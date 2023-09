GTA 6 俠盜獵車手6 外國最新爆料 將於2023年內正式公開 此日子發售|2023年已經有多款高質3A大作推出、對Game迷來說是非常幸福的一年,但是還有一個全球機迷都已苦等多年的大作《GTA VI》(Grand Theft Auto VI / 俠盜獵車手6 / GTA 6)尚未現身;而最近就有爆料爆出遊戲的公開及正式發售日。



外國爆料《GTA 6》將於今年內公布 2024年發售

外國推特(Twitter,現「X」)帳號「GTA 6 SPAM」(@GTA6posts)最近發表推文,指自己收到一段錄音,內容為疑似 Take-Two Interactive的CEO「施特勞斯·澤爾尼克」Strauss Zelnick(的聲音),提及全球苦等多年的大作《Grand Theft Auto VI》(俠盜獵車手6 / GTA 6)的正式公布日期及發售日。推文中也直接上傳公開了該段錄音。

錄音內容提到「將於10月23日正式發表,下一款GTA預定在(明年)10月24日發售」(An announcement is expected very soon this October 23rd’ ‘the next GTA is expected to launch in October 24)。而在撰文之時該錄音已因Take-Two官方申訴而被下架,但被申訴並下架的僅為錄音檔,推文內容則未有被刪除。

有機會為AI生成假檔 但官方態度可疑

GTA 6 SPAM在發文之後亦有提到此錄音檔是由一位身份不明的讀者提供,他在上傳時也有考慮過錄音會否是由AI合成的假檔;畢竟最近AI生成真人聲線的技術越來越成熟,「AI尹光」、「AI奧巴馬」等YouTube影片都做得似模似樣驟眼聽起來相似度很高;如果特意製作成音質較差、較難分辨的錄音的話更隨時是難辨真偽。

GTA 6 SPAM也提到錄音被申訴下架的理由為「包含機密資訊」,換個角度看可以理解為錄音為真,否則Take-Two官方沒有需要將其申訴下架。當然也可以認為僅是官方不想有不實消息流傳才申訴下架錄音,而「機密資訊」則是最快最有效令Twitter處理下架事宜的理由,和錄音的真偽無關。

另外是據報道,Take-Two Interactive 2024財政年度第一季度(即2023年3月)的財報中,CEO Strauss Zelnick曾明確表示「我們的業務將在2025財年迎來一個重大轉折點,我們相信這將包括創紀錄的經營業績」,基本可以理解為《GTA 6》將在2025財政年度內、即2025年3月之前推出;除非他口中所謂的轉折點並非指GTA 6,又或這一段時間內計劃有變。

自從GTA 6在去年首次公開以來就一直沒有太多消息、相關爆料也不多,主要有「GTA 6主線劇情為雙主角兩兄妹」,以及有一次黑客流出90段GTA 6的開發中影片,可看到不少Gameplay玩法內容。有關報導可到以下連結觀看:

