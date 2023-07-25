珊瑚宮心海聖遺物武器組隊心得 原神3.8角色攻略 心海強不強值不值得抽/要抽幾命｜跨平台手機遊戲《原神》3.8版本來到下半，蛋池亦轉為5星角色「珊瑚宮心海」和「流浪者」的復刻；《香港01》科技玩物頻道提供「珊瑚宮心海」全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



珊瑚宮心海角色簡介

珊瑚宮心海是2.1版本推出的5星水屬性法器角色，是海祇島的「現人神巫女」，也是海祇島實質上的領導人。劇情上，當稻妻的統治者雷電將軍推行「眼狩令」後，珊瑚宮心海組建反抗軍帶領海祇島民眾對抗眼狩令，這一段亦是稻妻版本的主線劇情，玩家將會加入海祇島陣營一同對抗眼狩令。

心海的外觀造型十分出色，粉色漸變髮色加上海藍色服裝配色吸引，露出度不高但是超緊身的手套和小褲褲加上低調地露出的小肚肚非常色情，再加上三森鈴子（Love Live的園田海末）成熟穩重的甜美姐姐聲線，令心海成為男性玩家最愛的角色之一。

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珊瑚宮心海基本玩法

心海在遊戲中主要作為輔助角色：最大特點是元素戰技（E技）召喚「化海月」（水母）提供持續範圍治療+掛水+傷害，而且化海月是作為召喚物留在場上，令心海可以在後台提供治療+掛水。

化海月

而心海的元素爆發（Q技/大技）可提高自身普攻和化海月的傷害、為普攻附加全體治療效果，同時重置水母的持續時間。一般而言心海的玩法有純治療向，在有需要時就用水母或大技來回血，或是利用水母及大技續水母的效果來提供後台掛水來打元素反應。

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珊瑚宮心海強嗎 值得抽嗎

心海在2.1版剛推出時的評價相當低，因為其天賦「廟算無遺」被動減100%爆擊率，無法爆擊令心海難以擔當主輸出，同時即使以輔助角色而言其傷害也偏低，令人感覺其除了補血就什麼都做不了。

但其實當時很多人沒有留意到單是後台治療+掛水這一點就已經非常強勁；而在後續更新推出聖遺物「海染陣磲」補足傷害之後，心海在提供極高治療量的同時也有不錯的輸出、一躍而成一線強角。

海染海染陣磲之心

而到了3.0須彌版本新增草屬性之後，需要以水+草產生種子再進行各種反應的「種門」玩法十分強力，令擁有強力掛水+治療能力的心海有更多表現機會。以現時環境而言心海是全遊戲最值得入手的角色之一，優先度和泛用程度和萬葉、鍾離等同級，特別是已經有妮露、神里綾華的玩家而言就更應該抽來組隊。

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而就算沒有特別配合的隊伍，心海也是極為泛為和功能性數一數二的角色，單是能做「移動七天神像」這一點就已非常方便；還有一點就是心海的育成成本很低，完全不需要命之座和5星武器，對聖遺物副詞條等亦不太講究很容易養。強度、美貌和性價比兼備，沒有理由不抽心海。

珊瑚宮心海，你值得擁有

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珊瑚宮心海要抽幾命 命之座效果分析

珊瑚宮心海0命已經完全體，完全沒有抽命座的需要，建議只要抽1隻0命回來即可。心海的命座基本上全是傷害提升，但是心海本身的天賦「廟算無遺」被動減100%爆擊率，令其基本上無法爆擊，傷害上遠低於胡桃、宵宮、綾華等主C類型角色。而即使是用心海來打傷害的流派，也往往是靠元素反應而非角色自身的傷害來打輸出，因此心海的命座提升是非常有限，並不建議抽取。如果真的很想抽的話，抽武器池外觀畢業會比較好。當然如你是錢很多又捨得花的課長，直接抽到滿命沒人阻止你。

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珊瑚宮心海武器相關

珊瑚宮心海的專武「不滅月華」可提升生命上限和普攻傷害，和心海是完美配合。但如果以資源效益考慮，心海本身以輔助為主，有專武和沒專武的差距並不是太大；事實上心海使用四星鍛造武器「試作金珀」即可完美畢業，沒有需要用到5星武器。加上現在是版尾應該要儲石來抽之後4版的新角色，建議平民玩家就不要抽武器了。

原神3.8下半武器池

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但如果你打算抽今期的另一PU角色「流浪者」（散兵）的話，由於散兵專武「圖萊杜拉的回憶」提升頗大；若你無論如何都會抽散兵，則可以考慮順道投資武器池看看會不會順便出不滅月華。

不滅月華以外珊瑚宮心海最好的選擇是「試作金珀」，副屬生命值加上武器效果回復能量和心海完美配合。另外散兵的專武「圖萊杜拉的回憶」也可以用（當然不是最理想）；如果沒有散兵但又不幸出了圖萊杜拉的回憶的話可給心海用。

試作金珀強無敵

另外也可以使用「祭禮殘章」，重置E技冷卻時間效果令其可以不開大絕就能讓水母持續時間無縫覆蓋，而且重置冷卻比起用大技重置持續時間的好處是可以重新施放來改變位置。而副屬的精通在綻放隊中也很有用，如果會將心海放進妮露隊的話相當推薦。

此外的武器基本都不推薦使用；珊瑚宮心海的天賦「廟算無遺」被動減100%爆擊率，所以全部副屬為暴擊率或暴擊傷害的法器都不適用，同時心海也不吃攻擊力，天空之卷等副屬為攻擊力的也都不好用。

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珊瑚宮心海聖遺物相關

心海可用的聖遺物有幾套，一般而言以「海染陣磲」（海染套）最為泛用；海染除了提升治療量之外傷害也十分不俗，以記者自己的心海為例，試作金珀+生水生聖遺物，HP上限40000左右，大絕期間可輕鬆打滿海染的30000傷害，平時單水母也能打到9000左右的傷害。注意海染的水泡攻擊是範圍傷害，敵人越多就越強。

如果雙水共鳴再加生命上限時傷害還會再高一點。

如果想在治療之外為隊友加攻的話可以用「千岩牢固」4件，除了加生命上限對心海有用之外，因為水母覆蓋率高，操作得宜之下可以幾乎完美覆蓋千岩的加攻效果。

另外是配妮露隊玩妮綻放時則可用「樂園遺落之花」提升精通和綻放傷害，但並不會比海染強很多（畢竟海染本身也是範圍傷害）；而且和樂園同副本的「沙上樓閣」只有風屬性主C角色會使用（如今期的流浪者），如果沒有打算培育風C、又已經有可用的海染/千岩套的話，毋須勉強去刷樂園，將體力用來刷其他優先度更高的資源會更好。簡言之不想用腦的話4海染或4千岩即可。

主詞條方面比較隨意，記者個人是用生命沙、水傷杯和生命頭；想要更多治療量時也可以改為生生治/生水治，如果妮綻放隊則可用生生精/生水精。其實各個主詞條的配搭都不是太大差距，可以看自己有什麼就用什麼；個人比較推薦帶個水傷，雖說心海無法爆擊但在大絕時還是有一定傷害，水傷的收益也仍然不錯。

副詞條方面則是和一般角色相反，要盡量避開一切雙爆，攻擊力也是可免則免；最好的副詞條當然是生命值百份比和生命值，之後是充能，心海大絕需要70能量需要一定充能才能保持運轉，建議要有150左右（武器用試作金珀則可減少）。當然如果你心海的大絕主要是補血時才用、不是循環的一部的話，就連充能都可以不那麼講究了。如果會將心海放進妮綻放隊用的話精通也是優先的有效詞條，但還是不及生命值重要。

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珊瑚宮心海組隊

心海非常泛用，任何需要掛水和治療的場合都可以用她；任何核心角色只有3人的隊伍如「胡行鍾」、「草神國家隊」等都可以放心海進去當第4人。而且單論掛水能力心海是目前遊戲中數一數二的強（當然不排除楓丹會有更強的掛水角色），因此當比起傷害更需要掛水量、尤其是需要範圍掛水的時候，心海會比行秋、夜蘭等更強。以下是一些常見會用心海的隊伍：

永凍流「神鶴萬心」



以水+冰將敵人凍結來讓綾華輸出的隊伍，在綾華和申鶴的攻略中都寫過，不再重覆。

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妮露「妮綻放」隊



和妮露、草神及任一草屬角色組出雙水雙草的妮綻放隊伍。雙水共鳴加生命上限 = 加治療量和加種子傷害，同時由於妮綻放反應中需要水元素量比草元素更多，正是讓擁有強大掛水能力的心海發揮的時候，還能兼顧治療。草神EQ、妮露3E後換心海上場水母+普攻就可以見到種子瘋狂爆炸的爽快畫面。

純水輸出



以萬葉或砂糖減抗和增傷後讓水屬角色打輸出的隊伍，雖然沒有其他元素反應看起來很「蝕」，但好處是手法簡單，而且充能壓力很低，隨便打都不會斷大技。