鍾離聖遺物武器組隊心得 原神4.0角色攻略 鍾離強不強抽幾命｜《原神》4.0版本來到下半，蛋池也轉為1版舊角色「鍾離」和「公子」的復刻，《香港01》科技玩物頻道以下提供「鍾離」全攻略，由角色強度及命之座分析、武器、聖遺物及組隊相關全介紹。



鍾離角色簡介

鍾離是《原神》1.1版本推出的五星岩屬性長槍角色。雖說已過了差不多三年，鍾離老師的身份早已不是秘密，不過為了尚未/準備入坑的玩家著想這裡就不提太多，總之在遊戲很早期的主線就會揭曉，留給即將入坑的玩家自行體驗。

鍾離

題外話，鍾離是《原神》目前唯一一位經歷過「重製」的角色，因為他在1.1版推出時能力實在太差，不論傷害還是輔助能力均是低無可低，當時是大炎上事件；但重製之後鍾離就得到了和其身份相應的一線強度。

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鍾離基本玩法

鍾離定位屬於輔助型角色，最大特徵是長按施放元素戰技（E技）能提供硬度冠絕全game的護盾；甚至可以說有了鍾離之後，你幾乎不再需要閃避，絕大部份情況都可以站樁硬扛，極大提升近戰角色的戰鬥體驗，隊伍裡也基本不再需要帶補師，節省許多醫藥費。

短按E可以召喚岩柱，等如直接創造立足點，在大世界探索時十分有用。

元素爆發（Q技）則可以打出不錯的傷害同時短時間石化敵人，是一個非常強的控場，基本上除了世界王周本（風魔龍等）之外的敵人全都可以石化，十分方便。

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鍾離強嗎 值得抽嗎

《原神》推出已差不多有三年，鍾離這位在1.1版本推出的限角，在兩年多後的今日仍然是本作中最值得入手的角色之一，和萬葉、夜蘭、草神等並列最強之選，抽了一定不虧，不抽一定後悔。

4.0的鍾離蛋池

鍾離的強並不在於秒天秒地的傷害，而是其硬到離譜的護盾，輸出角色不用再小心翼翼邊閃避邊輸出，也不會再發行遠程角色射箭輸出時被丘丘岩盔王跳過來秒殺的慘況，極大提升戰鬥體驗。而且鍾離的盾並不單是硬還附帶減全抗能力，能全面提高全隊的所有輸出；超硬還有減抗的護盾到現時仍是只此一家。

又硬又減抗，鍾離強無敵

鍾離的Q技雖然傷害不算高，但是可以定怪，確保重要技能不會打空（例如不會發生行秋E技打空而觸發不到祭禮劍的慘劇），也可以在戰鬥中調整節奏爭取喘息回體力的空間；例如隊友的技能還要3秒才CD好，那麼鍾離一個Q打下去就能穩定過渡了。

天動萬象！

在戰鬥強度以外鍾離的大世界體驗也是相當好；護盾可以讓你不用費神閃避路邊小怪的攻擊，短E召喚岩柱好使好用，在攀爬、滑翔、回收浮在半空的神瞳碎片等都便捷。而鍾離長E還有一個特點就是能一口氣震碎範圍內的所有礦石，作為「礦工」性能卓絕，在遊戲早期很受好評。

可不要少看挖礦，礦在開荒期的用量極大，挖幾千粒都不夠。

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鍾離命之座相關

鍾離只需0命即可；命之座效果全都是強化輔助能力，但是0命鍾離的輔助能力已經是冠絕本作，再加強也沒有什麼實際意義。

1命令短E召喚的岩柱（岩脊）可同時存在2個，大為提高傷害、結晶碎片產量及最重要的千岩套4件覆蓋率。但實際上也沒有什麼需要，因為就算創了兩條岩脊也還是會被怪物打壞，再者鍾離也不一定要用千岩套（20%攻擊力其實也不是真的很多）。2命則可以在放大時自動上盾，算是懶人技能，對戰鬥影響並不大，主要是聯機時可順便為隊友上盾。

結論鍾離是0命就能完全發揮、對武器也沒什麼要求的超高性價比角色，沒有任何抽命之座的需要。當然如果你說你對鍾離很有愛一定要抽滿那我也不會阻止，有愛就抽。

鍾離命之座效果。wiki.biligame.com

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鍾離武器相關

鍾離的專武「貫虹之槊」能提升護盾強度和攻擊力，聽起來和鍾離老師十分配合，但問題是護盾強度是參照場上角色的數值；因此在鍾離長E上盾之後，換成其他角色來輸出，其他角色並不會享受到貫虹之槊的護盾強度加成。同時鍾離的數值加成以生命值為主，並不太用攻擊力；不論是輔助型還是輸出型鍾離，都有其他更好的武器選擇。坦白點說這把貫虹之槊就是廢，除了外觀沒有抽取的價值。

若從整個武器池看來，同池的「冬極白星」是一把性能很好又泛用的五星弓，如果你很想抽貫虹之槊讓鍾離外觀畢業、同時又沒有好用的5星弓，那麼也不是不能抽今次的武器池；但整體來說是沒必要也不太建議抽今次武器池。

不太建議抽今次武器池

鍾離的通用畢業配置是胡桃專武「護摩之杖」，基本上任何流派玩法的鍾離用護摩都不會錯。沒有護摩的話視乎流派也有很多其他武器選擇，速切副C可用赤沙之杖、決鬥之槍或斷浪長鰭，普攻主C流可用流月針或三星神器白纓槍。至於純輔助的話基本上任何武器都可以，首選副屬生命的三星武器「黑纓槍」，也可選高精「西風長槍」生成元素微粒幫隊友回能量。

不少三星武器效果強但是攻擊力白值低，放在鍾離這類不依賴攻擊力的角色身上就很好發揮

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鍾離聖遺物相關

鍾離的聖遺物選擇頗多，視乎不同流派可以有各種配置；比較泛用的有「千岩牢固」千岩4件套、「往日的宗室之儀」宗室4件套、2+2組合則可用2磐岩（15%岩傷） + 2千岩/花海（20%生命）或者兩個生命+20%的兩件套。0命鍾離用千岩4件套的話覆蓋率並不高，雖然也不是不能用，只是不要期待它全程生效就是了。

懶人可以無腦千岩或2+2

對鍾離而言最優先的數值是生命值，一來其護盾量最決於生命值上限，二來鍾離的天賦「炊金饌玉」能為自身攻擊、岩柱及大技隕石（天星）按生命值上限來提高傷害，換言之鍾離只要加血就是同時提高護盾量及傷害，無腦堆血就錯不到哪裡去。

主詞條可以用生命、生命和生命（若用西風長槍就需要爆擊率頭），副詞條優先生命、次要充能、最後雙爆。雖然鍾離大技只需40能量，但是岩系角色產球能力差，加上鍾離基本都是後台吃球能量獲取再打折扣，有20%左右的充能會順滑很多。血牛鍾離的盾基本上可以硬接遊戲內任何攻擊，讓你從此成為不用閃避無腦打怪的安逸懶人。

血牛鍾離

如果想讓鍾離分擔一定程度的輸出，又或者練度高並不需要那麼厚的盾，也可以用宗室4件或絕緣4件，主詞條取生生生或生岩爆來提高大絕傷害；成型後的大絕也可打出6位數的傷害，要擔當主力輸出固然未夠，但是作為隊伍循環中填補CD空檔期也是不錯。

另外在一些隊伍中也可以用「悠古的磐岩」4件套：其效果可在穿戴者i.e.鍾離自身拾取結晶反應形成的晶片後，為隊伍提供35%對應元素傷害加成。操作正確下用來輔助單一屬性隊伍（如夜行純水隊、林尼純火隊等等）就是覆蓋率相當高的35%傷害加成，提升相當可觀。但是要注意風、岩和草是無法產生結晶碎片，也就是無法用悠古的磐岩效果來加成，因此風/岩/草傷為主的隊伍就不要讓鍾離帶此套裝了。

悠古的磐岩

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最後是鍾離普通攻擊攻速快手感好，有愛玩家開發出以鍾離作普攻主C的玩法，不論物理流還是輔魔流（重雲或六命班尼特等）都有配置。聖遺物可用各種提升普攻傷害或物理傷害的套裝如「逆飛的流星」4件、「蒼白之火」4件、「角鬥士的終幕禮」4件、「追憶之注連」4件或「來歆余響」4件等等，主詞條用生命值、物傷（或對應輔魔的元素傷）和雙爆。

鍾離的日文CV前野智昭是重度原神玩家，也是有名的鍾離研究家，經常開發各種神奇的鍾離配置，像是水鍾離等等。https://www.youtube.com/watch?v=ZoF7m1pjS1g

鍾離組隊相關

鍾離除了少數要求4個指定角色或指定元素類型的隊伍（如妮露隊等），任何隊伍都可以放他進去，尤其是對胡桃、魈等近戰輸出角色是極大提升，不單止減抗；基本上任何要用盾的場合放鍾離進去就沒錯。

經典配隊「胡行鍾」

如果玩鍾離主C的話，則需要配上班尼特、雲堇、米卡、申鶴等輔助角色；不過畢竟屬於較邪道的玩法這裡不介紹太多，興趣的玩家可以參考網上的演示影片。

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