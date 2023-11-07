直擊 LE SSERAFIM Blizzcon 2023 現場演出、高質 Coser 精華相集｜Blizzcon 2023現場心得｜因應全球疫情，暴雪嘉年華Blizzcon的實體活動也暫停舉辦了3屆，到今年2023年終於再次舉行。《香港01》科技玩物頻道獲動視暴雪邀請親身前往加州參加盛事，以下為活動現場感想報告。



相隔4年再辦實體Blizzcon Fans等到頸都長

暴雪嘉年華Blizzcon實體活動停辦3屆，而以相隔的時間計由2019到2023其實已經隔了4年。相隔4年的盛會固然仍是精彩滿分，以下就由科技玩物頻道記帶大家前往位於加州安那翰的暴雪嘉年華會場「Anaheim Convention Center」，回顧這一連兩日的大型活動各個精彩要點。

Blizzcon 2023

Twitter @Kpop_Herald 圖片

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今屆發布內容重點

雖然暴雪嘉年華是個為期兩日的現場活動，不過相信不少玩家最關心的始終是開幕的遊戲資訊發布會；今屆暴雪嘉年華的發布重點放在Warcraft身上，公布了《魔獸世界》的全新史詩主線故事「WORLDSOUL SAGA」，這將會是一個橫跨三個資料片的龐大故事，而今次暴雪嘉年華中也直接公開了接下來屬於「WORLDSOUL SAGA」的三個資料片名稱，分別是《The War Within》、《Midnight》和《The Last Titan》。

WORLDSOUL SAGA

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此外還有Warcarft宇宙旗下的全新手機遊戲「魔獸兵團」Warcraft Rumble正式推出，記者之前有玩過beta版，可簡單理解為魔獸版的Clash Royale，玩起來手感不錯。另外還有《Diablo 4》的資料片《憎恨之軀》（Vessel of Hatred）正式公開，以及Overwatch 2新英雄「莫加」MAUGA發表等等。

「魔獸兵團」Warcraft Rumble

今年暴雪嘉年華發布詳細可以到下文觀看：



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如果是魔獸世界Fans，今年最令人興奮的消息大概是Chris Metzen正式回歸暴雪，擔任Warcarft宇宙的執行創意總監。Chris Metzen是魔獸爭霸Warcraft世界觀的設計者之一，在Warcarft系列到魔獸世界中都負責大量劇情。Chris Metzen早前在2016年從暴雪退休，現在強勢回歸並一口氣公布「WORLDSOUL SAGA」這個龐大的三部曲故事，fans自然勁興奮。

（動視暴雪）

電競規模縮小但氣氛同樣熱烈

今年Blizzcon電競賽事的規模也稍為縮減了一些，沒有了《爐石戰記》世界賽等賽事；電競比賽也不使用Anaheim Convention Center的競技場館，而是在每個遊戲的地區中舉行。不過這樣也有好處，就是如果親身前往現場觀賽的話，觀看距離就更加近了；例如Overwatch 2世界盃的比賽場地就是如此，最前排座位和選手席的距離不到10米，連各位的選手的表情都可看得一清二楚。

記者在拍攝時剛好正在打季軍賽，芬蘭隊在比賽中後來居上以3:2擊敗韓國隊，分出勝負的一瞬間全場歡聲哄動，不在現場是無法感受到這種氣氛。攝影：林卓恆

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現場氣氛繼續無得輸

作為粉絲向活動，每年Blizzcon都會在會場內設置各種「打卡位」讓fans們留影打卡；今年的打卡位繼續是十分有心思，除了有多個暴雪旗下知名角色如珍娜、莉莉絲的超大模型之外，

最有趣是設置了超大型的薩格拉斯的大劍，有玩家更帶同了「that sword」的牌匾來留影，十分抵死。攝影：林卓恆

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現場還設有一些服務粉絲的活動，比較矚目的有《Diablo 4》區中有提供短暫紋身服務，紋身這個行為和Diablo 4的邪典風格非常配合，而活動提供的亦是非永久的短暫紋身，不用擔心一紋就是一世，作為紀念活動相當有心思。

（動視暴雪）

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大量Cosplayer撐場

作為面向粉絲的活動，當然也少不了一眾喜愛暴雪遊戲的Cosplayer參加；歐美的Cosplay和日本Cosplay風格有些微妙不同，日系Cosplay不少時候都著重「顏值」或「身型」，要展現出靚仔靚女樣或是美好身段；而歐美Cosplay則較喜歡製作盔甲、武器和各種道具，也很喜歡出一些並非人類的角色，將自己塊面畫到五顏六色。

例如今年就有一個還原度極高的莉莉絲Coser，整個造型的製作極之精美，就像是莉莉絲本人在遊戲中走出來一樣。（動視暴雪）

按圖放大Blizzcon 2023 cosplay圖集：



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而就算是沒研究/沒興趣Cosplay的玩家也一樣有活動可以參加，例如Blizzcon中的經典玩家聚會「魚人大進擊」（March of the Murloc）活動，玩家們穿上魔獸世界中「魚人族」的服裝集合、一起發出魚人象徵式的怪叫聲，相當頂癮。

攝影：林卓恆

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LE SSERAFIM現場精彩表演 全場嗨爆

今屆Blizzcon一大亮點是人氣韓國女團「LE SSERAFIM」和Overwatch 2的聯動合作，而LE SSERAFIM也擔當了Blizzcon的閉幕表演，現場跳唱了多首金曲，除了和Overwatch 2的聯動樂曲《Perfect Night》之外還有ANTIFRAGILE、Flash Forward、UNFORGIVEN等等。平常LE SSERAFIM的演唱會絕對是一飛難求，今次在Blizzcon現場睇表演的人可說是賺到了；而在現場的觀眾亦知今次機會難得，每首歌都是反應熱烈觀眾瘋狂尖叫。

記者自己平常不太留意韓團、女團，不過今次的合作歌曲《Perfect Night》記者個人也相當鍾意。（動視暴雪）

總結：雖美但有少許不完全燃燒



今年暴雪嘉年華整體而言仍然是精彩，現場氣氛更是十分熱烈，在數年疫情影響之下實體活動大大減少的當下再次體會到實體活動的意義和熱情。但可能是幾年來累積下來的期望所致，還是有少許不完全燃燒的感覺；希望動視暴雪在易主微軟、fans們評價也一般的CEO Bobby Kotick也將在2024年卸任，期望暴雪可以很快就再創高峰啦。

