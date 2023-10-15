連登仔問從動漫學過咩至理名言 回應秒變動漫金句大會:幫我撐十秒｜動漫並不單純是娛樂或消遣，很多時從動漫中都能學到不少知識，甚至是人生的至理和哲學，許多動漫作品中的名台詞更是不少人的人生座右銘。最近就有人在香港連登討論區上發帖討論大家有沒有在動漫中學過人生道理，但討論卻很快就「歪樓」變成金句大會。



連登仔問從動漫學過咩至理名言 極速歪樓變金句大會

連登用戶「出賣勞力士」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「你地係動漫學過咩人生至理名言」，並給出自己的答案，來自《JOJO的奇妙冒險》中Dio的名句「我不當人類了」；同時拋磚引玉看看網民們有什麼見解。

帖文的回應數量並不算太多，在撰文之時有4頁回應；不過網民的回應都較集中在主題之上，不像其他熱門帖文往往很快就變成聊天（或筆戰）。但是集中歸集中，樓主原本的標題明明是「人生至理名言」，網民回應卻很快就「歪樓」變成了「動漫金句大會」。

https://lihkg.com/thread/3524296

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按圖放大連登仔問從動漫學過咩至理名言 網民回應變動漫金句大會：



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動漫經典金句永流傳

談到從動漫學人生至理名言大概最多人想起的就是《鋼之鍊金術師》的「等價交換」，而當然也有網民留言回覆等價交換；不過在帖文中分享動漫金句的網民就佔更多數。

有人抵死地貼出成人遊戲改編動畫《夜勤病棟》中的名台詞「你連心愛的女人的大便都不敢吃，還敢說愛她」；一句瘋狂得少又可說是有少許道理在內的金句。其他被提名的金句還有《死亡筆記》的「你個腦裝屎架」、《刀劍神域》的「幫我撐個十秒鐘」、《蘿球社》的「小學生真是太棒了」等等，熟悉動漫梗的人應該會看得忍俊不禁。

值得一提是這台詞的畫面雖然是女主角七瀨戀的大頭，但台詞其實是由畫面外的比良坂龍二所說，並不是七瀨戀叫你吃她的大便。

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