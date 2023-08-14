PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高｜不經不覺PS5已推出快有3年，算一算已接近傳統上PlayStation推出半代升級主機（Slim / Pro）的時間；最近關於PS5 Slim的傳聞爆料亦不曾間斷，最近更是直接有PS5 Slim實物展示影片爆料。



PS5 Slim疑似實物展示影片推特流出 分體式機殼

推特用戶「BwE」（@BwE_Dev）稍早時份在Twitter（現「X」）上載了一條PS5 Slim的實物展示影片。從BwE的影片所見，其單手握著PS5 Slim輕鬆無壓地將主機前後上下翻轉展示各種角度，有可能其手中的PS5 Slim主機僅為外殼裡面並沒有零件；又或者是機身真的很輕，單手都可以輕鬆舉起任扭任擰。

https://twitter.com/BwE_Dev/status/1690098165490548737?s=20

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從影片所見，感覺PS5 Slim的確比原版PS5稍薄一些（但由於沒有實物互相比較，因此也未必準確）；而且機身前方雖然有光碟插入口，但由機身例面看過去時外殼並非一個整體、而是在光碟機的位置斷開分成兩執，因此很有可能是一直流傳了很久的可拆卸式光碟機。另一和原版PS5不同之處是主機前方的USB接口為兩個USB-C，而非一個USB-A及一個USB-C。

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在早前微軟收購動視暴雪一案中，從微軟提交給法院的文件中已披露了PS5 Slim的存在，還明確指出其定價約為400美元，以及將在今年年末發售。此前也有爆料指出Sony打算獨立發售供PS5 Slim使用的光碟機；雖然目前仍未有任何官方消息，但相信在今年內見到PS5 Slim的機會是相當大了。

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