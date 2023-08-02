Switch 2代上市日期、規格爆料｜有手提模式 插卡帶同用呢款Mon｜關於Switch後繼機（Switch 2）幾乎每個星期都有不同爆料，繼之前在推特Twitter流出的疑肉Switch 2設計圖及硬件規格後，最近又有外國媒體稱有消息提供者供出Switch 2的上市檔期。



Switch 2預定2024年下半上市？

外國遊戲媒體VGC最近又有Switch後繼機（下稱Switch 2）爆料，指據其「消息來源」，Switch 2預定會在2024年下半年正式上市。至於為何選擇2024年下半這個檔期，原因是任天堂方面希望預先生產並累積一定存貨量，以免發生像PS5 / XSX剛上市時，供不應求、嚴重短缺的情況。

爆料亦提到關於Switch 2的硬件規格和性格被嚴格保密，目前已知的是Switch 2將會選用LCD而非OLED屏幕以節省成本。而Switch 2 將會和 Switch 一樣設有手提模式，亦一樣會使用卡帶作為載入媒體；但是關於Switch 2 能否下向兼容，玩既有Switch卡帶，暫時仍然未明。

https://www.videogameschronicle.com/news/sources-nintendo-switch-2-targets-2024-with-next-gen-console/

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Switch主機、遊戲銷量跌｜是時候出新機

對於Switch 2爆料，VGC訪問了日本遊戲顧問「Dr. Serkan Toto」（@serkantoto），對方指2024年下半是一個合理的檔期，因為Switch的潛在銷量已快走到盡頭：任天堂今個財政年度的Switch主機銷量比去年下跌16.5%，遊戲總銷量也預計下跌近16%。要阻止銷量、利潤下跌的唯一方法就是推出新主機，而2024下半年正是理想檔期。而此檔期也符合任天堂向來習慣在PlayStation / Xbox的半代升級期間推出新主機，如當年PS4 Pro在2016年尾推出，Switch則是2017年頭。

任天堂最大的競爭者是自己

雖然任天堂新主機應該是不少fans苦等已久，但任天堂遲遲不出新機也是有其考慮，其中一個原因就是任天堂最大的競爭者是自己。VGC在報導中引述遊戲界B2B網站「GamesIndustry.biz」負責人Christopher Dring評論，指任天堂玩家中輕度玩家佔比不低，對這些較輕度的玩家而言，要吸引他們升級至新主機並不太容易。

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就如當年Wii全球大賣，但Wii U卻銷量不佳。

Christopher Dring續指當年Switch推出時，任天堂接連以Mario、Zelda、Splatoon及Mario Kart等大作連珠炮發，到2017年底聖誕黃金購物檔期時Switch已有強大的第一方遊戲陣容以此來刺激銷量；如果Switch 2想要取得成功，大概也會需要同樣以至更陣的遊戲陣容，才能吸引那些輕度客群去升級主機。

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