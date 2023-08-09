《高達 SEED Freedom》劇場版討論度極高，更引發網民回帶提及一件與《SEED》有關的極秘級花生！

事源早前Twitter熱傳一張「鐵甲萬能俠 x 超時空要塞 韋基利戰機 」的二創圖，韋基利設計師河森正治不單大讚設計出色，更想洽談生產商品的可能性。但更多人發現到，河森似乎打開了一個BANDAI封印20幾年，與《機動戰士高達SEED》有關的「潘朵拉盒子」……片桐圭一郎！



突擊／神盾／決鬥／暴風／閃電設計師另有其人

《SEED》初代5部主角高達機體為：突擊高達、決鬥高達、神盾高達、暴風高達、閃電高達一直被認定為「高達之父」大河原邦男手筆，當中突擊高達線條簡練百搭，更因METAL BUILD合金figure而人氣大熱。但早在《SEED》當年播出時，已有人提出5部高達不太像大河原手筆的想法，認為另有槍手代筆，大河原只是拿別人的conpect以自己名字發表，但此說法根本無憑無據。

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Google搜尋片桐圭一郎，即時會見到Seed／Gundam／StrikeGundam等相關結果

Google搜尋片桐圭一郎，即時會見到Seed／Gundam／StrikeGundam等相關結果

內部文件爆出真相｜轉眼被刪圖

一直至2011年左右，有日本人在討論區GUNnoTA(gundam-otaku)上放出一批疑似《SEED》機體內部設計圖，包括5部主角高達以及大天使號的設定稿，上面更有「最終決定稿Sunrise」的印章，網民都默認這批圖是貨真價實的內部機密、是SEED 5部初代主角高達的草稿，其筆觸、透視角度、站姿，都比後來以大河原名義發表的公式設定稿更有時代感。

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不出數天這批圖片就全數刪除，無可否認私下張貼Sunrise內部圖片是違規，但更多人認為被刪原因是防止「SEED五機非大河原設計」這真相公開。後來在2ch 討論區上繼續有人談論，有人認得出五部機的畫風似乎來自曾設計過《G-Gen》獨眼高達、《ZEONIC FRONT》遊戲機體G06 MUDROCK的片桐圭一郎之手。其實很多動畫業內人士都會上2ch，這件事漸漸就成為一件「不能回應的公開秘密」，始終無法證實。

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靠各位眼睛分析真相

記者分析了3個原因，證明突擊高達5子非大河原邦男設計：

1）早期5部高達的概念根本不像大河原的風格，他不會玩神盾高達那麼複雜的變型，《Seed-D》救世高達那種瞓低就變飛機的設計，還有突擊自由高達那組背翼、腋下雙槍設計，才能嗅出滿滿的大河原味，完全是兩種不同style。

《Seed-D》救世高達那種瞓低就變飛機的設計，才能嗅出滿滿的大河原味。

2）大河原邦男在不同的個人畫展中，都只擺放RX-78-2、F91、Strike Freedom Gundam，從未看過有突擊高達的相關展品，可見大師本人也有些劃清界線的意味。

大河原邦男在個人展覽只擺放RX-78-2、F91、Strike Freedom Gundam的展品，一直不見突擊。

3）片桐圭一郎雖不能公開承認自己是Strike的設計師，但其twitter封面跟頭像一直都是Strike Gundam，不正是一雒無聲抗議嗎？

Strike Gundam 設計沿自電單車結構

有傳片桐正職是一位電單車廠的in-house設計師，當年是以freelance身份參與《SEED》的機體開發，但因為公開了名字就會被解雇，所以作品才以大河原名義發表。但記者對這說法有保留，因為就算不能公開真面目，也可以用假名吧？他更曾在一些fan made的模型書中投稿，原來Strike Gundam由骨架與「肉塊」結合的設計，正是來自電單車的車架與引擎，令人更加相信片桐才是Strike Gundam的設計者。

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河森正治「意外」令禁忌之名浮上水面

片桐在Twitter以遊戲心態公開的鐵甲萬能俠 x 超時空要塞 韋基利戰機，意外被河森正治分享，令片桐的名字浮上水面。剛好近期BANDAI又在宣傳Seed Freedom，你說究竟是巧合？是天意？還是事前計劃好？各人有各自的真相，不知大家看完以上分析，覺得突擊高達5子是不是大河原邦男的設計？還是片桐圭一郎的心血結晶呢？不妨在留言內分享感想！

片桐在Twitter以遊戲心態公開的鐵甲萬能俠 x 超時空要塞 韋基利戰機