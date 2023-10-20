Marvel's Spider-Man 2攻略｜快速取得科技零件（錢）方法｜全球機迷都期待已久的PS5大作遊戲《Marvel's Spider-Man 2》蜘蛛俠2已正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲快速賺取「科技零件」，亦即遊戲中的金錢的方法。



＊＊＊攻略文亦可能有劇透，雖然會盡量避免直接提及劇情，但始終可能會令玩家預先得知遊戲機制及內容

《Marvel's Spider-Man 2》科技零件重要性

科技零件可以理解為《Marvel's Spider-Man 2》攻略中的金錢，而本作的科技零件需求量相當大，不論升級戰衣科技、升級裝置和解鎖新戰衣造型都需要花費科技零件。如果不考慮造型只考慮影響戰鬥能力的升級，也大概需要5000科技零件才能將全部升級升完；但是《Marvel's Spider-Man 2》並不像《Elden Ring》或《隻狼》中有快速狂刷科技零件的手法，因此無論如何都會需要時間才能將升級全部升完。

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最好是邊做收集邊賺科技零件 罪案活動盡量打

因此最建議的做法是邊做支線、收集邊賺科技零件；尤其是對於打算打到白金的玩家，反正都要做100%收集，邊做邊賺錢就最方便。任務會一次給較多的科技零件，不過因為任務都有劇情和要過版，以收入速度計就算不太快。

見到有罪案發生就馬上阻止吧

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完成各種地圖收集元素也能賺取科技零件；當玩家完成全地圖100%收集時，大概離解鎖全部升級會差1000科技零件左右。最好就是每當跑主線/支線/收集期間見到隨機刷出的「罪案活動」就去打掉，每次可得60~100科技零件。

先執蜘蛛機械人

另外也建議優先收集「蜘蛛機械人」這個收集品（需要主線進度解鎖，但相對早期就會開放），每收集一個可以獲得100個科技零件，大大加快升級科技的速度。當玩家按下R3掃瞄附近地區的活動時，蜘蛛機械人會以十分明顯的紫色光環顯示；一見到蜘蛛機械人的時候就馬上去回收吧。

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