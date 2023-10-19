Marvel's Spider-Man 2攻略 早期必學技能、必升戰衣科技 屈機潛行流心得｜《Marvel's Spider-Man 2》將在10月20日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲早期攻略，包括早期必點技能及必升戰衣科技，以及相當屈機的潛行流玩法心得。



Marvel’s Spider-Man 2必學技能 、必升科技推薦

蛛網長鞭：《Marvel’s Spider-Man 2》中沒拿武器的人都是雜兵，持武器的敵人（雙刀、盾牌、槍械等）才較有威脅；使用技能「蛛網長鞭」可以瞬間搶走敵人的武器令其失去抵抗力，對於在後方持槍偷射的敵人或拿雙刀／盾牌一直擋格的敵人而非常方便。不過要注意敵人的武器被打掉後過一段時間他會懂得撿起來，因此搶完武器之後還是要盡快打倒敵人。

搶走敵人的武器就能輕鬆打敗敵人

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蜘網捕捉器：可以將敵人聚集在一起，再使用範圍攻擊招式一口氣解決，相當方便

連擊補給：本作中「裝置」的性能十分強大，這個技能可以讓玩家不用花費子彈發射任意裝置，很多場面都好用。

各個主動技能：玩家最多可以裝備4個主動技能，而每個技能的按鍵都是固定的，例如「毒液跳躍」必然是L1+X，不能配置到其他欄位。因此在升技時應該優先點出Peter和Miles的4個不同按鍵的主動技，多一個cooldown就是多一份輸出。

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Marvel’s Spider-Man 2屈機潛行流解說

本作不論主線還是支線任務中敵人的數量往往都相當多，如果能先潛行擊倒（暗殺）一部份以至所有敵人的話就能令戰鬥輕鬆許多，但是在遊戲早期想要玩擊倒流是相當困難，因為只要在其他敵人的警戒範圍內擊倒敵人時，就會直接驚動敵人繼而觸發戰鬥。

但是當學到戰衣科技「鎖定目標」之後，可以使用R3掃瞄來辨認敵人是否在警戒範圍內：可不驚動敵方擊倒的敵方會標為「安全」、相反擊倒後會驚動敵人觸發戰鬥的就會標上「危險」。有了這招之後，再配合L2+三角形射出蜘蛛絲建立立足點，就能輕鬆逐個敵人擊倒。

標明「安全」的敵人就可以放膽擊倒。

而到遊戲中期開始不少敵人都會「行孖咇」兩個站在一起，這時配合技能「蜘絲雙重擊倒」就可輕鬆解決。當然就算有這一招，敵人配置往往都會互相掩護，因此還是需要用L2+R1對場景物品射出蜘蛛絲製造聲響引開敵人注意力。

蜘絲雙重擊倒

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