日本網民票選最想Netflix真人化Jump漫畫Top 10 橋本環奈：唔想見到真人化｜動漫真人化並不是什麼新鮮事，而近年串流平台Netflix更是十分著力投資在動漫真人化上；最近日本就有網站舉行投票，由網民選出「最想Netflix真人化的Jump漫畫」Top 10排行榜。



日本網民票選最想Netflix真人化Jump漫畫

動漫真人化並不是什麼新鮮事，日本多年前已經有將動漫作品拍成真人劇集或電影；而Netflix在過去年數年一直致力於將日本動漫翻拍成真人劇集；像是前年的Netflix版《星際牛仔》就廣受注關，但可惜評價只屬一般。不過Netflix似乎已汲取到過去數年的經驗，最近交出了真人版《海賊王》這在全球各地均受好評的佳作。日本投票網站「goo ranking」最近舉行投票，由網民選出最想由Netflix真人化的Jump漫畫作品Top 10。

接下來12月會有Netflix真人版《幽遊白書》上架，到時睇下拍成點。

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按圖放大日本網民票選最想Netflix真人化Jump漫畫Top 10：



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「漫改女王」橋本環奈：唔想見到真人化

有趣的是，經常出演動漫真人化作品、被稱為「漫改女王」的日本演員「橋本環奈」最近就曾公開表示「不想看到動漫真人化」。幸好她指的並不是所有動漫真人化作品，而是在最近富士電視台節目「ぽかぽか」中，當被主持人問到她「在看哪些作品，是因為可能會接到真人化演出邀請的嗎？」時，橋本環奈回答：「我會優先考慮自己是否真的能勝任，但實際上我不希望它被改編成真人版。」

橋本環奈在銀魂真人版中飾演神樂

她也在節目中談到對於漫畫改編真人版的想法，她表示自己很容易對事物厭倦，唯一著迷的就是漫畫；並提到喜歡的作品很多，硬要選一部就是《王者天下》，亦很高興能參與該作的真人版電影。她也提到過去演出《銀魂》真人版的經驗，她指飾演神樂壓力很大，因為她是一個相當特別的角色，說話的方式和語尾都不同。她認為在演繹神樂時不能太過刻意，也因此明白到必須要對角色有愛才行，自此她就決定只出演自己喜歡的原作的真人改編作品。

因此橋本環奈也在10月6日的日本電視節目「さんまのまんま秋ＳＰ」中分享，她早前偶遇《海賊王》作者尾田榮一郎，尾田半開玩笑地問「要不要來演索柏」，橋本環奈立即耍手擰頭拒絕。

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雖然動漫真人化作品確實較為良莠不齊，甚至不少人可能已將動漫真人化和「爛片」、「中伏」劃上等號；但其實動漫真人化也不乏優秀出色的佳作，像是橋本環奈主演的兩集《銀魂》真人電影都叫好又叫座（日本國內票房接近40億日圓）；近年也有《浪客劍心》真人電影、Netflix的《海賊王》真人版也是廣受好評。

動漫真人化並非必然失敗，但是需要仔細挑選題材、作品，找出合適的演員，加上具備慧眼、懂得如何在二次元和三之元之間取得平衡的團隊來製作才會成事。