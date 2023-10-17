中國大陸擬實施「自媒體實名制」引熱議：VTuber、直播主隨時全部強制開名｜公眾人物的個人私隱的重要性相信一般人都不會陌生，相信大家多少都聽過一些狂熱粉絲跟蹤甚至繼而性騷擾偶像的新聞，甚至已可說是關乎到人身安全的問題。

但最近在中國內地就有網上消息指出中國即將實行全網「自媒體實名制」，所有具一定規模的網民甚至VTuber都需要公開真實姓名示人。



內地知名微博客指中國將實行全網自媒體實名制

近年自媒體大行其道，不少網紅、直播主、帶貨主或VTuber等都在網上擁有龐大粉絲群和巨大影響力，已是實質上的公眾人物。惟據網上消息，中國卻可能對保護公眾人物私隱反其道而行：內地知名網紅、擁有超過300萬粉絲的投資微博博主「洪榕」日前在微博發表文章，指中國即將對「大V」實行實名制度。

注意「大V」是內地網路用語，指的是粉絲/追隨者數量眾多、已獲官方認証的公眾帳號，類似推特（Twitter，現X）的「藍剔認證」，網紅、自媒體、Up主等全都包括在內，並非單純指「大手VTuber」。

https://weibo.com/2144596567/NnGCX8MDx?refer_flag=1001030103_

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洪榕的帖文指內地全網將在在10月底開始到12月逐步展開「前台實名制度」：由粉絲/追隨者數超過一百萬、五十萬以上的網路自媒體都將需要公開展示真實姓名；而粉絲人數在十萬以上的自媒體則需要在反台完成實名身分認證，再在前台展不職業。由於帖文提到「全網實行」，若消息為真則不單微博博主，其他遊戲實況主、抖音up主、在中國VTuber如「A-SOUL」，甚至有在bilibili上經營分頻道的日本VTuber都可能將會要公布真實姓名。

包括hololive在內不少日本VTuber在bilibili都有官方認証頻道，可能將來這些日本VTuber都會被強制公開真實姓名（當然也有可能公布在中國的負責人真名了事）https://space.bilibili.com/286179206/

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這則帖文一出馬上引起熱烈討論，而除了洪榕的帖文以外在微博、網易、知乎與百度貼吧等內地網民都有類似消息和討論。有人認為這是國家級網路暴力、也有人將這形容為國家「開盒」（中國網路用語，直接公開網路使用者人身資訊影響其真實生活，類似r文化中的「衝塔」）了。但另一方面亦有人支持相關政策，認為這能讓自媒體對於發布的內容更為負責。

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值得一提是目前消息僅限於網上討論，撰文之時記者未有發現內地廣電局等相關部門有相應公告；而洪榕的微博原文已經被隱藏，但其他在微博上的相關討論以及網易等的網站的相關文章則未有下架。目前而言「大V實名制」未必為真、也有可能是有相關計劃但是未必這麼快就執行。事情將如何發展有待微博及中國官方後續消息。