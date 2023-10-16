數碼暴龍02期間限定店｜《數碼暴龍》系列在 2020年推出的電影《Last evolution 絆》大受好評，亦為太一等第一代「被選中的孩子」帶來完滿結局。



而處於同一世界觀的續作《數碼暴龍 02 The Beginning》亦將在 11 月於香港上映，屆時各位數碼暴龍 Fans 除了可以再一次入戲院以外，亦可以到最近新開幕的 Pop Up Store 購買相關周邊！

《數碼暴龍 02》期間限定店、率先睇打卡位

《數碼暴龍 02 The Beginning》新開幕的 Pop Up Store 位於沙田新城市廣場 1 樓，佔地不算大，但設計頗吸引 Fans（蔡浩騰 攝）

為了慶祝《數碼暴龍 02 The Beginning》電影在香港上映，電影公司特別在沙田新城市廣場設立了一間期間限定店，就現場所見，雖然限定店的佔地不算大，但設計都頗具誠意，當中少不了有幾個數碼暴龍值得留影的打卡位。

今次期間限定店最引人注目的打卡位，都少不了實物比例大的亞古獸與加布獸雕像，雖然牠們兩個理論上不會在今次電影中出現，但都是最具人氣的兩隻數碼精靈；除此之外，店內還有《數碼暴龍 02》角色如一城寺賢、本宮大輔等等的大型紙板，近幾年就只有電影上映這一會才見到他們，各位 Fans 要把握機會打卡了。

大量限量精品、更有香港限定貨！

影完相打卡，當然少不免花錢購買限定周邊，今次在期間限定店處發售的周邊產品，有不少都是首次在香港有售，更有部份為香港市場獨家限定，當中包括多款 T-Shirt、外套、匙扣、雨具、咕臣、TOTE BAG、收納箱、海報、文件夾、毛巾、貼紙等。以下就為大家帶來部份特色商品👇👇👇

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據官方透露，限定店才開幕 2 日，已經有不少貨品火速賣斷市，至於之後會否補貨就尚未確定，如欲購買心頭好，最好還是盡早到限定店看看了。

《數碼暴龍 02 The Beginning》期間限定店日期、地址詳情

地點： 沙田新城市廣場1期1樓東翼（近蘇媽.蘇媽）

日期： 2023年10月13日（五） 至11月12日（三）

時間： 每日中午12時正至晚上8時正