Forza Motorsport PC版遊戲評測｜高度還原現實競速 賽車迷必玩｜Microsoft旗下知名賽車遊戲品牌「Forza」極限競速系列最新作《Forza Motorsport》即將推出，《香港01》科技玩物頻道獲官方邀請優先試玩本作，以下為遊戲評測和遊戲上市資訊整合。



＊記者自己並非Forza系列玩家，以下不比較和系列前作差距，僅以今集遊玩感受評測。

超本格賽車模擬器 超過500款車輪的真實競速體驗

提到賽車遊戲可能不少玩家第一個反應都是「咪又係果啲嘢」，但一玩之下便會發現即使同樣是賽車遊戲，不同作品之間的系統和玩法也可以有很大差距。今集《Forza Motorsport》極限競速題為「Motorsport」（動力運動），遊戲內容以房車賽為主；甚至可以說《Forza Motorsport》其實是一款十分講究細節和擬真感的「本格派」房車賽模擬器。

《Forza Motorsport》

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在遊戲中玩家可以購買超過500款不同車輛；玩家駕駛車輛進行比賽就可以累積該車輛的賽車經驗為其升級。車輛升級後會解鎖新的零件，基本上新零件性能都會較強，只是要注意每個比賽都有限制車輪的性能上限，如果車子「超班」就不能在該賽事中使用了。

升級可以隨時安裝和解除以迎合賽事需要；遊戲也貼心地提供了「快速升級」功能，懶人只要用快速升級就可以了。

而除了升級之外更重要的是車輛可以調較：遊戲中可以讓玩家微調車輛性能的地方極多，由波箱每一檔的加速和車速比例、車胎的傾角、避震彈簧的硬度、懸吊系統的形狀到剎車碟的平衡等都可以旋項微調，以至於在出賽時連油缸裝多滿、車胎的氣壓都可以調節。玩過才知原來賽車不單是看車手的駕駛技術和車輛的性能，也看車隊和車手能否因應每場比賽、每條賽道的特性來將車輛調整成最適合的狀態。

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揸車部份亦不簡單 貼心倒帶功能幫助新手

操作上也和「片車」類的賽車遊戲大不相同，在《Forza Motorsport》並非一味踩盡油門便可，而是要在入彎前提早取路徑及減速，十分著重玩家能否以最佳路線來過每一個彎。例如一個90度的彎，基本上是不可能以100公里或以上的速度扭過去，如果不提早減速就會直接撞牆。

入彎唔減速就等撞牆

但幸好遊戲在單人模式中設有「倒轉」倒帶功能，當玩家的剷出賽道外或撞牆時，可按R進行「時光倒流」讓賽事回到幾秒鐘之前，讓玩家重新嘗試入彎、模索和練習這個彎要怎麼過，對於像記者般並不太常玩賽車遊戲的人來說是十分貼心。不過一個美中不足是遊戲就算為PC版，也不支援PlayStation系列手掣（Microsoft遊戲嘛），對於像記者般將PS手掣插落電腦用而不會另外買電腦用手掣的玩家來說不太方便。

入唔啱個彎可以倒轉入到啱為止

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畫面靚淨係睇車已是享受

Forza系列以畫質出色聞名，《Forza Motorsport》當然也沒有讓玩家失望，可說是集合了當代技術力之大成，不論是物理引擎、材質、光影效果、光線追蹤和天氣效果等都十分出色。特別是最重要的車輛本身和光影效果非常真實細緻，早是望住架靚車都已令人心情變好。不過記者的電腦性能是未能開到最高畫面，因此在車子以外地方如賽道旁的風景就看得出有減略的地方；但如果你有效能超強的電競PC，就能享受Forza Motorsport帶給你的超強畫質了。

+ 13

多人模式線上競技

雖然遊戲的模擬賽車玩法夠本格，但是相信許多玩家來說賽車遊戲最重要還是和人鬥車吧！Forza Motorsport當然也支援多人遊戲，連線模或設有排位系列賽、以及按車種和車級分組的賽車如GTX跑車賽、Forza房車賽等，不論你喜歡什麼類型或級數的賽車都有選擇。遊戲亦支援跨平台連線，Game Pass、Xbox或是Steam版玩家都可以互相連線鬥車，不用怕會揀錯平台找不到對手。

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總結：本格賽車迷必玩



近年香港似乎多了人留意現實中的賽車，記者自己身邊都有不少朋友在過去幾年開始認真睇F1，在YouTube也出現了廣東話的賽車介紹、賽事分析頻道。如果你剛好是賽車迷，那麼《Forza Motorsport》就是你今期必玩之作，可以讓你真正體驗一場賽車由台前到幕後的一切細節。但如果你說你玩賽車遊戲是想追求《Need for Speed Most Wanted》般瘋狂飛車、橫衝直撞的爽快感的話，那麼《Forza Motorsport》就未必太適合你了。



《Forza Motorsport》遊戲上市資訊：

Forza Motorsport將於10月10日上市，平台為Xbox Series X|S、Microsoft Store和Steam。遊戲將會Day 1登陸Xbox Game Pass和PC Game Pass，換言之Game Pass會員在10月10日起可以免費暢玩本作；而如果購買了遊戲Premium版更可以提早5日，即在10月5日開始遊玩。

硬件配備方面，最低配備為i5-8400和GTX 1060及8GB Ram，比想像中要低；建議配備則為i5-11600k、RTX 2080和16GB Ram。不過官方也提到即使是最低配備也需要使用SSD硬碟來遊玩，而且還需要多達130GB的存儲空間；想玩最新Forza又未有SSD/已有但容量不足的話就要趁現在準備了。