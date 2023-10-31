Resident Evil Village生化危機8 iOS版推出 外媒評測：似PS5咁順｜Resident Evil Village 生化危機8的iOS版（iPhone / iPad版）已正式推出，官方亦已釋出遊戲Trailer影片；以下整理遊戲相關報導及評測。



生化8 iPhone 15 Pro Max玩落似PS5版 但Pro得30FPS

最新推出的iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max 為iPhone系列史上首次入硬件加速光線追蹤技術；主要得益於新晶片A17 Pro以新設計提供專業級6核心GPU及16核心神經網絡引擎，效能較前一代提升20%，效能足以在iPhone上遊玩3A級大作遊戲。在上個月舉行的Apple發布中會演示了光線追蹤技術對遊戲畫面的實際效果，也公布了將會有《生化危機4重製版》、《生化危機8》等多款3A大作移植至iOS平台。

https://80.lv/articles/resident-evil-village-genshin-impact-tested-on-iphone-15-pro-max/

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部份遊戲媒體已就《生化危機8》Resident Evil Village進行評測；外媒「The Verge」指遊戲在iPhone 15 Pro Max上玩起來幾乎和PS5版沒分別，不過評測中也提到遊戲的觸控操作極差，莫說是戰鬥連解謎操作都有困難。但到將Dual Sense手掣連接到iPhone後，遊戲玩起來的手感就和PS5版幾乎一樣，差別只在屏幕大小。

Resident Evil Village

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而生化危機8 iPhone / iPad版推出之後，不少玩家都馬上進行實機測試；外國YouTuber「Datura Plays」就使用iPhone 15 Pro Max遊玩，並發現遊戲在iPhone 15 Pro上能夠以2796 x 1290（貼近2K解像度）運行，不過在2K之下遊戲的效能表現較差；但當將遊戲解像度調回2340 x 1080（貼近1080p解像度）遊戲流暢度就改善很多，不少時候更可維持60FPS。

https://www.youtube.com/watch?v=Fzyar232PZ8

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可設定不同畫質迎合各機種

除了解像度設定外《生化危機8》手機版還提供了一系列畫質選項，其中有一個類似於DLSS技術的MetalFX功能，玩家可以選擇以性能模式或畫質模式來進行遊戲。因此就算不用最新的iPhone 15 Pro / Pro Max，也是可以遊玩iPhone / iPad版的《生化危機8》，當然效果可能就會沒那麼好了。據早前IGN的報導，《生化危機8》在iPhone 15 Pro上只能以30FPS運行。

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