伊織萌 動漫節2023初次訪港 近距離靚相圖集＋訪問內容｜8月1日星期二是香港動漫電玩節2023 ACGHK的最後一日，雖然是平日星期二但今日的舞台節目卻是宅宅們最關心的，皆因由以日本Cosplay天后伊織萌（伊織もえ）為首的一眾海外及本港Cosplayer登台演出，《香港01》科技玩物頻道為大家直擊伊織萌初次訪港之行，並為大家帶來靚相圖集及訪問內容。



Cosplay天后伊織萌首次訪港 寫真集、Goods極速賣晒

今次是伊織萌首次訪港，除了在今日8月1日動漫節2023最後一天登台演出之外，還有舉行簽名見面會；在會場購買限量的今次動漫節中也有販售連同簽名見面會入場券的寫真書套組以及其他精品。而想當然的包括簽名見面會入場券在布所有商極均極速賣晒，可見伊織萌人氣之高。

攝影：鍾世傑

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動漫節閃亮登台 訪問內容公開 嚮往Cyberpunk式霓虹香港

伊織萌在動漫節2023最後一日的大會舞台節目「Cosplay」中，以來自《勝利女神：妮姬》（Nikke）的角色「毒蛇」（Viper）造型亮相。毒蛇本身屬於帶點色氣的成熟大姐姐型角色，由伊織萌來扮演是適合不過，還原度相當高。

除了站台擺甫士讓台下觀眾任影之外，伊織萌亦在台上接受了簡單的訪問，她表示一直都很想來香港，今次得到香港動漫節邀請前來十分高興；對香港的第一印象是機場的空氣很特別很好聞。

攝影：蘇煒然

談到有什麼想在香港做的事，伊織萌表示很想去一次香港迪士尼樂園；還有就是香港的街景和日本大不相同，今次日程比較忙無法到處觀光，希望之後可以有機會仔細逛逛香港的街道。而在提到如果會在香港出Cos想拍出怎樣的角色和照片時，伊織萌則說很嚮往香港的霓虹燈景色，想要拍攝具有Cyberpunk感覺的照片；以及想要出經典少年漫畫《3×3 EYES》的Cosplay（該漫畫的第一部劇情正是以香港為舞台）。

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按圖放大伊織萌動漫節登台場面景及近距離美圖：



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在舞台環節結束後，伊織萌亦接受了本地傳媒的訪問，以下為內容摘要：

問：請問你對香港動漫電玩節這個活動有什麼感想？

答：動漫節給人的感覺自由得多，令她好生羨慕；由於日本活動對於Cosplay的規管較為嚴僅，在日本不能穿著Cos服前往活動會場，必須要帶同服裝在會場內換好；然後離場前也要在會場會換回一般裝飾才能離開。當她見到動漫節人們可以穿著Cosplay前往及離開會場、甚至能Cos著吃飯，令她覺得很神奇同時又羨慕、很喜歡。



問：對你而言印像最深刻的一次Cosplay是什麼呢？

答：這些年來出了很多Cos，每個角色我都很喜歡；但有一個是印象特別深刻一直都很記得的，就是來自《Final Fantasy X》最終幻想10的Yuna；她到現在也留著那套Cos服以便想出的時候可隨時再扮演。



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問：你說過一直都很想來香港，請問香港有什麼吸引你的地方呢？

答：主要是食物，特別是很想試一試香港的「茶走」（不加砂糖改加煉奶的奶茶），以及小籠包等香港特式美食。



問：作為世界知名的Cosplayer，一舉手一投足都會引來大量關注，會否因此感到壓力？又會不會出現自己並不喜歡那個角色，但是因為工作需要或粉絲要求而去出某個角色的Cos呢？

答：一直以來參加海內外的活動時，基本都是抱著輕鬆快樂、遊玩的心情來參加，因此不太會感到壓力。至於工作上的選角方面，她在決定角色之前都會先和公司以及合作方面溝通好，事先選好自己喜歡或是適合自己的角色，只要事先做好溝通便不會有要出不合適的角色的問題。



食小籠包嘆串燒形像極貼地親民

伊織萌在訪問中提到自己想食小籠包，而其實在登台之前一晚已經在香港便利店買了叮叮小籠包來吃，又貼出自己晚飯吃串燒的照片，形像極貼地親民。

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