人中之龍7外傳 英雄無名 攻略｜早期快速賺錢方法｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出，今次以桐生一馬為主角、用回系列傳統的動作玩法，相信不少fans都已逼不及待開玩；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲早期快速賺錢方法。



人中之龍7外傳 英雄無名 早期快速賺錢方法

在遊戲早期最容易賺錢的方法就是找各地的公事包，開出「各種盤子」再販售；早期開出的大多是銀盤，可以在當鋪以1萬元賣出。但如果開出最高級白金盤，一隻可以賣20萬yen；「賣盤」是遊戲早期最主要的經濟收入來源。這些公事包為隨機刷新，當玩家在不同地區移動時，隨時間過去又會再在各個地區重新刷出公事包，因此平常走路時就要多留意有沒有東西可撿。所謂積少成多，有勤力執公事包和完全沒撿的經濟差距是相當多。

人中之龍7外傳 英雄無名試玩｜桐生一馬扮特務打架賭博夜總會追女

系列傳統賣盤換錢

👉芙寧娜武器聖遺物組隊 強不強值不值得抽｜原神4.2版角色攻略

另外也要善用特務小工具「蜘蛛」，可以用來撿拾平常無法拾到物品，這些物品通常位於樹枝上、露台等高處或暗角位，平常行街趕路時多多擔天望地就可以撿到不少東西。

多多擔天望地

👉任天堂官方發聲！對各種Switch 2網上傳聞古川俊太郎社長這樣回應

鬥技場輕鬆刷錢

到遊戲第2章尾聲左右會開放鬥技場，這時就可以選擇不停打鬥技場刷錢。刷錢的話一般選「ZIGOKU RUMBLE」模式，打通「銀虎祭典」就已經有24萬yen；而且難度也很低，隊伍平均有十幾級的話已是隨便打都過。當然玩家也可以多推一些進度、角色等級和戰力都提高之後再回頭在鬥技場農錢會更有效率，到後期會開放基本報酬超過100萬甚至200萬的關卡，刷幾轉就大把錢了。

鬥技場 ＝ 無限錢

👉 手遊《重返未來：1999》首抽攻略｜快刷首抽方法開局最強角色推薦