按圖放大PlayStation Store夏日特賣 20款必玩抵買之選:



消費券買Switch遊戲3個方法 出機都用得|eShop特價10隻抵買推薦

《NBA 2K23》PS5版

特價HK$54.80 原價HK$548.00(省下90%)



《霍格華茲的傳承》PS5版

特價HK$438.40 原價HK$548.00(省下20%)



艾爾登法環 PS4 & PS5

特價HK$335.30 原價HK$479.00(省下30%)



Dead Island 2

特價HK$411.75 原價HK$549.00(省下25%)



The Last of Us Part I

特價HK$403.28 原價HK$568.00(省下29%)



刃遺器 光錐 星魂 強不強值不值得抽|崩壞星穹鐵道1.2角色攻略

《絕命異次元》 Dead Space

特價HK$384.30 原價HK$549.00(省下30%)



Horizon Forbidden West PS4&PS5

特價HK$323.76 原價HK$568.00(省下50%)



Monster Hunter Rise + Sunbreak Bundle Edition

特價HK$306.86 原價HK$458.00(省下33%)



人中之龍 維新! 極 PS4 & PS5

特價HK$204.00 原價HK$408.00(省下50%)



超級機器人大戰30

特價HK$238.05 原價HK$529.00(省下55%)



傳《原神》玩家人數3個月急跌51%|玩家數5宗罪:新角色都是Gay佬

《漫威午夜之子》PS4版

特價HK$187.20 原價HK$468.00(省下60%)



英雄傳說 黎之軌跡 PS5版

特價HK$238.80 原價HK$398.00(省下40%)



Metro Exodus PS4&PS5

特價HK$47.60 原價HK$238.00(省下80%)



索尼克 未知邊境 PS4&PS5

特價HK$169.00 原價HK$338.00(省下50%)



『伊蘇 IX -怪人之夜-』PS4普通版

特價HK$187.20 原價HK$468.00(省下60%)



丹鼎司 鱗淵境寶箱|崩壞星穹鐵道1.2版本新地圖地區寶箱位置一覽

ENDER LILIES: Quietus of the Knights 終結者莉莉

特價HK$77.00 原價HK$154.00(省下50%)



Tactics Ogre: Reborn 皇家騎士團高清版

特價HK$239.40 原價HK$399.00(省下40%)



Mega Man 30th Anniversary Bundle (中日英文版)

特價HK$214.00 原價HK$428.00(省下50%)



Odin Sphere Leifthrasir (中韓文版)

特價HK$128.40 原價HK$428.00(省下70%)



Gungrave G.O.R.E PS4&PS5

特價HK$119.40 原價HK$398.00(省下70%)



手遊人氣跌近年好像少了人玩?連登神回:手遊不是打機是廠商玩你