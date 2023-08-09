Monster Hunter Now突發上架即日可玩 兩個必用設定提升遊玩效率｜原本預定於9月推出Pokemon Go / Ingress玩法Mon Hun手遊《Monster Hunter NOW》突發上架！《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲介紹，以及兩個必用重要設定來提高遊戲效率。



Android突發推出 僅限定地區上架香港終於嬴返次

《Monster Hunter NOW》原本預定於9月14日全球推出，但是有玩家發現在部份地區的Google Play商店（android）中已可下載遊戲並開始遊玩；官方也已發出公布指遊戲現時已在香港、加拿大、新加玻和瑞典的Google Play上架（連日本都沒有，難得香港終於嬴返一次）。官方公告也指其他地區的Android用戶及iOS用戶需要等到遊戲正式上架日；也就是說香港玩家可以比其他地區早一個月開始打進度，先玩先嬴。

https://twitter.com/MH_Now_EN/status/1688784681725030402?s=20

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Pokemon Go玩法 戰鬥輕鬆 兩個必用設定

注意遊戲現時只得英文和日文兩種語言，不過相信在將來會再追加其他語言選擇。進入遊戲之後會有簡單的新手教學，會介紹遊戲系統及玩法，跟著指示做即可；戰鬥方面也沒有難度，一直點擊畫面就可以了。

進入遊戲之後有兩個設定建議玩家盡快使用：首先是「Adventure Sync」功能，效果是當玩家關閉遊戲時，仍然能夠自動幫玩家使用伙伴採集和伙伴染色球，能極大提高遊玩效果，但是要使用此功能必需要將app權限中關於「位置」的權限選「一律允許」，便能開啟此功能（剔選Adventure Sync時遊戲會自動轉跳至權限設定畫面，不用自己找）。

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另一功能就一括下載所有資源（Download All Assets），因為開啟遊戲時並不需要下載太多data，但是每當玩家有進度例如遇到新魔物時就會自動下載一次資源；先用wifi一口氣下載就不怕食data。

還有就是遊戲支援橫向遊玩（僅限狩獵時），只要開啟手機的自動旋轉畫面功能，在狩獵時橫放手機就能以橫向顯示遊戲。另外當玩家完成整個序章、升上HR11之後就會開放每日任務，建議想追進度的玩家無論如何第一日都先打上HR11開始做日任就不會蝕。

還是橫向比較有feel

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課金/實用道具相關

課金方面會隨著玩家HR提升而開放更多商品，記者暫時只玩到有初始的購買zenny和倉庫擴張；以及HR5增加的染色球和藥草兩種。zenny主要是強化裝備時使用，可藉由打倒魔物獲得來「農」，但是早期而言效率極低（1隻得10蚊...）；不過早期zenny用量也不算太多，應該沒有太大逼切需要課金買錢。藥草則可在一定時間內擴大玩家的互動範圍，懶人或搭車想執多些東西時有用。

最重要的道具則數染色球；染色球分手動和自動兩種，玩家每日可獲得3個免費的自動染色球，由艾路貓幫玩家自動使用、在遊戲於背景或未運行時將玩家經過地方的魔物標記起來。

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手動染色球則由玩家使用、標記好附近的魔物以便之後再狩獵，然而手動染色球就需要課金或在遊戲完成任務獲得。課金買染色球是相當之貴，一單788港元有15000鑽石，染色球1個要180石，換算下來就是約9.5港元一個；只是10蚊劈一條龍也未免太貴，除非是課長否則早期不建議課金來買。

另外鑽石也可用來將一次狩獵獲得的所有報酬直接x2，新手教學說當出了稀有素材時使用最抵，但一次雙倍掉落要300石即差不多16港元，同樣是很貴...早期那些大兇豺龍、搔鳥，毒怪鳥之類的素材也沒必要特意雙倍，反倒是要小心不要按錯。