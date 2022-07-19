《少年Jump+》5套潛力無限漫畫推薦　膽大黨、怪獸8號外還有這些

又到了春季動畫陸陸續續結束、開始播放夏季動畫的日子，其中可愛又有趣的春季動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》也暫時告一段落了，是不是看得意猶未盡呢？《SPY×FAMILY間諜家家酒》的漫畫現在還在線上漫畫週刊《少年Jump+（少年ジャンプ+）》連載中，而《少年Jump+》上還有什麼有趣的漫畫呢？



不同於一週只會出一本的紙本漫畫週刊《少年Jump》，《少年Jump+》是週一到週日都有固定在網路連載的作品，等於天天都有新作品可以看，而且精采的作品也是相當多，這次精選了5部作品，有興趣的朋友可以找來看看喔！

《少年Jump+》裏有許多出色作品，這裏推介其中5套極具潛力漫畫。

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公主殿下，「拷問」的時間到了

《公主殿下，「拷問」的時間到了（姫様“拷問”の時間です）》為春原羅賓遜原作，ひらけい漫畫的作品，自2019年4月2日開始連載，總觀看次數已經超過了5300萬次，並且在2020年獲得了「下一部人氣漫畫大賞（次にくるマンガ大賞）」網路漫畫的第2名喔！

既是王女又是國王軍團團長的「公主（姫様）」，雖然在戰場上所向披靡，但在故事的一開始就被為了得到國王軍機密魔王軍給俘虜，並且屈服於名為「拷問」的美食誘惑，將國王軍的秘密給一一托出。

怪獸8號

和《間諜家家酒》同為《少年Jump+》的代表作品的《怪獸8號（怪獣8号）》，據說是《少年JUMP+》史上點閱率最快達到3千萬次的作品，受歡迎的程度更是屢創《少年Jump+》新紀錄呢！

在怪獸出現率極高的「怪獸大國」日本，人們的日常被不時出現的怪獸給破壞，從事怪獸屍體解體清潔業的主角日比野卡夫卡，因為年齡關係，原本已經放棄與青梅竹馬亞白米娜要一起消滅怪獸的約定；有天公司來了新人市川雷諾，告訴卡夫卡負責消滅怪獸的日本防衛隊招募年齡上限提高了，卡夫卡也決定重新挑戰夢想。此時怪獸襲來，卡夫卡在醫院療養時卻被怪獸侵蝕，甚至能轉變保有人類意識的怪獸！即使如此，卡夫卡仍決意加入日本防衛隊、實踐與亞白一同作戰的約定。

久保同學不放過我

原本在《週刊Young Jump（週刊ヤングジャンプ）》連載的《久保同學不放過我（久保さんは僕を許さない）》，2020年起也在《少年Jump+》連載，曾獲得2021年「下一部人氣漫畫大賞」紙本漫畫的第7名外，在2022年5月宣布要改編為動畫囉！

在班級中存在感相當低的主角白石純太，即使站在同學或老師旁邊也不會被察覺的程度，班上的美少女久保渚咲，卻總是能找到白石純太；原本應當沒有交集的兩人，在一次次的互動中，白石純太原本平淡的生活有了全新的感受外，兩人間的感情也漸漸地有了變化。

不會拿捏距離的阿波連同學

《不會拿捏距離的阿波連同學（阿波連さんははかれない）》是作者水あさと曾經出過的同人誌《不會拿捏跟你的距離（君との距離が測れない）》的續作，也是《少年Jump+》創刊連載的12部作品之一，動畫版也在2022年4月上映，有興趣的朋友也可以找來看喔！

作品描述面癱的阿波連玲奈，由於在人際關係上不太會拿捏適當距離，容易讓人倍感壓力外還會做出無法預測的驚人之舉，鄰座的來堂以撿橡皮擦為契機得知玲奈的難處，容易胡思亂想的來堂不僅接納了玲奈也開始交往，而兩人的戀愛過程中，充滿了無法預測的的無厘頭情節。

膽大黨

作者龍幸伸曾經擔任《鏈鋸人》作者藤本樹和《地獄樂》作者賀來友志的助手，而《膽大黨（ダンダダン）》曾經獲得2021年「下一部人氣漫畫大賞」網路漫畫組的第2名、「書店店員推薦漫畫2022」第1名和「漫畫大賞2022」第7名，有如此經歷的作品是不是很值得一看呢！

奶奶是靈媒師、相信幽靈但不相信宇宙人存在的高中生辣妹綾瀨桃，以及相信UFO卻不相信幽靈的超自然狂熱少年高倉健，同班的兩人為了證明自己是正解，分別前往UFO跟靈異地點，沒想到高倉健遇到妖怪高速婆婆，綾瀨桃則被帶往飛碟，在這危急的時候綾瀨桃的力量覺醒、並拯救兩人脫困，兩人在不斷地同時遭遇外星人和妖怪的過程中，互相理解並踏入了超自然的世界。

《少年Jump+》還有許多好作品等你來發掘

文中介紹的5部作品你都看過了嗎？如果暫時不知道要看什麼新作品的話，可以考慮將文內介紹的的5部列入清單中，或是有想推薦其他《少年Jump+》的作品，歡迎留言喔！

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