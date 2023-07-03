Gundam Seed Freedom劇場版PV突發公開引連登熱議:阿真又要做路人｜不經不覺《Gundam Seed》系列也迎來20週年，Bandai在昨日（7月2日）突發公布完全新作劇場版動畫《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》（機動戦士ガンダムSEED FREEDOM），並公開了一條30秒的預告片；影片一出即引起各地高達迷熱烈討論，本港連登討論區亦有帖文熱議。



Gundam Seed Freedom相隔20突發公布劇場版 連登熱議

高達的官方YouTube頻道「GundamInfo」在昨日（7月2日）突發公布完全新作劇場版動畫《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》（機動戦士ガンダムSEED FREEDOM）的一條30秒的預告片；影片標題寫上1st Trailer，相信之後的幾個月會陸續有更多預告片公開。據官方網站的故事簡介，Seed Destiny故事的時間點為「C.E. 73」，而今次劇場版的時間點則為「C.E. 75」，亦即Seed Destiny的兩年後。

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https://www.gundam-seed.net/freedom

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莉古絲慘變孖潤腸 飛鳥真再成路人真

雖然Trailer只得30秒，不過眼利的高達迷們也看出了不少重點；首先許多網民都對莉古絲的新造型大為不滿，不明白為何要將其嘴唇畫成「孖潤腸」。另外不少網民都提到整條Trailer中只見基拉和莉古絲、未見其他角色登場，本應是《Seed Destiny》「主角」的飛鳥真亦未有出現，認為阿真很大機會在劇場版中再次做路人，為其感到惋惜。

明明以前唔係咁...https://www.youtube.com/watch?v=qKQmF134nEw

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亦有網民在意劇場版的劇情會如何發展；並指出在《Seed Destiny》的最後基拉和莉古絲的勢力已近乎等同支配宇宙，實在不知道還有什麼可以打。有網民提到基拉和阿斯蘭的戰鬥力遠超整個《Seed》系列世界觀中的任何其他駕駛員，「仲有咩人夠佢地幾個打」，不知道要怎樣找出合適的反派。

也有人笑基拉的新造型像是「高智能方程式」。https://www.youtube.com/watch?v=qKQmF134nEw

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按圖放大連登熱議Gundam Seed Freedm劇場版PV：



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關於劇情還有一個比較有意思的討論，是Trailer中有個一閃而過的畫面，是《Gundam Seed》中的神秘化石「Evidence 01」（鯨魚石），於《Gundam Seed》的第7集出現。該化石由第一位調整者「喬治‧葛倫」在探索木星期間於木星其中一個衛星上發現，是一隻外觀像是長有翅膀的巨鯨般的生物化石。

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網民認為特意Trailer應該不會毫無意思地加入此畫面，認為劇場版將會回收這個埋了20年的伏筆，甚至大膽推測《Gundam Seed Freedom》有機會像高達00的劇場版般上演由地球人大戰外星人（ELS）的戲碼。

神秘化石「Evidence 01」

至於高達系列的最大亮點「機體」方面，整條Trailer未能見到主角的新機體（如有）或曾經駕駛過的機體（自由高達）等亮相，未知主角群會否有新機體使用。一般而言是會有新體機推出（不然怎麼賣模型呢），有網民指出以機體造型設計而言Seed平均都比Seed Destiny好，尤其是突擊自由高達「要素過多」遠不如Freedom自由高達，希望新機體能夠採用較為簡潔的設計。

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也有眼尖的網民看到在影片前段登場的兩部捷武均為3D動畫製作，希望不要整部劇場版的機體都用3D，否則便會相當古怪。

機體作畫用上3D

《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》將於2024年1月26日在日本上映，海外地區的上映時間未定。