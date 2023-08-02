日本YouTuber爆料Pokemon卡開盒掉包再密封手法 有器材人人都做到｜近年寵物小精靈Pokemon卡的炒風已到瘋狂的程度，薄薄一張卡可以賣到數百萬甚至千萬港元。卡牌有價有市之下連帶未開封的新卡牌商品也被炒高；亦因此引來騙徒進場在網上兜售內容物已遭掉包的Pokemon卡，亦已有多人表示中伏。最近日本就有YouTuber發表影片解說騙徒如何掉包再重新密封卡盒的手法，更完整公開整個掉包過程、所用器材及手法。



爆料系YouTuber公開騙徒手法 勸世莫再上網買Pokemon卡

日本知名爆料系YouTuber「コレコレ」（＠korekore19）最近發表一條影片；指最近由於Pokemon卡炒風盛行而引至Pokemon卡騙案增多，コレコレ自己也有觀眾在網上買了標價20萬的一整箱Pokemon卡欺詐商品中伏，所以索性整箱假卡送給コレコレ拍片，公開騙徒是如何將全新的Pokemon卡盒開封、將內容物掉包之後再重新密封假裝成未開封狀態。

コレコレ表示拍這條影片的原因，是想展示Pokemon卡要掉包有多容易，從而希望勸戒玩家不要在社交網站或網上交易平台等購買聲稱是未開封的Pokemon卡，應盡量回去官店等正式渠道購買以免受騙。

https://www.youtube.com/watch?v=I2t52b7hm5k

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三種器材簡單手法即可完美再密封

據コレコレ在影片中的示範，任何人只需要有齊3件物品，即可簡單地將開封過的Pokemon卡盒重新以膠膜密封；需要的東西分別是包裝綑膜、熱風槍和封口機，全都是可以在市面上合法買到的東西（因為全部都是正常包裝商品或DIY時會用到的物品）。

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實際再包裝的方法也十分簡單，影片中示範的人更直指任何做過包裝類打工的人都可輕鬆做到。只要先將包裝綑膜以封口機弄成和卡盒差不多大小的袋子，將卡盒放進袋子內後以熱風槍加熱，由於包裝綑膜遇熱會收縮，以熱風槍平均地加熱便能將包裝綑膜收縮至完全緊貼盒子的平滑模樣，驟眼看起來和正規商品根本看不出分別。

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至於Pokemon卡盒上通常都會有的「 沿虛線撕開」封條，雖然一旦真的撕開就極難還原但也有方法處理；秘缺是由側面下手，將封條和盒側連接的地方以𠝹刀劏開，就可以像平常打開盒子般開盒，將裡面的東西拿出和掉包。

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至於拿出來的卡包要如何處理，當然可以選擇直接以其他不值錢的卡牌遊戲卡包來掉包；但也有較為高明的做法是「搜尋」式掉包：方法是開封多個Pokemon卡盒，然後利用「電筒照明法」等技術找出藏有高貴SR級卡牌的卡包並抽出，然後將不值錢的卡包都放回去卡盒中、重新密封後再在網上售；而找出來的貴價卡牌當然就會再另行賣出。購買一整盒Pokemon卡的人若沒有特別留意，隨時連自己買的東西是已被「掏空」的廢品也不會知道。

コレコレ觀眾今次捐出的一箱「151」Pokemon卡，一箱有12盒，每盒內都必定最少會有一張SR稀有度或以上的卡牌，以及每盒都必定有一張「Master Ball Mirror」特別樣紋的卡；即一整箱內每樣都最少會有12張。而コレコレ在將整箱欺詐商品開箱後，SR級或以上的卡牌一張不見，Master Ball Mirror亦僅得2張。

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這種「搜尋」式掉包屬於較費工夫的做法，更多的情況是騙徒直接以其他毫不值錢的物品來掉包Pokemon卡，例如盒裝果汁、舊書等，只要將內容物的重量調整至和未開封品相同，就極難分辨真偽。之前科技玩物頻道亦有報導過外國玩家網購60盒Pokemon卡結果開出50盒橙汁的慘事：

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總言之雖然炒家、轉賣廚常掃光Pokemon卡庫存令人難以正價買到；但就算你有錢都不應該助長炒風，只從官方正式渠道購買Pokemon卡就不會受騙，亦不會助長炒賣和騙徒行為。

https://youtu.be/I2t52b7hm5k?si=st-quKSQfiJSJypH

影片連結：LINK