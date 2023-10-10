名偵探皮卡丘閃電回歸上市3日即崩值 價格暴跌9成 原來又係炒卡累事｜Switch遊戲《名偵探皮卡丘閃電回歸》於2023年10月6日正式推出；距離上集相隔多年終於推出續作本應深受fans期待，不料遊戲上市後僅三數日就迎來「大值崩」價格暴跌。



《名偵探比卡超》相隔7年出續作 但上市3日即冧價

Switch遊戲《名偵探比卡超》相隔7年終於推出正統續作《名偵探皮卡丘閃電回歸》（Detective Pikachu Returns），加上2019年萊恩·雷諾斯Ryan Reynolds主演的電影版《名偵探比卡超》叫好又叫座的影響加持之下，今次正篇續作推出都令不少Pokemon fans頗為期待。但不知道是可惜還是可笑的是，遊戲推出僅僅數天就已經全面「值崩」，遊戲的二手售價和回收價均比官方建議售價暴跌。

大叔聲+cap帽+咖啡+比卡超的魔性組合就是名偵探比卡超的魅力

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據日本推特（現X）用戶回報，《名偵探皮卡丘閃電回歸》在二手遊戲店鋪的回收價格已低至600日圓（約32港元）；而遊戲的官方建議零售價為6578日圓（連稅，折合約港幣346港元），貶值差不多9成。

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原來是買卡送Game 遊戲本體無人在乎

至於為何遊戲在推出僅三數日就已值崩到如斯程度，原來是因為遊戲的日版實體版有早期購入特典「名偵探比卡超」的Pokemon卡；相信有留意開Pokemon新聞都會知道近年Pokemon卡的炒賣風氣是如何瘋狂，而這張特典Pokemon卡自然也成為炒家的目標。

原來是買卡送game，難怪遊戲本體被賤價拋售了（任天堂）

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在日本二手交易網站「mercari」上該卡的售價約為4000~4500日圓一張（約210~236港幣），而且不乏成交紀錄；日本也有二手卡牌店鋪開出3000日圓一張的收購價。至於遊戲的本體根本就沒多少人在乎，炒家們拿到特典卡之後就將遊戲本體甩售，能賣到多少便算多少，如此當然會令本體價格暴跌。

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真玩家不建議買電子版 去日本執平二手更抵

不過對於只想玩遊戲的人來說也不全是壞事，至少可以用便宜價錢來買到遊戲本體了。在文章開首以600日圓收購《名偵探皮卡丘閃電回歸》遊戲本體的商店，該遊戲的販賣價格為2380日圓（約125港元），對比遊戲在任天堂香港eShop的電子版售價429港元平了足足300蚊。建議如果尚未買game又即將會去日本，可以考慮留到去日本時逛一逛秋葉原或其他地區的遊戲商店，平價全新未開封的二手遊戲。

在mercari上不連特典卡的《名偵探皮卡丘閃電回歸》也是賣2300日圓左右。 https://jp.mercari.com/

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