《高達 SEED Freedom》劇場版《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》將於2024年1月26日在日本上映，7號晚突發推出預告PV2，透露更多新章設定，也有新角色、新高達出場，但大眾最關心的反而是劇場版全部女角都是潤腸嘴，角色頭大腳短身型「出晒事」。而且BANDAI宣布第2女主角卡嘉蓮將換人配音，由於原聲優進藤尚美在《Seed Destiny》播出時已有傳跟導演福田己津央鬧不和，網民抱怨福田太小器。



卡嘉蓮易角大件事

先不談任何新短片細節，今次最大震撼彈是Bandai宣布第2女主角、基拉的雙生姐姐卡嘉蓮，將從進藤尚美改由森奈奈子配音。事關早在《Seed Destiny》播出時，已有傳聞進藤尚美跟導演福田己津央與編劇兩澤千晶（福田妻子、已去世）不和，網民即時反應是福田很小器，隔了20年仍然記仇。

Gundam SEED Freedom 高達10大劇情流出｜飛鳥真不路人還有新MS

基拉的雙生姐姐卡嘉蓮，將從進藤尚美改由森奈奈子配音。

基拉的雙生姐姐卡嘉蓮，將從進藤尚美改由森奈奈子配音。

話說《SEED-D》劇情忽然完全傾向基拉大和，真正續集主角飛鳥真被拋在一旁變路人。卡嘉蓮的聲優進藤尚美算是飛鳥真聲優鈴村健一鈴的前輩，決定向高層表達不滿，此舉引來兩澤千晶大怒，決定將進藤雪藏，44集後卡嘉蓮雖有出場卻無對白，做法之露骨是路人皆見。

基拉的雙生姐姐卡嘉蓮，將從進藤尚美改由森奈奈子配音。

BANDAI在8月8日發現網民對今次換聲優反應甚大，出了一篇聲明，表示今次換聲是製作團隊跟進藤尚美經過溝通下的決定。有人認為愈描愈黑，但也有網民認為，也有可能是進藤尚美不想再與福田合作。而記者自己就覺得，如果當初不和動機是替鈴村健一出頭，為何鈴村健一仍然在陣呢？

BANDAI聲明表示今次換聲是製作團隊跟進藤尚美經過溝通下的決定。

基拉殺紅眼變「魔王」、與路人真竟屬同一陣線

劈頭第一鏡就見到穿上同款不同色駕駛員服的基拉大和跟飛鳥真，換言之兩個死對頭今集將處於同一陣線，而這款駕駛服是全新的，可能是全新三艦同盟部隊；反而阿斯蘭則一身Zaft軍裝，可能故事後期才會出動。又有人發現影片中無數角色對白都在抗止基拉，又有一鏡他的雙眼變得通紅，有人笑言是《魯魯修》上身，又或是及了《我推的孩子》影響。

赤眼之基拉

第3超級調整者出現

新PV2第一鏡，可以見到一個類似培植槽的設施，入面有個男人但只見到背面，相信就是早前爭議性爆料中提及，今集將會出來第3個超級調整者 （即SEED世界中的New Type，能力比一般人Natural更強大） ，與基拉打得難分難解！此外，PV2中還有疑似新勢力的年幼女王出場，連拉克絲都要向她請安，地位相信是非常高。

今集將會出來第3個超級調整者 ，與基拉打得難分難解！

PV2中還有疑似新勢力的年幼女王出場，連拉克絲都要向她請安，地位相信是非常高。

+ 5

你才潤腸嘴，你全家都潤腸嘴！

網民在上支預告已經不滿劇場版人設，畫到女主角拉克絲變「潤腸嘴」，想不到PV2內，發現全部女角都是「潤腸嘴」……數量多到可以整「潤腸煲仔飯」……

女主角拉克絲變「潤腸嘴」？唔緊要

角色身高出事？似乎與CG製作有關

此外，《高達 SEED Freedom》電影官網推出了人物比例圖，全部角色都是頭大腳短，5頭身勁樣衰，但是記者找出第1、2季動畫版人物設定圖，發現SEED系列角色設定畫從都都是這個畫風。記者獨斷的估計，是今集電影連人物都是用CG製作，那些80年代闊膊頭服裝畫得很生硬，人物比例圖還有排排企，視覺上很出事。

《高達 SEED Freedom》電影人物比例圖

第1輯時基拉仍是孩子，所以矮了一點，但SEED-D跟SEED-F基拉身高比例其實沒變。

Gundam Seed Freedom劇場版PV突發公開引連登熱議:阿真又要做路人