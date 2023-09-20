符玄強不強值不值得抽 光錐 遺器選擇｜崩壞星穹鐵道1.3角色攻略

符玄強不強值不值得抽 光錐 遺器選擇｜崩壞星穹鐵道1.3版角色攻略｜人氣手遊RPG遊戲《崩壞：星穹鐵道》1.3版本來到下半，蛋池也轉為玩家們都等了很久的太卜大人「符玄」；《香港01》科技玩物頻道提供符玄全攻略，由強度分析、值不值得抽和光錐、遺器、組隊等全介紹。



符玄角色簡介

符玄是《崩壞：星穹鐵道》1.3版本實裝的5星量子屬性存護角色；在劇情中符玄是仙舟羅浮的「太卜」，司掌為各種事項進行卜算的「太卜司」。符玄在主線劇情中的戲份相當多，相信玩家們都已對她十分熟悉，也不用介紹太多吧。一句話講完就是太卜大人好可愛...

太卜大人美如畫...

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符玄玩法特色

符玄為存護命途角色，最大特色是可以用戰技開啟「窮觀陣」，為全體角色分攤傷害及提高生命上限和爆擊率。而符玄的天賦可以在自己血量少於50%時回復自身血量，令符玄不會（太容易）因為幫隊友分攤傷害而暴斃。

而在點出行跡技能之後，符玄在開啟必殺技時可為全隊角色回復少量HP；因此當符玄的練度夠高時，甚至可以不帶奶媽，單靠符玄一個就能坦住和回復所有傷害。

窮觀陣

符玄強嗎 值得抽嗎

符玄是一個相當強的角色，十分推薦抽取；尤其是沒有羅剎人、傑帕德和白露等強力坦/奶媽角色的玩家就更加應該要抽。在高難度的內容中生存能力和火力同樣重要（除非你的火力強到像是網上的各種0T過關影片，但這些通常都是重課金角色滿命精才能做到），而符玄分攤隊友傷害某程度上等同護盾，而符玄又可以自己補血，可以不靠奶媽又不吃戰技點；在此之上符玄還能提升隊友的爆擊率連全隊傷害都有提高。某程度上可將符玄視為羅剎人和傑帕德的合體，已經有足夠輸出角色的玩家都應該抽符玄。

太卜大人，你值得擁有

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符玄星魂（命之座）相關 要抽幾命

符玄的星魂（命之座）效果並不算特別強，無課/微課玩家以及只需要符玄的坦克性能建議0命即可。比較值得注意的有1命，可在穹觀陣生效期間提高全隊30%爆擊傷害；看起來非常強力，不過一般而言隊中最多也是兩隻輸出角色，其他坦補角色即使加了爆傷也沒有明顯效果。而大部份輸出角色本身就會堆爆傷，因此爆傷+30%並不等如最終傷害提升30%。簡言之這個1命並非沒有提升，但也不是非抽不可。比起抽1命，更為建議抽符玄的光錐「她已閉上雙眼」（稍後解釋）：

她已閉上雙眼

符玄4命效果能額外回復能量，6命效果更能大大提高其必殺技的傷害，令滿命符玄可以擔當主C級數的火力；不過遊戲中已經有很多強力的輸出角色，除非很有愛或是預算無上限的課長，否則沒有必要這樣做就是了。

+ 1

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符玄光錐相關

符玄的光錐「她已閉上雙眼」非常強勁，首先提高生命值和能量恢復效率完美配合符玄機制；而且當裝備者失去生命值時為全隊提供兩回合的增傷效果，而符玄只要開啟窮觀陣後，隊中任意角色被攻擊時符玄就會因分攤傷害而損血，實際等同常駐增傷。在此之上還可以每一波為全隊角色提供治療，單看此光錐的性能絕對是超班；以至於就算對符玄沒有興趣，也可以抽此光錐來給其他存護角色使用。

「她已閉上雙眼」非常強勁

如果不打算抽「她已閉上雙眼」的話，可以用模擬宇宙中能交換到的光錐「記憶的質料」，能為自己上盾和減低傷害，是「她已閉上雙眼」以外最好的選擇；但是相信不用特別解說也知道和專武是有明顯差距。都沒有的話可以用4星的「朗道的選擇」或「我們是地火」，只是差距又更大了。

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符玄遺器相關

符玄的遺器選擇較多，玩家可按照自己已有的遺器或想刷哪個遺器副本來選擇。由於目前並沒有很適合符玄的4件套遺器，因此採用2+2配置，必備是「寶命長存的蒔者」2件套（12%生命），另一個兩件套可以在聖騎（15%防禦力）、鐵衛（8%傷害減低）、過客（10%治療量）或信使（6%速度）選擇。哪一個都不錯，可以優先用副詞條優秀的套裝。次元飾品方面則用「不老者的仙舟」或「折斷的龍骨」。

主詞條則是生命身、速度鞋、生命球和生命或充能繩；副詞條則是優先生命、效果抗性和速度次之，然後是防禦和雙爆，攻擊力、效果命中、擊破特攻等則是沒用。如果想打輸出符玄，可以考慮量子套4件或蒔者4件+停轉的薩爾索圖；但除非是滿命符玄否則都不太建議。

至於充能繩和生命繩如何選擇看你有沒有專武和打什麼循環：打3A1E循環能獲得20+20+20+30+5（開大後殘留能量）=95能量；而符玄的行跡效果可以在窮觀陣有效期間再開E時獲得20能量，換言之打1E2A循環也同樣是30+20+20+20+5=95能量。符玄的大絕需要135能量，因此不論想準時打「3A1E的4動1大」或「1E2A的3動1大」都需要在4回合 / 3回合內符玄被對方直接攻擊來獲得能量。需要被攻擊的次數計算如下：

「3A1E的4動1大」或「1E2A的3動1大」需要被攻擊的次數：

無專武+生命繩 = 95能量，需要被攻擊4次

無專武+充能繩 = 113能量，需要被攻擊2次

有專武+生命繩 = 106能量，需要被攻擊3次

有專武+充能繩 = 124能量，需要被攻擊1次



一般而言比較建議3動1大（EAA）循環，一來打出更多大絕就代表更多輸出、破盾和天賦自動回血次數；更重要是提早一回合續窮觀陣，不單可獲得更多抵抗狀態次數，以及免除了剛好在窮觀陣完結的回合被控場、結果「斷陣」而炒車的問題。

專武+充能繩的組合只需要符玄被打中一次就夠135能量，存護角色很少3回合都不被打一次，實戰中基本上可以完全穩定3動1大。不過充能繩+EAA循環會令戰技點產出和生命值上限減少，當其他隊友需要用較多戰技點時可能會較吃力。

當然若果你預計符玄3動之內會被攻擊3次的話便可以帶生命繩提高生命上限（以及傷害和治療量）。而無專武+無充能的情況下需要符玄被直接攻擊4次才能準時開大，實戰中卡能量的機會頗高；因此無專武的情況下都建議帶充能繩。

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符玄組隊

符玄作為坦+半奶+半輔助的多功能角色，基本上放進任何隊伍都沒問題；但特別適合「量子隊」，組希兒/青雀 + 銀狼 + 符玄 + 玲可的4量子組合，這樣就能確保銀狼戰技的弱點附加必然為量子弱點，完全無視關卡的弱點問題。如果不需要奶媽也可以不帶玲可改帶艾絲坦、佩拉等輔助角色進一步提高火力，當然這時就要考慮弱點附加會歪掉的問題。

量子人上人

另外符玄+銀狼同為量子屬性，可作為一個組合和另外兩個屬性相同的角色組成雙色隊，確保一定能利用到銀狼的弱點附加；如符玄+銀狼+刃+布洛妮亞，又或符玄+銀狼+景元+停雲、符玄+銀狼+飲月+馭空等等。又因為符玄的窮觀陣可提升全隊生命上限，特別適合和吃生命值上限的「刃」組隊。