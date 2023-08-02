動漫節2023 Cosplay嘉年華+Catwalk+Paradise相片全集8.01 Day5｜香港動漫電玩節2023 來到最後一日 Day 5，雖然今日是平日星期二但不論入場人數和Cosplayer人數都是5日來的巔峰，大概是因為今日的舞台嘉賓陣容超強，有來自日本的Cosplay天后伊織萌和來自馬來西亞的八犬（hakken），不論Coser還是一般人士都想來看這些重量級嘉賓。《香港01》科技玩物頻道現場直擊動漫節3樓Cosplay Paradise以及1樓大會舞台的盛況並帶來相集，唔講咁多即刻睇相。



伊織萌美圖相集+訪問內容請見另文：

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動漫節2023 8.01 Day5 Cosplay相片全集

動漫節2023 Day 5人流極多，不論是3樓Cosplay Paradise還是1樓主場館，人都是多得水洩不通；大概是因為今日的舞台嘉賓陣容超強，有來自日本的Cosplay天后伊織萌和來自馬來西亞的八犬（hakken），不論Coser還是一般人士都想來看這些重量級嘉賓。當然嘉賓帶動之下增多的不單是入場人數，Coser的數量也比昨日更多，單是3樓Cosplay Paradise都已經有排睇；另外今日的舞台活動Cosplay嘉年華和Cosplay Catwalk都有相睇。

八犬真係型到癲，誇張啲講真係以為梅艷芳再世。攝影：蘇煒然

按圖放大動漫節2023 8.01 Day5 Cosplay嘉年華、Catwalk、Paradise相片全集：



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記者精選貼堂相：



IMotion 寵物小精靈表演

IMotion在今次Cosplay嘉年華中表演一段寵物小精靈話劇，不單以有趣的方式將帕底亞地區（朱/紫）的角色和系列經典的小智和火箭兵團拉在一起演出，更用上了許多Pokemon系列的名梗，像是「10歲但有25年冒險經驗的小智」等等；如果不是對寵物小精靈非常有愛、又肯花心機構思整個表演，肯定無法做出如此有趣又能引起共鳴的演出，記者自己並非Pokemon愛好者也覺得非常驚艷。

滿分演出。攝影：林卓恆

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Cosplay嘉年華大合照，感謝各位Coser為大家帶來精彩的表演。

這位Coser出了《原神》中可莉的新服飾，這套是最近3.8版本才推出的新服飾，但這麼快就已經完成出Cos，可見她非常有愛。

攝影：林卓恆

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