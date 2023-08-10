雖然又是「月經po」，但網民出po問起「動畫有咩Moment你覺得最傷心難過？」，大家回應還是係踴躍，畢竟看動畫就是想跳出真實世界，體驗各種快樂、刺激、恐懼、難過的時刻，你我總會找到有共嗚、喊出嚟的一個場面。



《One Piece》有非昔比？正因欠了感動位

如今《One Piece》雖然仍有大量fans，畫功華麗又豐富，但講回憶大家總是會想起早期搞笑之餘又熱血又感動的喊位，好像路飛援助索柏時做「護旗手」講出：「看吧、不會折斷吧！」真的型到令人喊出嚟。而梅利號在火海去與路飛一行人道別，尾田榮一郎以神來之筆為梅利號加上對白，真的會令人喊濕幾卷紙巾。（因為主題是傷心位，所以還是選了梅利號再見一幕）

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梅利號再見《One Piece》

因為主題是傷心位，所以還是選了梅利號再見一幕

大哥沒有輸《鬼滅之刃》

在《無限列車》中，炎柱煉獄杏壽郎雖慘死於猗窩座手中，離世一刻他見到去世的母親，鬼殺隊也有後人承繼志業，含笑而終。

大哥沒有輸《鬼滅之刃》

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鼬太知佐助最後一面《火影忍者》

鼬太知最後向弟弟道歉兼道別，傷感之餘覺得這位最愛家人、最愛木之葉忍村的少年，半生背上滅族之惡命、被弟弟怨恨以至兄弟刀刃相向，死得完全不值。

「原諒我，佐助，這是最後一次了。」

全20個｜勁傷心動畫名場面

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原討論並沒有排名也不只20個心水，本文僅記者參考網民發言，精選出來的20個傷心場面：Link