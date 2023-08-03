連登仔選Pokemon系列十強小精靈訓練員 小智以外其餘9人誰屬｜寵物小精靈Pokemon（精靈寶可夢）系列之所以歷久不衰，除了精緻的小精靈造型設計以及有趣的世界觀設定之外，在整個系列不同地區登場、深受喜愛的各位小精靈訓練員角色也佔很大比重；最近就有網民在連登討論區中發帖選出自己心目中實力最強的10個小精靈訓練員排名。



連登仔連Pokemon系列十強訓練員

連登用戶早前在lihkg連登討論區中發表帖文「Pokémon十大最強訓練員」，選出自己心目中最強的Pokemon系列小精靈訓練員角色，並且為每個人選都附上一段解說以支持自己的排名。帖文在討論區中引起不少迴響，撰文時共有8頁回覆。寵物小精靈系列主角「小智」當然榜上有名，另外也有不少在系列中多次出角、深入人心的訓練員角色。

順便一提記者自己最喜歡的訓練員是竹蘭。

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幽默攪笑留言多

部份網民分析各訓練員實力和所用小精靈強度的討論，但不少回應都以幽默攪笑為主，如「其實八大師咪就係頭8名，淨係數9同10就得」；也有人指最強訓練員就是自己，然後貼出Pokemon Go的截圖。也有人開玩笑地說火箭兵團才是最強的，明明每次都被人打到半空變成流星，但最後都平安無事，肯定是有阿爾宙斯或代歐奇希斯等可於太空活動的精靈幫忙。

https://lihkg.com/thread/3459283

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另外也有人提到最強訓練員怎麼可以不提DP的「神獸廚」達克多：他在DP的神奧聯盟鈴蘭大會中以一隻達克萊依打倒所有對手（包括冠軍戰），只有小智一人能夠以全部6隻精靈為打倒其兩隻精靈（另一隻是拉帝歐斯）。不過可能官方也發現達克多的設定實在太離譜，在之後的動畫中也未再見其登場，否則可能小智和丹帝聯手都打不過他。

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