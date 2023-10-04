Switch 2 新爆料 或於2024年這時期推出 芒亨新正傳遊戲加持做勢｜最近關於Switch 2的爆料和傳聞完全停不了，基本上每個星期都有新爆料傳出，最近就有關於Switch 2發售日期以及Monster Hunter魔物獵人正傳遊戲將會登陸Switch 2的傳聞。



最新傳聞 下集Mon Hun正傳將於Switch 2推出

首先是過去多次準確爆料Switch相關內容的外國爆料人「necrolipe」在外國遊戲論壇「famiboards」上爆料，指Monster Hunter的下一個正傳遊戲將會於Switch的後繼機上推出。

不過necrolipe的回應亦僅得此一句，沒有詳細描述或提供遊戲標題、預定發售日等等。而且其說法「下一個Monster Hunter正傳遊戲會於Switch推出」，不代表不會多平台推出，例如最新的Monster Hunter Rise雖然為Switch首發，不過後來也推出了Steam版和PS4 / PS5版本。

https://famiboards.com/threads/future-nintendo-hardware-technology-speculation-discussion-st-read-the-staff-posts-before-commenting.55/page-1783#post-847280

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雖說MHRise在商業上也是大獲成功的一作，但和Monster Hunter World的1900萬銷量（如果算上連Iceborne的完整版遊戲則是2200萬）相比仍然有很大距離；玩家們也都很期待能玩到MHW2。看Capcom近年的方向都是多平台發展，遊戲大多只為限時獨佔最終都會在全平台推出（例如近年的Biohazard生化危機重製都是如此），倒是不用太擔心因為不打算買Switch 2而玩不到下一代Monster Hunter。

個人也很希望可以在PS5上玩Monster Hunter World 2（網路概念圖片，非官方）

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Switch 2可能於2024年10月前後見街

另一單爆料則由外國YouTuber「Doctre81」提供，指其最近發現了美國任天堂的招聘廣告正在聘請負責零售營銷和戰略的實習生；招聘內容特別提到了在明年6月到8月期間，「將通過指導、網路和與公司及與公司內的行業領導者接觸來提升實習生的工作經驗」；可以理解為在該時期任天堂將會有大型行銷活動舉行，很有可能就是Switch 2發售或造勢相關的活動，預估Switch 2將於明年8至10月發售。當然這只是一種推測不算強力證據，但考慮到Switch的主機生命周期，亦是一個合理的預測。

https://careers.nintendo.com/job-openings/listing/2300000086.html?src=CWS-10000

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