Switch 2最新爆料｜傳加入一個新功能 下代Joy-con可能有全新玩法｜近來幾乎每個星期都有關於Switch後繼機（Switch 2）的爆料傳出；由售價、外型、設計、規格、發售日期等全都爆過；最近又有外國媒體爆料Switch 2將會加入一個「新功能」。



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外國論壇爆料Switch 2會有鏡頭功能 惟未知是否VR相關

據外國科技媒體「wccftech」報導，一位網民「Angie」在外國知名遊戲論壇「ResetERA」爆料，指自己有一位非常相熟朋友是前Atlus內部人士，向他爆出「Switch 2將會有新的鏡頭功能」，惟「未能確定是否和VR有關」。該網民指出如有需要，可以向論壇管理員提交兩人DM（私訊）的截圖以証明自己非「亂吹」；該網民亦提到該友人便是之前爆出Persona 3重製及Persona 6的消息人士。

https://www.resetera.com/threads/andy-robinson-on-vgc-podcast-says-that-the-latest-natethehate-new-info-on-switch-2-is-on-the-money.749914/page-9#post-111142831

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至於有關鏡頭到底是內置還是外置、位於機身什麼位置；鏡頭的像素、焦距等規格相關亦是沒有提及。討論帖中有網民推測有機會是用來運行早些年十分流行的AR功能，想想如果有Pokemon和Mario的AR玩法、將Pokemon結合現實影相打卡應該會很受Fans歡迎。

事實上任天堂主機有鏡頭功能也不是新聞，早在25年前就有Game Boy用的外置鏡頭「Game Boy Camera」（Pocket Camera）；後來的NDS、3DS更是直接有內置鏡頭。因此Switch 2可以用到鏡頭並不意外，唯一是加鏡頭會對主機的成本及售價帶來什麼影響。

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另外順便一提在約1個月前，YouTube遊戲頻道「电丸科技AK」發表了一條關於Joy-con的影片，其中提到电丸科技AK有一位於供應鏈工作的朋友已見過真機，指出除了之前網民傳的分辨率等性能提升爆料基本無誤，亦提到一個其他爆料很少提及，就是新一代的Joy-con將會添加新的硬件、有新的互動交互操作方式；有一個可能性鏡頭其實是安裝在新Joy-con上，用來拍攝環境變出各種玩法。