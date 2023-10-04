名嘴批《鬼滅之刃》大熱反令日本漫畫落後韓國條漫webtoon 10年：「老土嘢早應被淘汰」｜《鬼滅之刃》是近年針對全世界一般受眾，最入屋最有代表性的作品，因動畫版爆發時撞正COVID疫情，在家閱讀的風氣旺盛，在天氣地利的推波助瀾下，全日本漫畫紙本+ 電子版作品，於2022年總營收首次突破6,000億日圓（約315億港元），日本毋疑仍是全球漫畫第一大國。但日本I.T.界問題中年堀江貴文，卻在電台直播節目中大彈《鬼滅》，指它僅為「虛火」，讓苟延殘喘、固步先封的日漫業界錯估形勢，實際上日本漫畫已落後韓國專為手機而設的「條漫 webtoon」10年！



堀江貴文：鬼滅令日漫不思進取

堀江貴文是日本知名入門網站「Livedoor」的前總經理，年輕時是很典形的科技股暴發戶，盛氣凌人、生活奢華，06年因涉嫌內線交易，被羈押三個月後以3億日元保釋，上訴最終被駁回，最終服刑兩年六個月。現時他的影響力已大不如前，想從政也不成功，手頭僅經營幾隻手機app，定位較像一位網絡KOL，仍然保持語不驚人誓不休的行事風格。

堀江貴文（圖右）認為《鬼滅》的成功令日本漫畫業錯估形勢

最近他在電台廣播節目中國與漫畫家東村明子（《海月姬》、《東京白日夢女》作者，2017年後已無新作發表）批評漫畫界，指日本漫畫手法過時：「日本漫畫無論是閱讀方法，一成不變的黑白作畫，都至少比韓國條漫落後10年。其實早就應該被條漫打殘了，卻錯有錯著爆紅了一套《鬼滅之刃》、讓日漫苟延殘喘！」堀江強調他認同《鬼滅之刃》是出色作品，他的意思是日漫整體已經向下滑，這部作品為業界帶來假像，反而是壞事，東村明子接下來說：「那些日本漫畫業界高層，就以為日漫的做法仍然受落，可以繼續賺錢，錯過了改革機會。」也難怪他拿《鬼滅》來嘴，事實上第3季「刃匠村篇」已人氣不再，被指證明《鬼滅》是虛火的指控屬實。但問題是，日本近年真的只有一部《鬼滅》？《我推的孩子》、《SPY X FAMILY》、《咒術迴戰》是石頭爆出來的？

堀江強調他認同《鬼滅之刃》是出色作品，但這部作品為業界帶來興盛的假像，反而是壞事。

WEBTOON 與傳統漫畫有何分別？

究竟條漫webtoon是甚麼呢？日本漫畫傳統上為黑白製作，傾向傳統實體書閱讀習慣去繪畫，會先在原稿紙上做分鏡，有大有細、有先後主次，並加上對白、效果線、效果字等去組合成一頁漫畫，之後向左／右掀頁。

而條漫webtoon 則為全彩色、並完全針對手機閱讀而製作，形式上比較像一本超級長的四格漫畫，一個手機screen就是一格分鏡，當中的圖畫會比較大，文字量較少，方便手機閱讀，並以直條式編排，手機用家只需用手指一直向下滑，就能看到「連環圖」式的故事。而條漫當中亦有各種變化，比如利用格與格之間的留白位、甚至放棄框格。

條漫也有多種變化。（來源：「河伯漫画研究」知乎專欄）

日本漫畫傳統上為黑白製作，傾向傳統實體書閱讀習慣去繪畫

另外，韓國條漫在色情漫畫方面，真的迫得傳統日漫的色色作品很緊。事關尺度上他們走得更激，每集都是肉肉的戰鬥場面，而日本情色漫畫則傾向言情、製造氣氛，詳情可參考以下文章：日本漫畫末日將至｜連登網民：韓國條漫Webtoon H漫快將淘汰日漫

日漫支持者認為韓國「H漫」本身畫功爛，上再多顏色也不會好看。

WEBTOON 一片藍海｜2028年全球營收預計達262 億美元

NAVER 、Daum、LINE WEBTOON、KAKAO WEBTOON這些大平台的推波助瀾下，韓國、日本甚至香港很多年輕人都成為條漫的讀者，根據是2020年，韓國條漫的年銷售額已掛23 億 390 萬美元（約180億港元），有專家預計，條漫市場的規模在2028 年將達到 262 億 1359 萬美元（約205億港元）。

NAVER 、Daum、LINE WEBTOON、KAKAO WEBTOON這些大平台的推波助瀾下，韓國、日本甚至香港很多年輕人都成為條漫的讀者。

而且得益於韓國的電視電影娛樂事業近年比日本更成功、更國際化，比如在Netflix、Disney+ 都能全球同步收看的超人氣韓劇如：《Moving 異能》、《驅魔麵館》、《假面女郎》、《Sweet Home》、《殭屍校園》、《社內相親》、《梨泰院Class》皆為韓國條漫改篇，當中派生出來的營收，真的是無可限量。有傳最紅的韓國網漫作家，年收入可高達124億韓幣（約690萬港元），如果作品一旦被看中改篇成真人版，收入更是無可限量。

Disney+ 人氣韓劇《Moving 異能》就是改篇自同名條漫。

網民：拉麵店豈需跟即食麵學習、根本bullshit

是否需要放棄傳統漫畫？而傳統漫畫又是否式微了？網民意見又如何呢？似乎多數人認為他根本是在胡說八道：「黑白、彩色各有不同的展現手法，均可生出佳作。」「笑死，條漫是被手機屏幕限制了表現手法才作出調整，如果傳統漫畫要跟條漫學習，就好似叫拉麵店師傅整即食公仔麵一樣。」也有人表示：「私兩者都有看，就知道堀江的言論根本說笑，條漫的故事跟格局都遠不如日漫，只是一些炒短線熱度的商業作品。」

手機條漫掀起熱潮 Z世代滑出600億美元商機 箇中魅力到底在哪？

不過記者認為網民的說法也有點太主觀，其實傳統漫畫和韓式條漫可視為完全不同的媒體，能並存也難以取代對方；比如近排大熱的《異能Moving》韓劇版，劇本正是由漫畫作者姜草操作，被力讚說故事手法、人物描寫技巧細膩。而同時Netflix就剛好改篇了銷量最高的傳統日漫《One Piece》為真人劇並取得佳績，可見兩種方式都能生出佳作。（日漫改篇成功作品少，問題出在日本的影業界多於漫畫界）

Netflix也改篇了銷量最高的傳統日漫《One Piece》為真人劇並取得佳績，可見也能生出佳作。

紙本市場迅速崩潰、日漫的確需要改革

不過堀江貴文的批評也非一無是處，現時集英社最成功的網漫平台「JUMP+」，旗下多部力作如《鏈鋸人》、《SPY X FAMILY》、《膽大黨》、《怪獸8號》雖於手機app發表，但整體仍屬傳統漫畫手法；日本出版社也應加正視紙本市場迅速崩潰的實況，好好利用日本漫畫界的軟實力，搞好網上平台，針對新一代webtoon讀者創作更多好作品。想知更多與「JUMP+」有關介紹，可參看以下文章：《少年Jump+》5套潛力無限漫畫推薦 膽大黨、怪獸8號外還有這些