Diablo 4 暗黑破壞神4 血之賽季攻略｜新系統解說 最強職業、吸血鬼異能推薦｜Diablo 4 暗黑破壞神4的第2個賽季「血之賽季」在10月18日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供血之賽季攻略，包括新系統解說及最強職業、吸血鬼異能推薦。



- 如何加入血之賽季

玩家只要創立賽季角色便可馬上加入血之賽季。如果玩家之前已經在任一角色身上完成遊戲主線劇情（爆機），新創立賽季角色時可以直接跳過劇情任務，直接開始遊玩「血之賽季」的劇情；如果已經在任一角色上解鎖坐騎，亦可以在新角色上立刻使用。

新角色可以直接跳過主線開始賽季內容

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- 新玩法「吸血鬼異能」解說

今個賽季最大特色就是「吸血鬼異能」；只要完成簡單的賽季內容前置任務即可開放。當然開放了能力只是開始，玩家還需要消耗「強效鮮血」來解鎖和升級吸血鬼異能。每消耗一定數量的「強效鮮血」後，即可在3個隨機選擇的吸血鬼異能中選擇一個來解鎖或升級，有少許類似巔峰雕紋。

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吸血鬼異能需要符合指定的「血契」才能啟動：血契分別有凶暴、神聖和永恆三種，而玩家在血之賽季中獲得的防具（武器和飾品沒有）會隨機附加不同種類、數量的血契；防具帶有的血奏數量隨掉落的世界等級上升、最多一件可有5個血契，換言之玩家全身上下最多合共可有25個血契。

帶有血契的防具

玩家也可以使用道具「獨立血契」來在防具上添加指定的血契（當然不能超過上限）；另外也可用「淨化酸劑」來重置一件裝備上的血契。這兩件道具主要用來讓玩家在打到好的裝備、但是血奏數量不對的時候使用。這些製作物品可從覓血使徒手上取得，也可透過血宴賽季活動、賽季旅程、華麗棺柩以及新的任務線取得；一般而言玩家在60級前的裝備基本上都是過渡用，早期就不要花費太多道具來刷血契了。

- 強力吸血鬼異能推薦

嚴格地說單獨看吸血鬼異能的強度並沒有什麼意思，因為吸血鬼異能基本上都不是單獨運作的東西，而是要配合職業、技能、裝備和巔峰雕紋；對某個職業 / 流派來說沒用的吸血鬼異能，可能在另一個流派會是重點核心。不過還是有些單看效果已知很強以及泛用的吸血鬼異能。

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像是「變形」就是強無敵的吸血鬼異能之一，能讓你的閃避變成2秒的無阻狀態，還能對穿過的敵人附加「吸血鬼詛咒」。「狩獵弱者」可提升易傷傷害和在施加吸血鬼詛咒時同時施加易傷，簡單暴力。

如果走以大絕為主的流派，則可用提升大絕傷害的「先發制人」；會積極使用普攻的流派則可用「月亮高掛」，主打毒素、燒傷等持續傷害的流派則可用「血流湧動」，都是效果強大的異能。

- 最強職業推薦

如果不考慮樂趣、單純考慮強度和遊戲效率的話，血之賽季首選職業是俠盜（Rouge）；其實Rouge已經強勢了一段頗長的時間，機動力、生存力、對單和對群傷害應有盡有。喜歡單刷的話可走死亡陷阱流，喜歡連機和對王單體輸出的就走迴鋒刀刃流。

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俠盜之後德魯伊和死靈法師都是相當有力的選擇：雖然遊戲在今季開始修改了易傷和爆傷的公式令骨矛法的強度有所下降，但即使如此仍然非常強勁；而除了骨矛外死靈還有屍爆等不同流派。同時遊戲在今季加強了召喚物的強度，召喚流很有可能成為一個新出路。德魯伊成型後很強這點同樣沒變，只是升級/刷裝過程較其他職業辛苦也都一樣。

至於野蠻人和法師相比另外三個職業就稍為弱勢一點，但當然也是完全可玩有足夠戰力；而且目前尚在賽季早期說不能過一段時間就會有人開發出野蠻人和法師的超強配置。