墮落之王 魂類大作推出|媒體評價兩極:有人比滿分有人話係災難|繼上個月的《P的謊言》Lies of P之後,今個月又有一款「類魂」大作遊戲《墮落之王》Lords of the Fallen推出,而最近遊戲的媒體評分亦已解禁,《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲評價供準玩家作參考。



墮落之王媒體評分解禁 metacritic中規中矩到普遍正面

撰文之時《墮落之王》Lords of the Fallen在外國主流評分統合網站「metacritic」上一共收錄45個評分,其中遊戲的PS5版有24個評分、平均得分為73分;PC版則收錄45個評分、平均得分76分;綜合評價在中規中舉到普遍正面之間。

https://www.metacritic.com/game/lords-of-the-fallen

👉鏡流遺器光錐組隊推薦|崩壞星穹鐵道1.4攻略 鏡流強不強要抽幾命

IGN法國為《墮落之王》打出10分滿分,指遊戲「在每一樣它想做的事上都非常成功」,令人「一直想要回去再打一波」;內地遊戲網站「遊民星空」則對本作打出8.5分(10分滿分),指其是「類魂遊戲的佼佼者」,發揮對「魂」的獨到理解。

👉2023年10月新番|葬送的芙莉蓮、藥師少女的獨語等15部必追推薦

負評方面,知名外國遊戲網站「Game Spot」對於本作僅給出5分(10分滿分);指出本作「雖然有齊魂系遊戲的各種要表,但是併合的功夫不佳,加上令人痛苦的檢查點設計,令遊戲變成一場緩慢且令人沮喪的步操」。另一知名外國遊戲網站「eurogamer」則在5星滿分出給出2星,批評本作「並沒有做出FromSoftware的優雅感覺」,而且「效能表現差勁」。

內地多個up主有優先試game 評價傾向保守

另外值得一提是內地有不少影片up主都有收到遊戲的評價代碼,在bilibili等內地影片網站上已有不少遊戲的評論影片。不少up主都稱讚本作表裡世界設計的想法,以及讚賞遊戲裝備種類豐富;但更多評論就點出遊戲設計失衡,而且怪物數量過多、一些地區的敵人更多得有如在打無雙類遊戲;同時怪物的仇恨及追擊距離也很誇張,甚至玩家已經到了下一個區域,怪物仍然會鍥而不捨地追擊玩家。

👉 《崩壞:星穹鐵道》PS5版正式推出|玩家須知整理 & 簡易入坑指南

https://www.bilibili.com/video/BV1vB4y1Z7tW

有人點出現時不少類魂遊戲只模仿了宮崎英高的惡意、但卻沒有學到宮崎英高也往往會在玩家將要絕望的時候放玩家一馬,並舉出了《黑暗靈魂》中的「塞恩古城」為例子:塞恩古城是一個有大量機關的地圖,要通關古城是十分吃力會令玩家吃盡苦頭;但是當玩家闖過古城後,城頂的boss「鋼鐵巨偶」卻相當簡單,不誇張的說連單手玩都能過,這就是宮崎英高的善意。

👉名偵探皮卡丘閃電回歸上市3日即崩值價格跌9成|原來又係炒卡累事

https://www.bilibili.com/video/BV1vB4y1Z7tW

也因為許多遊戲只學了宮崎英高的惡意卻沒學到善意的部份,就變成了單純的在噁心玩家,也是這麼多年來沒多少款類魂遊戲能達到《黑暗靈魂》系列高度的原因之一。大部份內地網民目前都建議先觀望一下,待遊戲更新後環境會否有所改善再入坑。