Switch 2最新傳聞 吹風Switch 2表現逼近PS5?外媒分析直指不可能｜最近Switch 2的流出和傳聞相當多，其中更有不少是「吹奏」Switch 2的性能，甚至有流出指Switch 2的技術演示（demo）運行效果可以媲美PS5；而那邊廂就有外國媒體提醒玩家勿要過份期待Switch 2的效能表現。



外媒直指Switch 2不可能有PS5級數硬件或表現

外國知名遊戲資訊網站「Digital Foundry」日前在其YouTube頻道發表了一條近期遊戲界新聞整合影片，其中就有提到近期的各種Switch 2傳聞及流出。在Switch 2近期的各種傳聞中，最令玩家感興趣的消息是「Switch 2可以運行《The Matrix Awakens》的技術演示版本。

《The Matrix Awakens》

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此Demo原本是以PS5及Xbox Series的硬件規格度身打造，以展示Unreal Engine 5的功能及可能性而製作的試玩，如果有看過影片的話便會知其效果是非常出色，在不少地方的畫面更是真實到幾乎分不出是CG還是電影畫面的程度。因此令人不禁產生暇想是，既然《The Matrix Awakens》可以在Switch 2運行，是否代表Switch 2的規格或效能有機會達到PS5的水準。

對此Digital Foundry就表示目前的傳聞是所謂的「二手資訊」，而且還僅是爆料人的「主觀感受」，不太能夠作準；有可能是本來今次參加閉門展示會的成員對原本的《The Matrix Awakens》demo沒有太多認知，因此對在Switch 2上運行的此demo有並不客觀、不反映真實的感受，在此之上再流傳傳言的話，很容易造成錯誤印象。

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Digital Foundry還舉例說明，指出《Doom 2016》和《The Witcher 3》均已移植至Switch，如果你在沒有任何事前認知的情況下、只聽到人說「Switch可以運行Doom 2016和Witcher 3」，你可能會以為Switch的機能就像是PS4一般可以順暢運行這兩款遊戲。

事實上Doom 2016和The Witcher 3的Switch版本的移植工作也確實做得很好，但如果有實際玩過兩者的Switch版，就會知道這兩款遊戲在移植時犧牲、取捨了很多東西，才能讓遊戲以一個十分妥協的形式在Switch上運行。

The Witcher 3 Switch和PC版畫質比較。https://www.youtube.com/watch?v=aVmaupufOrQ

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有可能Epic在背後提供技術協助

另外Digital Foundry的分析也提到《The Matrix Awakens》是Unreal Engine 5的演示作，而UE5是Epic的產物；可以地合理認為Epic看準了Switch龐大的玩家群和市場潛力，希望將Unreal Engine 5以及以UE5製作的遊戲帶到下一代Switch，而特別為Switch 2製作了對應版本的demo亦毫不出奇。

《The Matrix Awakens》在Xbox Series S上也能運行，而且表現也同樣十分出色；不過若將同一demo在PS5 / Xbox Series X和Xbox Series S一比較，就會發現兩者之間的畫質是有所差距，後者在不少地方的畫面會出現「像素」起粒感覺，而非PS5 / XSX般能展現出像是電影般的質感和流暢度。

https://www.youtube.com/watch?v=D1jUxgJDgfI

因此若此《The Matrix Awakens》Switch 2版demo真的是Epic（以最新的Unreal Engine 5.2）專門為Switch 2調整過的，也很可能同樣在不少地方都作出了類似取捨和妥協，只是當時在現場的人一時未必察覺到。

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建議不要對Switch 2的硬件性能有過多期待

當然，如果Switch 2能有Xbox Series S級數的效能表現已是非常難得；但Digital Foundry也認為機會很微並不現實。尤其是如果Switch 2真的如之前的傳聞一樣使用Tegra T239晶片的話，此晶片採用8mm製程，其效能和功耗都相當有限、難以和今世代主機比較，了不起能也就只有PS4左右的效能。

Switch 2概念圖片

因此Switch 2最終可能會有一些技術突破，令其能以相對較低的硬件規格交出理想的畫質；不過玩家應做好期望管理，不能期望Switch 2上的《The Matrix Awakens》demo以及其他方面的實際表現能和PS5 / XSX以至XSS睇齊。

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Switch 2支援4K唔係無可能

雖然上面講了很多不能太期待的Switch 2的硬件，但一直有傳的Switch 2可以支援4K輸出卻並非沒有可能；畢竟有DLSS（Deep Learning Super Sampling，深度學習超高取樣）技術加持下，可以容許遊戲在主機內部以較低原生解像度如1080p甚至720p再以DLSS upscale至4K。雖然不是原生4K，不過DLSS是一個很強的技術，運用得宜之下即使是upscale的畫面也可以有不錯效果。

DLSS功能強大，有時甚至會讓人產生其效果比原生4K更好的感覺。https://www.youtube.com/watch?v=mE8CBSjSmVE

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