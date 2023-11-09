芙寧娜武器聖遺物組隊 強不強值不值得抽｜原神4.2版角色攻略｜跨平台手機遊戲《原神》更新至4.2版本「罪人舞步旋」，推出玩家們期待已久的全新5星限定角色水神「芙寧娜」；《香港01》科技玩物頻道以下提供芙寧娜完全攻略，由角色簡介到強度、命之座分析到武器、聖遺物、組隊全部介紹。



芙寧娜角色簡介

芙寧娜是水之國「楓丹」的主神，她十分活躍於人前，時常出現在歐庇克萊歌劇院參與審判活動，在楓丹亦很受人民愛戴；雖然當地居民大多將其視為吉祥物般喜愛而是作為對神明的崇敬。水神身上似乎有不少秘密，和「水龍王」那維萊特似乎也有不淺的關係，這些情節大概都會在4.2版本的主線劇情中揭曉，記者自己也未開始遊玩今版的主線，相當期待。

芙寧娜

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芙寧娜基本玩法

芙寧娜主要是後台支援角色；代表技能是E技「孤心沙龍」召喚3個小伙伴到場上，視乎芙寧娜當前的始基力屬性而決定召喚的是對消耗己方血量來對敵人造成傷害的「沙龍成員」，或是為場上角色回復生命的「眾水的歌者」。芙寧娜可以用重擊來切換始基力屬性，當始基力屬性切換時，場上的小伙伴亦會相應變型。

三個小伙伴

芙寧娜的Q技則會在生效期間按照全隊當前HP增加或減少的幅度，來提升全隊的傷害及受治療量加成。因此芙寧娜的基本玩法就是同時開EQ，利用E技的全隊扣血（或是使用那維萊特等可以自行扣血/回血的輸出角色）效果來填充Q技效果，大為提升全隊傷害和受治療量。

芙寧娜

值得一提是芙寧娜不論E技還是Q技，其維持時間都是比冷卻時間長，只要操作得宜能量又充足的話，可以做到芙寧娜EQ全程覆蓋。而由於水神E技會消耗全隊生命值，一般建議是編入治療角色作平衡，不然就要定時使用水神的重擊來轉換始基力屬性，將水伙伴變成能提供治療的「眾水的歌者」；不過一般都會優先考慮編入奶媽角色以用盡水神的E技傷害。

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芙寧娜強嗎 值得抽嗎

這個遊戲既然叫得做《原神》，又怎可以不抽神呢。按照傳統，神級角色都是相當保值，鍾離、雷電將軍和草神都是無法取代、有著一線最頂尖強度的超強角色（充其量風神溫迪很多時可以被萬葉取代，但溫迪亦有其獨特價值）；可以預期水神芙寧娜無論如何都不會太差。

原神4.2版本的芙寧娜蛋池

芙寧娜擁有出眾的性能和多種功能性，能提供後台輸出和掛水、可全程覆蓋的增傷和受治療量、在需要時還能治療；傷害掛水增傷治療4合1，你值得擁有。

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芙寧娜命之座相關

芙寧娜建議0命、2命或滿命；0命水神已能完美發揮所有功用和效能，2命可以極大提高水神自身的生命上限（最多提高140%），從而大為提高E技的傷害/治療效果。而滿命則可以讓E技為自身提供附魔效果，令自己成為強力站場主C，類似萬葉的滿命效果。其實之前曾經有爆料指水神2命效果為附魔，但實際推出時卻是6命才是附魔，有點可惜。

芙寧娜命之座效果。https://wiki.biligame.com/

芙寧娜武器相關

芙寧娜的專武「靜水流湧之輝」副屬性是高貴的爆擊傷害，效果是自身生命提升/下降時提高元素戰技造成的傷害；隊友生命提升/下降時提高自身生命上限，兩個效果都可以在後台觸發，完美配合水神的後台支援特性。

靜水流湧之輝

但是專武強歸強，今個武器器的另一把武器為白述的專武「碧落之瓏」，是一把非常專的專武、除了白述之外的角色都沒使用價值，換言之如果你沒有白述，碧落之瓏便形同廢物。再加上遊戲有很多優秀又範用的單手劍，水神芙寧娜並沒有一定要用專武才能發揮，因此相當不建議沒有白述 / 有白述又已有碧落之瓏的玩家投資今次武器池，寧願去抽水神的命座或留石給未來推出的角色。

如果不抽專武，水神的代用武器相當多，5星武器可用綠劍「磐岩結綠」或妮露專武「聖顯之鑰」；4星可以用早期的活動武器「腐殖之劍」、紀行武器「狼牙」或楓丹釣魚換的「炭河渡手」，又或者萬用的「西風劍」也可。計算上，精1磐岩結綠和精5狼牙都可以達到精1專武的90%效果，因此對專武的需要實在不算太高；當然如果毫不在乎強度、只在乎外觀畢業，那就將靜水流湧之輝抽到手上吧。

炭河渡手

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芙寧娜聖遺物相關

由於水神的傷害大部份來自元素戰技（E技）召喚的小伙伴，因此能極大提高元素戰技傷害的「黃金劇團」4件套就是水神的不二之選。尤其是2命水神E技傷害更高的當下就更為推薦。如果只需要芙寧娜作支援/掛水而不需要傷害，則可以選擇「千岩牢固」4件套，可以完美全程覆蓋。

主詞條方面用生命或充能沙、生命或水傷杯、生命或雙爆頭；視乎你擁有的命之座和對傷害的需求來調整。對於芙寧娜而言最重要的確保大技能完美運轉的充能，充能比什麼都重要，如果副詞條或武器並不足以完美循環，強烈建議直接充能沙。同時芙寧娜也需要40000點生命上限來完美啟動天賦「無人聽的自白」；因此數值上分配的優先度就是：足夠的充能 > 40000生命值 > 雙爆，視乎自己的命座、武器和組隊來調整。

而於實際需要多少充能很視乎你的組隊，如果你會將水神和雷電將軍組在一起，又或是會組夜蘭、行秋等產球多的角色，便可以減少充量的需要。一般而言雙水組隊的水神會需要160%的充能、單水隊伍的水神則需要180甚至200充能；實際視乎組隊來再作調整。另外2命芙寧娜因為命座自帶生命上限，建議採用水傷杯和雙爆頭的配置。

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芙寧娜組隊

芙寧娜的組隊十分寧活，可以當成是半個夜蘭＋半個萬葉的合體，只要是需要後台掛水及 / 或增傷的場合都可以用芙寧娜。值得一提是芙寧娜的E技會消耗全隊血量，因此和能在後台為全隊回血的白朮是相當配合（所以兩個才一起up嘛）；但如果是像記者般不會抽白朮就和這件事沒關係了。

組隊例子有那維萊特主C，水神+萬葉進一步增傷，最後配上白朮的治療和護盾。

亦可以簡單粗爆地打純水傷害，夜蘭+心海+水神+萬葉。

另外也可以放入妮露隊中使用，組艾爾海森+妮露+水神+任意草角（可用瑤瑤或白朮提供治療，白朮就能再提高綻放傷害），在打妮綻放的同時強化艾爾海森的輸出能力，整體火力會比傳統的妮露隊更高。

亦可以配合雷神體系，以雷電將軍主C、夜蘭或神子後台副C、水神增傷，最後配一個治療角色，理想是琴或早柚，治療的同時還能以風套減抗。

又或可以組萊歐斯利永凍隊，水神+萬葉增傷，夏洛蒂捉高治療。

較平民的配置則有諾艾爾隊，因為諾艾爾開E技後可以普攻全隊回血，完美配合水神的E技。其餘隊員則可選夜蘭、五郎或阿貝多等。

也可以用心海/芭芭拉打武裝感電/超綻放隊，組心海/芭芭拉+水神+菲謝爾 / 久崎忍 / 草神。