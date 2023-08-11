《鈴蘭之劍》首抽攻略 刷首抽方法 開局最強角色推薦｜採用類似《皇家騎士團》、《三角戰略》的像素風格戰棋玩法手遊新作《鈴蘭之劍》已正式雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲刷首抽方法及開局最強角色推薦。



鈴蘭之劍刷首抽方法 無遊客無快速重置但可用+1大法

《鈴蘭之劍》並沒有提供遊客登入選項，也沒有一鍵重置進度功能，想要刷首抽的話就必需要以新的電郵帳號來注冊新帳號登入。幸好遊戲可以使用「Tap Tap」帳號登入，而只要使用傳統的「+1大法」，即可以同一個電郵地址不停重開Tap Tap帳號刷首抽，刷一次首抽大概12~15分鐘左右。當然不用+1大法的話，玩家也可以使用「10分鐘信箱」、「Temp mail」等一次性信箱服務來重新注冊Tap Tap帳號刷首抽。

遊戲美術風格算是不錯

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按圖放大《鈴蘭之劍》刷首抽流程及「+1大法」使用方法：



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《鈴蘭之劍》刷首抽流程及「+1大法」使用方法：



1. 首先選「Tap Tap」登入並輸入電郵地址以注冊；確認電郵後即可以Tap Tap登入

2. 之後開始序章，按實畫面可快速播放但不能跳過；秘訣是一隻手指長按畫面，另一隻手指不停連點畫面即可邊快播邊跳過對話

3. 之後有幾場教學戰鬥，跟指示進行即可

4. 然後會來到混沌之海，並有免費10連，必出SSR麥莎和SR灰隼

5. 10抽後繼續劇情，打通主線0-1後開放遊戲主介面，可以領取禮物和進行首抽了

6. 去信箱領取全部禮物，會有20抽和450石，即合共23抽

7. 建議先抽最初的相遇看看會不會出貨，當然也可先抽限池，出貨後再自己在遊戲中掘石將30抽必出SSR池抽完

8. 如果沒出貨要重刷時，首先點擊主介面玩家名稱旁邊的四葉草般的圖示，然後點左下角齒輪打開設定，再選切換帳號回到主畫面

9. 在主畫面再選Tap Tap登入，然後點擊右上角的小圖示，選「登出」

10. 登出後再點左上角的「←」箭咀，就能再注冊新的Tap Tap帳號

11. 在你電郵地址的「@」號前添上「+1」，便能以同一個電郵接受認証信；認證後就可繼續刷首抽了



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鈴蘭之劍開局最強角色推薦

遊戲現時有公認3隻最強的T0的角色，分別是「伊南娜」、「科爾」和「歌洛莉亞」；因此開局只要有這3隻T0的其中一隻就可馬上開局了。

而3隻T0中會比較推薦伊南娜，屬於奶媽角色；伊南娜除了有強大的治療能力外更重要是有讓隊友「再動」i.e.再行動一次的能力，在回合制遊戲中的再動能力有多強相信有玩開戰棋遊戲的都會知道，類似手遊《天地劫》中的封鈴笙，單是這招再動就可以一直用到爆機了。

科爾具有多種被動增傷和瞬發技能，而且有擊殺敵人後自身再動效果，類似《天地劫》中的冰璃，現時最強輸出角色。

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歌洛莉亞則是遊戲最強buff+副輸出手，能夠提升隊友的攻擊力、防禦力、移動力和減少受到的傷害，能極大提升全隊的作戰能力。同時她本身也有相當強輸出能力，因為buff技在使用完後會切換成輸出技能。

「科爾」pickup池

以上便隨抽到一隻都可以開局，之後再看將來開放的蛋池來補其他類型角色，例如開局有伊南娜的話，之後就屯石抽輸出型的角色。而現時遊戲開服有「科爾」的pickup池，因此想要完美開局的話，可以拼在新手30抽必出SSR角色池中抽出伊南娜或歌洛莉亞，然後再在限池中10抽出柯爾，就是完美的開局了。

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