人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜5個實用心得/小知識 早期必學技能推薦｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出，今次以桐生一馬為主角、用回系列傳統的動作玩法，相信不少fans都已逼不及待開玩；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲5個實用心得/小知識及早期必學技能推薦。



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1. 善用撿拾物進行戰鬥

在遊戲早到中期玩家技能未齊全時，地圖上的各種拾取物又或擊倒敵人掉落的武器都往往會比拳腳攻擊更強，在戰鬥時應盡量撿拾地圖上的物品來攻擊。其中特別推薦單車和摩托車，攻擊力高範圍大而且還有一定程度的霸體，對付路邊的敵人極之方便。

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2. 每種食物/飲品都買幾個在身上

今集的新系統「赤目網路」需要玩家幫助地圖各處的NPC完成「外派委託」來提升赤目網路等級；這些外派委託不外乎給NPC指定物品、幫NPC拾取東西（用蜘蛛）和打倒雜兵等，而NPC所需的道具大都是便利店能買到的東西像是食物、營養飲料、紙巾等等，因此玩家最好一開始就在便利店將每一款物品都買三數個帶在身上，便不用每次都專程去買東西給外表委託的NPC。

另外系列傳統的「時停食飯」也當然健在，因此多帶物品在身上回血回熱血量表就可強行突破較難的戰鬥。

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3. 面對強敵要優先閃避

這個也是系列傳統了，遊戲中玩家經常會遇到一些身上有鬥氣的強敵和Boss戰，這些強敵不單會擋格和閃避玩家的攻擊，更會時常使用帶有霸體的攻擊，無法單靠連按正方形來取勝；而對這些敵人時，往往需要先行擋格或閃過對方的攻擊，才能突破對方的防守和霸體。

尤其是今集加入了極技反擊系統，當敵人儲氣出大招時就是反擊的機會

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4. 盡快儲錢投資赤目網路

當赤目網路的等級提升到一定程度之後就能在基地解鎖「投資」選項；可以開放能以赤目點數換取特定物品的赤目商店以各其他各種各樣的升級，當玩到能開始投資時就應盡快提升。

提升赤目網路等級，獲得報酬和解鎖更多投資項目

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5. 優先學習技能

- 攻擊力提升

效果簡單直接，可說是最重要的技能；體力提升方面如果並非玩Professional難度可以不用急著加，只升最便宜的頭兩級即可。

- 熱血計量表提升

多一格熱血計量表能令戰鬥順暢許多

- 防具欄位增加

本作的防具性能相當強勁，不少防具除了加防還能加攻以至附帶特殊效果，每多穿一件防具都能令戰鬥能力大為提高，一解鎖就必學的技能。

- 熱血動作

可學習熱血動作會隨著主線進度解鎖，早期可以學的熱血動作並不多，但建議一解鎖時就優先學習不需特定條件即可發動的熱血動作招式，例如「面部猛踢的精萃」（跑步三角->三角）