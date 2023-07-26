優菈聖遺物武器組隊心得 原神3.8角色攻略 優菈強不強值不值得抽｜跨平台手機遊戲《原神》3.8版本來到下半，蛋池亦轉為5星角色「珊瑚宮心海」和「流浪者」的復刻；《香港01》科技玩物頻道提供「流浪者」全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



流浪者（散兵）角色簡介

流浪者是3.3版本中實裝的5星風屬性法器角色，他的前身是愚人眾執行官之一、位居第六席的「散兵」。散兵在遊戲非常早期已經出過場，當年1.1版本中的主要劇情活動「未歸的熄星」中就已亮相，之後稻妻及須彌版本中的主線/活動劇情也多次提及他的身世；直到須彌3.3版本正式實裝成為可用角色。

未歸的熄星中登場的散兵

因此散兵這個角色的戲份是貫穿《原神》整個1至3版，待遇之好在原神眾多角色之中數一數二；比較之下一些角色可能在推出前沒太多鋪墊、推出後也沒太多follow up，例如璃月的瑤瑤，3.4版之前幾本沒出現過，到3.4版實裝時也就只在當期活動有較多戲份，然後就沒有然後了...

至於散兵是如何變成流浪者，在3.3的主線劇情有詳細描述，在此就不劇透尚未玩到的人。

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散兵在玩家中的評價頗為兩極：由於其有遊戲中龐大的背景故事設定支援，加上唯美的少年外觀配上「串串貢」小惡魔系人設，再有「王子」柿原徹也的配音加持，令他在女玩家以及部份男性玩家之間有著極高人氣，同人圖數量亦在所有男角（以至所有角色）之間數一數二的多。

但另一方面也有不少重視劇情的玩家（包括記者本人）不滿官方對散兵的偏愛，尤其是在主線3.3版本的主線劇情「傾落伽藍」中強行洗白散兵的處理令人相當不滿；甚至是令人覺得編劇/營運團隊內有「散兵廚」以官方姿態來耍廚，從而反過來變得更加討厭這個角色；喜歡散兵的玩家也常被謔稱為「散寶」。

流浪者（散兵）基本玩法

流浪者是遊戲中極少數的「空戰」角色，最大特點是可用元素戰技（E技）來浮上半空，從空中發動強大的範圍攻擊。流浪者的另一大特色是會跟據擴散不同元素來獲得不同的加成效果，能因應不同敵人編入不同角色，組隊靈活多元化打擊面亦廣。

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流浪者（散兵）強嗎 值得抽嗎

即便記者本人並不喜歡散兵這個角色，但若撇除個人喜好，散兵是相當值得擁有的角色；強度高之餘更重要是大世界使用體驗極好，1個人就包辦了浮空（垂直上升）、快速移動和過海三大實用功能。

雖然論垂直爬升散兵不如溫迪或綺良良，論跑速不及夜蘭或早柚，論過海不及綾華；但他也只有他一個人就能做到以上三件事情，大世界帶他一個就可以通行無阻，不用常常換隊或換人。

不過記者自己就不會抽了，0.6%的機會都不給他。

此外散兵在戰鬥中的表現亦十分出色，傷害和範圍攻擊能力屬於遊戲頂尖之列，而且風屬的他能配合其他不同屬性的角色打擴散反應，只要因應敵人配置來調整隊伍，幾乎沒有散兵不能對應的情況（例如永凍隊一旦對上冰史萊姆就會很麻煩，但散兵則沒有這類問題）。

若果你並不需要抽心海或留石來抽之後楓丹的新角，又沒有夜蘭、綺良良等跑圖角色的話，十分推薦抽一隻流浪者來提升大世界遊玩效率；又或是你剛入坑不久缺主C角色，也可以直接抽流浪者將其培育成主力。

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流浪者（散兵）要抽幾命 命之座效果分析

一般來說流浪者0命已經十分足夠；如果打算以流浪者當主C，比起流浪者的命座更重要是專武「圖萊杜拉的回憶」以及輔助角色「琺露珊」需要滿命，因此建議是優先確保流浪者的0+1和琺露珊滿命之後再來檢討有沒有資源來追流浪者的命座。

如果抽命座的話建議2命或4命，2命會大大提高流浪者的Q技傷害是不少的提升，4命則可為E技提供一個額外的追加效果，也是十分強力。至於散寶們則建議直接滿命來表現你對角色的愛。

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流浪者（散兵）武器相關

流浪者的專武「圖萊杜拉的回憶」相當強力，副屬是高貴的爆擊傷害，效果是提升攻速和普攻傷害，對流浪者有極大提升。

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不過由於同池的另一武器「不滅月華」並不算非常值得抽取，而流浪者也有不少強力的可用5星法器選擇如塵世之鎖、四風原典、天空之卷和神樂之真意；因此如果已有這些代用武器，同時預算不多/想留石給楓丹版本的話可以不用抽專武。但如果你本身沒有這些5星法器，又無論如何都很想用流浪者打主C的話就抽圖萊杜拉的回憶吧。

5星武器以外，流浪者可用的4星法器有閘裡日月、流浪樂章和之前活動送的嘟嘟可故事集。

流浪者（散兵）聖遺物相關

流浪者聖遺物一般會用「沙上樓閣史話」4件或「追憶之注連」4件；另外作為風系角色，在一些配置中會使用「翠綠之影」（風套）。若你的散兵為滿命且專武有精鍊，則可改用「來歆余響」4件套。

沙上樓閣和追憶套的差距很小，因此聖遺物選擇上更多是考慮體力效率：如果你本身另外有綻放隊（如妮綻放或久崎忍超綻放等），則建議去刷沙上樓閣順便拿樂園套給綻放隊用。若沒有要玩綻放隊的話，則較建議刷用量極大的「絕緣之旗印」，拿順便刷出的追憶套給散兵使用。

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不過如果你主要用散兵來在大世界跑圖又或是有2命散兵，則不建議使用追憶套，以免發生用光能量沒能打出大技以至沒能觸發追憶套效果等情況。

主詞條方面則是標準主C配置：攻擊沙、風傷杯和雙爆頭，副詞條則找雙爆、攻擊力和充能。如果有6命琺露珊因為她有爆傷加成，這時會建議優先取爆擊率以最大化效益，到爆擊率有60~70左右之後再全力推爆傷。

流浪者（散兵）組隊

流浪者組隊一般分為流浪者當「主C」類或當「駕駛員」類，前者為以多位輔助角色來盡量提升流浪者本體的傷害；後者則主要利用流浪者的高頻率風屬性攻擊來打反應，定位偏向副C或工具人。前者的傷害上限更高，但就需要練度、武器、命座等配合，後者則是容易成型但上限不如畢業的前者。

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流浪者主C（標準配隊）



最常見的配置是流浪者+琺露珊+萊依拉+行秋/夜蘭；琺露珊提供減風抗和爆傷，萊依拉提供盾和冰元素，行秋/夜蘭提供水元素和後台輸出。由於怪物凍結時會處於冰水共存的狀態，再以流浪者開E就能冰水雙擴獲得天賦「拾玉得花」兩種效果。但是這個隊伍很依賴琺露珊滿命（40%爆傷）和萊依拉4命（跟據生命上限提高隊友普攻/重擊傷害），固然沒有這些4星角色的關鍵命座也不是不能玩只是有和沒有的效果差距很大。

流浪者主C（班尼特）



流浪者+琺露珊+迪奧娜+班尼特；主要是靠班尼特為自身角色附著火元素，加上迪奧娜的長E為敵人附著冰元素，從而令流浪者的E技可同時擴散冰和火兩個屬性，以獲得天賦「拾玉得花」的兩種效果（30%攻擊力和20%爆擊率）。這隊不用萊依拉的原因是萊依拉的元素為弱冰，難以完全消除火元素令流浪者難以穩定雙擴散。

流浪者主C（雲菫）



流浪者+琺露珊+萊依拉+雲堇；雲堇因為有普攻傷害（滿命的話還有攻速）加成，對流浪者的提升也是非常大不亞於班尼特，因此若有滿命雲堇可試組此隊伍。

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另外若沒有滿命法露珊，也可以不用勉強以流浪者當主C，而是帶風套（翠綠之影）將其作為減抗及擴散工具人，也能很好地發揮流浪者的性能。組隊例子有：

散兵武裝



流浪者+行秋/夜蘭+菲謝爾+北斗，以風+雷+水的組合打出多次感電傷害的隊伍。

散兵雙水



流浪者+行秋+夜蘭+任意盾/輔助角色如鍾離、萊依拉、萬葉、砂糖等