鄭中基、Jeffrey齊撐場｜Marvel’s Spider-Man 2銅鑼灣主題展啟動｜全球機迷期待大作《Marvel's Spider-Man 2》將於10月20日推出，為隆重其事官方將在香港銅鑼灣Fashion Walk舉辦主題展覽，更請來鄭中基、一眾《機動電視台》成員及Jeffrey魏浚笙登場撐場。



Marvel’s Spider-Man 2主題展啟動 鄭中基、Jeffrey齊撐場

為慶祝《Marvel’s Spider-Man 2》推出，Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited （SIEH）將在10月20日至31日期間於銅鑼灣Fashion Walk舉辦「PlayStation 5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展」。而今日（10月19日）則是該展的傳媒優先預覽場，更請來知名藝人鄭中基、Jeffrey魏浚笙和《機動電視台》的一眾成員撐場。

攝影：歐嘉樂

👉 PS5《Marvel's Spider-Man 2》爆機完全評測：一場完美蜘蛛俠體驗

+ 15

鄭中基撞樣遊戲反派 笑稱「有鬚認老豆」

嘉賓們除了分享自己平常打機習慣及遊玩《Marvel’s Spider-Man》系列的點滴；現場還發生一個有趣小插曲，就是遊戲中的主要反派角色之一「負先生」Martin Li在今集換了一個長髮新Look，不少人都覺得和鄭中基現時的造型十分相似，鄭中基本人則笑言是「有鬚認老豆」，長頭髮有鬚就似樣。讓記者來說確實是有幾分相似，尤其兩人鼻形和尾毛都頗為神似，不過負先生的面形就較方，未至於似到會認錯人。

攝影：歐嘉樂

👉萊歐斯利武器聖遺物組隊 強不強值不值得抽 ｜原神4.1版角色攻略

5大必影蜘蛛俠打卡位 參加活動拎獎品

展覽現場設有多個打卡位供粉絲影相留念，最大焦點當然是設於Fashion Walk入口的超迫真蜘蛛俠1:1原大比例雕像，以Marvel世界中的報紙《號角日報》（Daily Bugle）為主題的書報攤，還有兩個大型戶外廣告。現場亦設有遊戲試玩，在猶豫要不要買Game的準玩家可現場實地試Game再決定。

+ 23

另外在位於Fashion Walk內的玩具專門店「Hot Toys Echo Base」也將換上蜘蛛俠主題，提供遊戲試玩之外體驗，齊集Hot Toys 最新PeterParker （高級戰衣2.0 ）、Miles Morales （升級戰衣）、Peter Parker （黑色戰衣），以及今天發佈的Venom 1:6比例珍藏人偶作全球首次展出。

攝影：歐嘉樂

而除了打卡和試玩之外，今次主題展還會有現場活動，在會場完成打卡分享、試玩遊戲及找出佈置在活動場地內的蜘蛛機械人，即可獲得貼紙、明信片和布章等獎勵。

👉PS5 Pro硬件規格外媒爆料 GPU提升近1倍｜惟有分析指或有一個問題

adidas x 蜘蛛俠聯名限量波鞋開售

今日另一個重點發布就是adidas將與漫威推出以《Marvel’s Spider-Man 2》為主題的ADIDAS X MARVEL ULTRA 4D ADVANCE鞋款，香港地區限量100對，售價1799港元。此聯名波鞋將在adidas Sportswear Collective及10月20日0時起於官方網頁發售，有興趣的朋友就準時去搶吧。

攝影：歐嘉樂

PS5《Marvel’s Spider-Man 2》主題展詳情：



日期：2023年10月20日至31日

時間：中午12時至晚上9時

地址：銅鑼灣Fashion Walk地下中庭、百德新街、Hot Toys Echo Base

