K-Pop、韓劇在全球市場早已超越日本J-Pop及日劇，那漫畫又如何？連登動漫台有人問到「日漫係咪就嚟被淘汰」，究竟韓國漫畫是否能動搖日漫？各自的優點又是甚麼呢？



網民：日本漫畫死守黑白，被快將淘汰

連登動漫台在6月23日晚，有人發文指「日漫係咪就嚟被淘汰」，網民「白河月愛」認為日本漫畫死守黑白，不肯跟時代轉為全彩色，認為被淘汰是遲早的事。貼文不足一日收1100個負評，似乎香港網民暫時仍然是支持日本漫畫為主。

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連登網民認為日本漫畫將被淘汰｜點圖放大睇正反雙方意見

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韓國彩色「條漫 webtoon」靠手機app攻佔市場

韓國漫畫發展了20幾年，其實也有很多出色作品，不過舊世代的韓漫，其實只是畫功出色的韓國漫畫人投向日本漫畫市場。近年開始被手機一代喜愛的「韓漫 K-webtoon 」是指一些以手機app收看的電子漫畫書，即一條極長的畫面，一路看一路用手指向下滑。當中幾乎沒有日漫那種「大格細格」的分鏡，再簡單理解就是無限格數的「四格漫畫」。因為閱讀方便，而且全彩色上色，的確愈來愈多人睇，令韓國「條漫」行業火速上位，網漫業者多達百多家，當中如LINE WEBTOON平台，全球有8,200萬人每天都開app睇書，可能在香港未成氣候，但台灣讀者已超過150萬人次。

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改篇成人氣韓劇 Webtoon勢力正成長

每個世代都有自己的娛樂，早前在網上就有人提及，原來現在的ACG迷已經不知道有「漫畫 Comic、動畫 Anime」之分，會動的就直接叫「動漫」，「條漫」Webtoon則是網民世代新創字，由Web、Cartoon兩字組成。真的別小看這新勢力，比如人氣韓劇《梨泰院Class》、《殭屍校園》原作都是「條漫」。

人氣韓劇《梨泰院Class》、《殭屍校園》原作都是「條漫」。

人氣韓劇《梨泰院Class》、《殭屍校園》原作都是「條漫」。

韓國H漫夠「色色」

而在討論中，另一個有網民認為韓漫進步比日漫更大的項目，就是「H漫」色情漫畫。網民認為韓系H漫比較肉感、劇情不會扭橋直接「拳拳到肉」，加上是全彩色，所以覺得比日本的H漫出色。但日漫支持者認為韓國「H漫」本身畫功爛，上再多顏色也不會好看，而且太多大特寫，有時一個大頭、一大堆對白、突出某器官就當一格，覺得不算是漫畫，要看色色圖不如看插畫。

日漫支持者認為韓國「H漫」本身畫功爛，上再多顏色也不會好看。

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美漫才最墮落

討論中也有人提及，現在美國漫畫市場，TOP10幾乎都被日本漫畫搶佔。專家一般認為美國兩大漫畫公司DC、Marvel 的高層過度利用漫畫媒體去宣傳女性平權、LGBT、有色人種平權等議題，過多的暗喻說教，甚至已凌駕於劇情描寫，令漫畫迷棄書轉戰日本漫畫。

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彩色漫畫比黑白好？為何港漫不成功？

開po樓主認為日本漫畫如果不再由黑白轉全彩色上色，被淘汰是遲早的事。但9成連登網民並不同意，他們認為黑白漫畫用色簡潔，反而可以看出更多細節，高反差大對比亦能夠做到震撼效果，而且彩色漫畫看太多會膩，黑白反而更順眼。也有資深網民解釋，其實日本也有漫畫家試過搞彩色漫畫，但最終都不受主流市場接受。另外，則有人笑言，香港漫畫也是全彩色的，但也不見得好賣，反而因此令成本增加，2、30元1本令人卻步。

如果彩色漫畫比黑白優秀，為何港漫市場年年萎縮？（hk01圖片）

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日本漫畫真的在退步嗎？

有人提及，近年輕小說、動畫流行的「異世界轉生」類作品氾濫，而且當中跟風劣作極多，但卻因為「大市場」因素被改篇成動畫。不過有人認為，其實日本方面已經意識到這問題，且集英社旗下電子漫畫《JUMP+》平台高手林士平發掘出大量新一代人氣作品及潛力新人，比如《鏈鋸人》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》以及即將推出動畫的《地獄樂》。藤本樹更被喻為冨堅之後下一個JUMP系超級天才，似乎需要更強大的對手，日本漫畫才會有被淘汰的可能。

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